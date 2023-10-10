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«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый белорус точно хоть раз в жизни ел из посуды добрушской фабрики. Это единственный в стране фарфоровый завод. Процесс здесь как в кулинарии: компоненты добавляют по рецепту, дробят, перемешивают, процеживают.

«Мы используем экологически чистое сырье. Все компоненты, все материалы, что мы используем, – деколь, краски – все проходит сертификаты. В этом мы уверены», – рассказывает о качестве продукции начальник производственного отдела фарфорового завода Наталья Трегубова.

«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?

Машины облегчают задачу. Но каждое изделие проходит через минимум семь пар рук. Квадратная, круглая, с рельефом, цилиндрическая, микро, макро, для кофе, для чая – и это только варианты кружек. Всего на заводе делают больше пяти тысяч изделий. От минимализма до ярких цветов и принтов: востребована здесь посуда разных расцветок.

«Наш основной покупатель – это Россия. Это огромная страна. Есть регионы, которые заказывают очень спокойные тона, минимализм. А есть регионы, которым нужно все в золоте, все яркое, красочное», – объясняет выбор дизайнов Наталья.

«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?

Мода на сервизы постепенно проходит. Приходится подстраиваться. Современный покупатель любит, чтобы было и «красиво», и «практично».

«Это зависит от сезона. В августе это традиционно розница. Потому что начинаются школьные сезоны: закупаются столовые, кафе, рестораны, бары», – говорит Наталья.

«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?

Ручная работа стоит подороже. Вензеля, рисунки и тона красок художники могут подбирать неделями. Держать марку единственного в стране фарфорового завода не так просто. Но когда есть спрос, есть и предложения. Вдобавок качественные и безопасные.

«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?



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Квадратная, круглая, с рельефом, цилиндрическая, микро, макро, для кофе, для чая – и это только варианты кружек. Всего на заводе делают больше пяти тысяч изделий.
 
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