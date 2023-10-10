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МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Израиль

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Израиль
 Фото: IMAGO/Saeed Qaq/ТАСС

МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в регионе. В ведомстве также напомнили тем, кто сейчас находится на территории еврейского государства, о необходимости строго следовать указаниям местных властей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Посольство Беларуси в Израиле продолжает свою работу. Об эвакуации белорусских дипломатов пока речи не идет. В посольстве соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, подчеркнули в МИДе. Сотрудники активно работают над тем, чтобы оказывать помощь и содействие белорусским гражданам. Обращения от них продолжают поступать, в основном от туристов. Большинство вопросов касаются эвакуации.

«Мы ведем учет всех обращений. Аккумулируем контактные данные наших граждан. Хотел бы сказать, что за последние дни по телефону экстренной связи к нам обратилось более 160 человек. Поддерживаем связь и с белорусскими гражданами в секторе Газа. Там их немного. В основном это женщины с детьми», – рассказал посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев.

Члены дипмиссии постоянно на связи с правоохранителями и медучреждениями Израиля. На данный момент у них нет новой информации о жертвах или серьезно пострадавших белорусах. Новость о якобы похищенной гражданке страны в дипведомстве опровергли.

В посольстве также напомнили: аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает функционировать. Если один рейс отменили, есть возможность воспользоваться альтернативными маршрутами.



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Об эвакуации белорусских дипломатов пока речи не идет.
 
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