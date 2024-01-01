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МЧС Беларуси будет работать в усиленном режиме на Новый год
01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О готовности работы в предстоящие праздники Александру Лукашенко доложил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, передает «МИР 24».
В новогоднюю ночь на дежурство заступят сотни спасателей. Особое внимание будет направлено на противопожарную безопасность.
Усиленно нести службу в новогодние праздники будут и сотрудники милиции, особенно в местах массовых гуляний. Таких площадок в Беларуси около полутора тысяч. Среди гостей – много иностранцев.
Руководители других ведомств и силовых структур также отчитались президенту о готовности обеспечивать безопасность. Александр Лукашенко в свою очередь поздравил их сотрудников с наступающим праздником. Особо отметил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь.
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Особое внимание будет направлено на противопожарную безопасность.
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