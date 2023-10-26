Головченко назвал критически важные направления для взаимодействия в рамках СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь считает критически важным наращивать взаимодействие в рамках СНГ по таким направлениям, как промышленная кооперация, замещение критического импорта, устранение торговых барьеров и технологического суверенитета и продовольственная безопасность. Также в числе приоритетов – расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Глава правительства также подчеркнул, что особое внимание следует уделить таким вопросам, как «предоставление национального режима при осуществлении государственных закупок в отношении товаров, работ и услуг» и содействие беспрепятственному обращению семян, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в рамках СНГ.

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