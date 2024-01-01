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МЧС Беларуси будет работать в усиленном режиме на Новый год

01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

МЧС Беларуси будет работать в усиленном режиме на Новый год
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О готовности работы в предстоящие праздники Александру Лукашенко доложил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, передает «МИР 24».

В новогоднюю ночь на дежурство заступят сотни спасателей. Особое внимание будет направлено на противопожарную безопасность.

«Мы усилили свои наряды, дежурные смены для выполнения задач по предназначению, вошли во взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах проведения различного рода массовых мероприятий и по местам их дислокации, провели необходимые расчеты. Фактически я президенту доложил, что МЧС готово к выполнению задач в полном объеме», – отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Усиленно нести службу в новогодние праздники будут и сотрудники милиции, особенно в местах массовых гуляний. Таких площадок в Беларуси около полутора тысяч. Среди гостей – много иностранцев.

«Кто-то приезжает в наши торговые центры закупиться товарами. Приезжают граждане из других стран. Это Россия, Литва, Латвия, Польша и Германия. В настоящее время нами во всей республике созданы оперативно-ситуационные штабы. Это и в регионах, и в министерстве внутренних дел», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Руководители других ведомств и силовых структур также отчитались президенту о готовности обеспечивать безопасность. Александр Лукашенко в свою очередь поздравил их сотрудников с наступающим праздником. Особо отметил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь.



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Особое внимание будет направлено на противопожарную безопасность.
 
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