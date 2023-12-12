«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

Источник материала: ProBusiness





Современные офисы становятся все более гибкими к пожеланиям арендаторов и адаптируются под потребности компаний. Открытые планировки, уютные переговорные комнаты, современное оборудование и инженерные системы — это уже базовый набор для комфортного офисного пространства. Причем, многочисленные исследования и опросы сотрудников показывают, что качественно обустроенный и грамотно зонированный офис положительно влияет на эффективность работы. В совместном проекте с компанией «Спринг Инвест», которая представляет на рынке офисы в 14А , мы рассмотрим, на что следует обращать внимание при аренде офисного пространства, чтобы создать условия для продуктивной работы.

Комфортное офисное пространство может значительно повысить производительность сотрудников. Например, исследование, проведенное Университетом Стэнфорда, показало , что работники, находящиеся в комфортном офисе, работают на 20% более продуктивно по сравнению с теми, кто работает в менее удобных условиях.





Еще одно исследование , проведенное Harvard Business Review, выявило, что сотрудники, которые имеют возможность выбора места работы в офисе, более довольны своей работой и более эффективны.

Поэтому разберем несколько ключевых «да» и «нет» для современного офиса.

«Нет» безликим бизнес-центрам

То, как выглядит офисное здание, во многом задает тон всей коммуникации компании с клиентами, партнерами и своими же сотрудниками. Еще один офис в типичной стекляшке-высотке никак не выделяет организацию среди множества других. Поэтому сегодня компании, которые действительно намерены продолжать активно развиваться, выбирают более выразительные архитектурные решения для офисов, способные передать подход к бизнесу.

Например, 14А — это здание в лаконичном скандинавском стиле, вдохновленное архиртектурой Krøyers Plads в Копенгагене. Оно с одной стороны вписывается в антураж тихого центра, а с другой остается заметным элементом в этой среде. Асимметричное расположение окон и силуэт здания подчеркивают современный подход. А фасад, облицованный изготовленной под заказ клинкерной плиткой с уникальной расцветкой, говорит о том, что у здания есть свой характер.





«Да» офисам с домашней атмосферой

Многоэтажный бизнес-центр с сотнями арендаторов на самом деле создает ощущение изолированности. Сотрудники зачастую даже не пробуют запоминать, с кем работают по-соседству, не расширяют горизонтальные связи и круг общения. А ведь это полезно для общего настроя сотрудников, развития их софтскиллов. Поэтому лучше делать выбор в пользу более камерных офисов, где по соседству будет несколько компаний со схожими ценностями и сотрудниками с близкими интересами. Тогда есть возможность сформировать отдельное комьюнити, в котором работники будут перенимать опыт, выстраивать коммуникации и проводить свободное время в перерывах. Это важный аспект в формировании комфортной и творческой рабочей атмосферы.





В 14А, например, всего 5 этажей — на каждом, кроме пока вакантного пятого, согласно концепции здания, по одному арендатору. Это посольство Бразилии и 3 технологические компании с интеллектуальными и вовлеченными сотрудниками. Именно в такую среду и хочется встраиваться. Тогда работа в офисе становится более мотивирующей и привлекательной для сотрудников.

«Да» современной планировке

Открытые пространства. Открытые планировки могут способствовать более продуктивному обмену идеями и сотрудничеству между коллегами. Они также создают ощущение простора и свободы, что может повысить мотивацию сотрудников.

Уютные переговорные комнаты. Наличие переговорных комнат разного формата позволяет проводить совещания и встречи без помех, что повышает производительность труда.





Регулировка освещения и температуры. Офисы с возможностью регулировки освещения и температуры позволяют сотрудникам настраивать рабочую среду на свой вкус.

В 14А доступно помещение для офиса, в котором компания может создать собственный дизайн, продумать зонирование под нужды компании и в итоге получить именно такое рабочее пространство, которое лучше всего подойдет сотрудникам.

«Нет» офисам на окраине

Расположение офиса — один из ключевых параметров для выбора. Конечно, на окраине или за городом можно найти бюджетные варианты, которые обойдутся компании дешевле. Но если организация планирует развитие и выстраивание имиджа и HR-бренда на рынке, то такой удаленный офис точно не сыграет на руку. Во-первых, в среднем работники не хотят (а многие и вовсе не готовы) тратить на дорогу до офиса больше 1 часа. Во-вторых, пригласить в гости партнера или крупного клиента и заставить его ехать через весь город — тоже не лучшая идея. Поэтому выбор офисного здания в центре города, вблизи ключевых транспортных артерий — оптимальный вариант.

14А расположен в самом центре города — на ул. Смолячкова, между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». От каждой из станций до здания — буквально 700−800 шагов. К тому же арендатору этажа предоставляется 6 парковочных мест в подземном паркинге.





«Да» современным инженерным системам

Сегодня это уже мастхэв для офисного пространства. Невозможно представить себе комфортный офис без быстрых и бесшумных лифтов, систем кондиционирования, вентиляции и безопасности. Все это — залог нормальной и бесперебойной работы компании. Но, к сожалению, далеко не все пространства в Минске могут предложить хотя бы просто наличие всех этих удобств, не говоря уже о современном грамотном подходе к их организации.





В 14А построена полноценная система климат-контроля, полностью соответствующая стандартам ASHRAE (Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха). Она представляет собой объединенную систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Больше не будет споров из-за того, что кому-то «дует» от кондиционера, а другим жарко.

К тому же в офисе класса А к услугам бизнеса — оптоволокно, система видеонаблюдения и подготовленная система безопасности с возможностью доступа в здание 24/7. Уже настроена СКУД, доступ арендаторам открыт через приложение, но возможен и выпуск традиционных карточек-пропусков. Все это доступно по умолчанию арендаторам 14А.

«Нет» шуму и беспокойству

Хорошая рабочая обстановка — та, в которой ничего не отвлекает и не раздражает. Поэтому важно найти здание в подходящей локации и так обустроить офис, чтобы внешние факторы не оказывали негативного воздействия на сотрудников. Например, офис возле шумного проспекта с высоким трафиком авто — скорее неподходящий вариант.





14А как раз расположен в тихом центре. По соседству — атмосферные здания с историей, нет крупных магистралей, напряженного движения транспорта и толп прохожих. Здесь спокойно и уютно. К тому же застройщик сохранил вокруг здания деревья, поэтому в здании приятно находиться, видеть из окна природные натуральные цвета и фактуры.

«Да» обновлению и гибкости

Тенденции и тренды в офисном пространстве могут измениться, сотрудников может стать больше или меньше, потребности и запросы компании тоже не стоят на месте. Поэтому оптимально иметь возможность работать с пространством, менять его под себя и актуализировать в соответствии с новыми требованиями рынка.





Именно поэтому так важно, что в 14А арендаторы контактируют напрямую с владельцами здания. Это позволяет оперативно решать любые вопросы, планировать изменения и производить их в максимально короткие сроки. Арендатор может быть уверен, что любая его обратная связь будет мгновенно услышана и учтена, а пожелания не останутся без внимания.

Вместо вывода

Создание комфортного и современного офиса — важная задача для компании, желающей обеспечить высокую производительность своих сотрудников. Открытые пространства, уютные переговорные комнаты, регулировка освещения и температуры, а также современное оборудование — это безусловные «да» для офиса.

В то же время, шум и беспокойство, отвлекающие факторы и неудобная мебель — явные «нет» для офисной среды.

Исследования подтверждают, что инвестиции в комфортное офисное пространство окупаются в виде более высокой производительности сотрудников и их удовлетворенности работой. Учитывая эти аспекты, компании могут создать офис, который будет способствовать достижению выдающихся результатов.





И как раз таким офисом является 14А , где еще доступен 1 этаж для современной компании. Находится в самом центре города — на ул. Смолячкова, между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». В 14А уже работают несколько компаний, но все еще доступен для аренды 5 этаж — 400 м².