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Лукашенко: Беларуси и России нужно вместе выходить на рынки стран дальней дуги
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общие проекты – от сельского хозяйства до искусственного интеллекта – обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Взаимный товарооборот между Минском и Новосибирском в прошлом году почти достиг полумиллиарда долларов. Но сейчас показатели «просели». Поставки по ряду товаров из региона сократились. Белорусский лидер предложил сбалансировать торговлю, а также расширить поставки белорусской техники в Новосибирскую область. Что касается кооперации, Александр Лукашенко призвал не создавать дублирующих производств и подчеркнул: единство прежде всего в экономике. Совместную продукцию можно продвигать в страны дальней дуги, уверен президент.
Александр Лукашенко сделал акцент и на укреплении научных и культурных связей.
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Общие проекты стран Александр Лукашенко обсудил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
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