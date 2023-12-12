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«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

12.12.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

Современные офисы становятся все более гибкими к пожеланиям арендаторов и адаптируются под потребности компаний. Открытые планировки, уютные переговорные комнаты, современное оборудование и инженерные системы — это уже базовый набор для комфортного офисного пространства. Причем, многочисленные исследования и опросы сотрудников показывают, что качественно обустроенный и грамотно зонированный офис положительно влияет на эффективность работы. В совместном проекте с компанией «Спринг Инвест», которая представляет на рынке офисы в 14А, мы рассмотрим, на что следует обращать внимание при аренде офисного пространства, чтобы создать условия для продуктивной работы.

Комфортное офисное пространство может значительно повысить производительность сотрудников. Например, исследование, проведенное Университетом Стэнфорда, показало, что работники, находящиеся в комфортном офисе, работают на 20% более продуктивно по сравнению с теми, кто работает в менее удобных условиях.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

Еще одно исследование, проведенное Harvard Business Review, выявило, что сотрудники, которые имеют возможность выбора места работы в офисе, более довольны своей работой и более эффективны.

Поэтому разберем несколько ключевых «да» и «нет» для современного офиса.

«Нет» безликим бизнес-центрам

То, как выглядит офисное здание, во многом задает тон всей коммуникации компании с клиентами, партнерами и своими же сотрудниками. Еще один офис в типичной стекляшке-высотке никак не выделяет организацию среди множества других. Поэтому сегодня компании, которые действительно намерены продолжать активно развиваться, выбирают более выразительные архитектурные решения для офисов, способные передать подход к бизнесу.

Например, 14А — это здание в лаконичном скандинавском стиле, вдохновленное архиртектурой Krøyers Plads в Копенгагене. Оно с одной стороны вписывается в антураж тихого центра, а с другой остается заметным элементом в этой среде. Асимметричное расположение окон и силуэт здания подчеркивают современный подход. А фасад, облицованный изготовленной под заказ клинкерной плиткой с уникальной расцветкой, говорит о том, что у здания есть свой характер.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

«Да» офисам с домашней атмосферой

Многоэтажный бизнес-центр с сотнями арендаторов на самом деле создает ощущение изолированности. Сотрудники зачастую даже не пробуют запоминать, с кем работают по-соседству, не расширяют горизонтальные связи и круг общения. А ведь это полезно для общего настроя сотрудников, развития их софтскиллов. Поэтому лучше делать выбор в пользу более камерных офисов, где по соседству будет несколько компаний со схожими ценностями и сотрудниками с близкими интересами. Тогда есть возможность сформировать отдельное комьюнити, в котором работники будут перенимать опыт, выстраивать коммуникации и проводить свободное время в перерывах. Это важный аспект в формировании комфортной и творческой рабочей атмосферы.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

В 14А, например, всего 5 этажей — на каждом, кроме пока вакантного пятого, согласно концепции здания, по одному арендатору. Это посольство Бразилии и 3 технологические компании с интеллектуальными и вовлеченными сотрудниками. Именно в такую среду и хочется встраиваться. Тогда работа в офисе становится более мотивирующей и привлекательной для сотрудников.

«Да» современной планировке

Открытые пространства. Открытые планировки могут способствовать более продуктивному обмену идеями и сотрудничеству между коллегами. Они также создают ощущение простора и свободы, что может повысить мотивацию сотрудников.

Уютные переговорные комнаты. Наличие переговорных комнат разного формата позволяет проводить совещания и встречи без помех, что повышает производительность труда.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

Регулировка освещения и температуры. Офисы с возможностью регулировки освещения и температуры позволяют сотрудникам настраивать рабочую среду на свой вкус.

В 14А доступно помещение для офиса, в котором компания может создать собственный дизайн, продумать зонирование под нужды компании и в итоге получить именно такое рабочее пространство, которое лучше всего подойдет сотрудникам.

«Нет» офисам на окраине

Расположение офиса — один из ключевых параметров для выбора. Конечно, на окраине или за городом можно найти бюджетные варианты, которые обойдутся компании дешевле. Но если организация планирует развитие и выстраивание имиджа и HR-бренда на рынке, то такой удаленный офис точно не сыграет на руку. Во-первых, в среднем работники не хотят (а многие и вовсе не готовы) тратить на дорогу до офиса больше 1 часа. Во-вторых, пригласить в гости партнера или крупного клиента и заставить его ехать через весь город — тоже не лучшая идея. Поэтому выбор офисного здания в центре города, вблизи ключевых транспортных артерий — оптимальный вариант.

14А расположен в самом центре города — на ул. Смолячкова, между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». От каждой из станций до здания — буквально 700−800 шагов. К тому же арендатору этажа предоставляется 6 парковочных мест в подземном паркинге.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

«Да» современным инженерным системам

Сегодня это уже мастхэв для офисного пространства. Невозможно представить себе комфортный офис без быстрых и бесшумных лифтов, систем кондиционирования, вентиляции и безопасности. Все это — залог нормальной и бесперебойной работы компании. Но, к сожалению, далеко не все пространства в Минске могут предложить хотя бы просто наличие всех этих удобств, не говоря уже о современном грамотном подходе к их организации.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

В 14А построена полноценная система климат-контроля, полностью соответствующая стандартам ASHRAE (Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха). Она представляет собой объединенную систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Больше не будет споров из-за того, что кому-то «дует» от кондиционера, а другим жарко.

К тому же в офисе класса А к услугам бизнеса — оптоволокно, система видеонаблюдения и подготовленная система безопасности с возможностью доступа в здание 24/7. Уже настроена СКУД, доступ арендаторам открыт через приложение, но возможен и выпуск традиционных карточек-пропусков. Все это доступно по умолчанию арендаторам 14А.

«Нет» шуму и беспокойству

Хорошая рабочая обстановка — та, в которой ничего не отвлекает и не раздражает. Поэтому важно найти здание в подходящей локации и так обустроить офис, чтобы внешние факторы не оказывали негативного воздействия на сотрудников. Например, офис возле шумного проспекта с высоким трафиком авто — скорее неподходящий вариант.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

14А как раз расположен в тихом центре. По соседству — атмосферные здания с историей, нет крупных магистралей, напряженного движения транспорта и толп прохожих. Здесь спокойно и уютно. К тому же застройщик сохранил вокруг здания деревья, поэтому в здании приятно находиться, видеть из окна природные натуральные цвета и фактуры.

«Да» обновлению и гибкости

Тенденции и тренды в офисном пространстве могут измениться, сотрудников может стать больше или меньше, потребности и запросы компании тоже не стоят на месте. Поэтому оптимально иметь возможность работать с пространством, менять его под себя и актуализировать в соответствии с новыми требованиями рынка.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

Именно поэтому так важно, что в 14А арендаторы контактируют напрямую с владельцами здания. Это позволяет оперативно решать любые вопросы, планировать изменения и производить их в максимально короткие сроки. Арендатор может быть уверен, что любая его обратная связь будет мгновенно услышана и учтена, а пожелания не останутся без внимания.

Вместо вывода

Создание комфортного и современного офиса — важная задача для компании, желающей обеспечить высокую производительность своих сотрудников. Открытые пространства, уютные переговорные комнаты, регулировка освещения и температуры, а также современное оборудование — это безусловные «да» для офиса.
В то же время, шум и беспокойство, отвлекающие факторы и неудобная мебель — явные «нет» для офисной среды.

Исследования подтверждают, что инвестиции в комфортное офисное пространство окупаются в виде более высокой производительности сотрудников и их удовлетворенности работой. Учитывая эти аспекты, компании могут создать офис, который будет способствовать достижению выдающихся результатов.

«Да» и «Нет» для современного офиса. Как создать крутое пространство для компании

И как раз таким офисом является 14А, где еще доступен 1 этаж для современной компании. Находится в самом центре города — на ул. Смолячкова, между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». В 14А уже работают несколько компаний, но все еще доступен для аренды 5 этаж — 400 м².

В помещении можно провести ремонт на свой вкус и воплотить все смелые дизайнерские идеи. А еще в 14А вы всегда можете быть на связи напрямую с владельцем здания и оперативно решать все возникающие вопросы без привычной волокиты. Узнать подробнее, прийти на экскурсию и уточнить все детали можно по тел.: +375 (29) 302 50 58 или по e-mail: springinvestminsk@gmail.com.

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Теги: Минск
 
 
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