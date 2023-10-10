Погода в СНГ: на юге Казахстана по-летнему тепло, в Беларуси готовятся к зиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штормовое предупреждение объявили на Черноморском побережье Грузии. Высота волн может достигать двух метров. Ухудшится погода и на западе страны. Регион накроют ливни. Сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в местных реках, предупредили в Национальном агентстве окружающей среды. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере и в центре Казахстана – дождь, переходящий в снег. На улицах скользко и плохая видимость из-за тумана. А на юге страны жарко не по сезону. В Алматы плюс 25. В парках и скверах поспели желуди. Для обитателей местного зоопарка – любимое и очень калорийное угощение. Похрустеть им любят кабаны и медведи. Посетителям предлагают собрать урожай и обменять его на входной билет. За детский нужно принести три килограмма желудей, за взрослый – семь.

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