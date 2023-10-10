Лукашенко: Беларуси и России нужно вместе выходить на рынки стран дальней дуги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общие проекты – от сельского хозяйства до искусственного интеллекта – обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Взаимный товарооборот между Минском и Новосибирском в прошлом году почти достиг полумиллиарда долларов. Но сейчас показатели «просели». Поставки по ряду товаров из региона сократились. Белорусский лидер предложил сбалансировать торговлю, а также расширить поставки белорусской техники в Новосибирскую область. Что касается кооперации, Александр Лукашенко призвал не создавать дублирующих производств и подчеркнул: единство прежде всего в экономике. Совместную продукцию можно продвигать в страны дальней дуги, уверен президент.

«Если у вас будет интерес, и мы вам можем чем-то помочь вместе работать в этих дальних государствах. Спрос на нас величайший. Они нам доверяют больше, чем кому-либо. Нам надо этим воспользоваться, продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских, и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Для нас время возможностей», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко сделал акцент и на укреплении научных и культурных связей.