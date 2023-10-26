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Головченко назвал критически важные направления для взаимодействия в рамках СНГ
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь считает критически важным наращивать взаимодействие в рамках СНГ по таким направлениям, как промышленная кооперация, замещение критического импорта, устранение торговых барьеров и технологического суверенитета и продовольственная безопасность. Также в числе приоритетов – расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета.
Глава правительства также подчеркнул, что особое внимание следует уделить таким вопросам, как «предоставление национального режима при осуществлении государственных закупок в отношении товаров, работ и услуг» и содействие беспрепятственному обращению семян, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в рамках СНГ.
«Давайте не утопим в бюрократических процедурах тот документ, к заключению которого мы шли долгие годы», – призвал Головченко.
Также премьер-министр Беларуси предложил тщательно рассмотреть ситуацию с разработкой соглашений о технических барьерах и взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия на уровне Экономического совета СНГ, поскольку работа над этими документами «несколько затянулась». Головченко подчеркнул, что страны СНГ сохранили макроэкономическую, финансовую стабильность, несмотря на постоянное внешнее давление, и четко понимают, что делать дальше.
Ранее генсек ШОС заявил, что
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Премьер-министр Беларуси выступил на заседании Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета.
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