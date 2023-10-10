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«Мы используем экологически чистое сырье»: как работает единственный в Беларуси фарфоровый завод?
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый белорус точно хоть раз в жизни ел из посуды добрушской фабрики. Это единственный в стране фарфоровый завод. Процесс здесь как в кулинарии: компоненты добавляют по рецепту, дробят, перемешивают, процеживают.
Машины облегчают задачу. Но каждое изделие проходит через минимум семь пар рук. Квадратная, круглая, с рельефом, цилиндрическая, микро, макро, для кофе, для чая – и это только варианты кружек. Всего на заводе делают больше пяти тысяч изделий. От минимализма до ярких цветов и принтов: востребована здесь посуда разных расцветок.
«Наш основной покупатель – это Россия. Это огромная страна. Есть регионы, которые заказывают очень спокойные тона, минимализм. А есть регионы, которым нужно все в золоте, все яркое, красочное», – объясняет выбор дизайнов Наталья.
Мода на сервизы постепенно проходит. Приходится подстраиваться. Современный покупатель любит, чтобы было и «красиво», и «практично».
Ручная работа стоит подороже. Вензеля, рисунки и тона красок художники могут подбирать неделями. Держать марку единственного в стране фарфорового завода не так просто. Но когда есть спрос, есть и предложения. Вдобавок качественные и безопасные.
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Квадратная, круглая, с рельефом, цилиндрическая, микро, макро, для кофе, для чая – и это только варианты кружек. Всего на заводе делают больше пяти тысяч изделий.
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