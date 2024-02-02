Крупную международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Беларуси

За три года жертвами аферистов стали около пяти тысяч человек. Всего в Москве и Минске задержали более полусотни подозреваемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Для защиты граждан в стране ужесточают проверки при взятии кредитов. В один день оформить займ теперь не получится.