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МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Израиль
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в регионе. В ведомстве также напомнили тем, кто сейчас находится на территории еврейского государства, о необходимости строго следовать указаниям местных властей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Посольство Беларуси в Израиле продолжает свою работу. Об эвакуации белорусских дипломатов пока речи не идет. В посольстве соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, подчеркнули в МИДе. Сотрудники активно работают над тем, чтобы оказывать помощь и содействие белорусским гражданам. Обращения от них продолжают поступать, в основном от туристов. Большинство вопросов касаются эвакуации.
В посольстве также напомнили: аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает функционировать. Если один рейс отменили, есть возможность воспользоваться альтернативными маршрутами.
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Об эвакуации белорусских дипломатов пока речи не идет.
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