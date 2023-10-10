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Погода в СНГ: на юге Казахстана по-летнему тепло, в Беларуси готовятся к зиме
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Штормовое предупреждение объявили на Черноморском побережье Грузии. Высота волн может достигать двух метров. Ухудшится погода и на западе страны. Регион накроют ливни. Сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в местных реках, предупредили в Национальном агентстве окружающей среды. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На севере и в центре Казахстана – дождь, переходящий в снег. На улицах скользко и плохая видимость из-за тумана. А на юге страны жарко не по сезону. В Алматы плюс 25. В парках и скверах поспели желуди. Для обитателей местного зоопарка – любимое и очень калорийное угощение. Похрустеть им любят кабаны и медведи. Посетителям предлагают собрать урожай и обменять его на входной билет. За детский нужно принести три килограмма желудей, за взрослый – семь.
Холод и порывистый ветер в Беларуси. На большей части территории – мокрый снег и короткие дожди. Пасмурно и в Минске. Днем в столице скупые плюс девять градусов. Обитателей местных зоопарков начали готовить к первым морозам. Теплолюбивые животные переехали на «зимние квартиры». Те, кто спокойно переносит холод, остаются в вольерах на улице. Готовы к зиме и медвежата Гродненского зоопарка. На кадрах видно, как они обустраивают место спячки.
Кыргызстан
Осень в Кыргызстане расщедрилась на солнце. В Бишкеке курортные плюс 26 и без дождя. Сухо и тепло и в Иссык-Кульской области, там продолжается бархатный сезон. Фермеры начали сбор валерианы. Лекарственные растения в этом регионе выращивают уже несколько десятилетий. Корень валерианы отправляют на экспорт в Россию и Европу.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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