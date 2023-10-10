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Белорусский завод по производству зерносушильных комплексов запустили в Уфе

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский завод по производству зерносушильных комплексов запустили в Уфе
 Фото: МТРК «Мир»

В Уфе запустили белорусский завод по производству зерносушильных комплексов. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак и премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает «МИР 24».

«Это знаковый проект для наших стран, для союзничества наших стран, для братских народов. Поскольку это укрепление технологического суверенитета в нынешних условиях благодаря поддержке правительства республики Беларусь, правительства Башкортостана, правительства России», – отметил Александр Новак.

Кроме того, российско-белорусская делегация дала старт строительству нового совместного производства оборудования для обработки зерна. Общий объем инвестиций составил более одного миллиарда рублей.



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В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
 
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