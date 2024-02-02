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Крупную международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Беларуси
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ликвидировали крупную международную сеть телефонных мошенников. Они звонили гражданам России, Беларуси и других государств и под видом крупной компании предлагали быстрый заработок от торговли на фондовом рынке. Когда потерпевший хотел вернуть вложенные средства, аферисты переставали выходить на связь. В месяц группировка зарабатывала около миллиона долларов.
За три года жертвами аферистов стали около пяти тысяч человек. Всего в Москве и Минске задержали более полусотни подозреваемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.
Для защиты граждан в стране ужесточают проверки при взятии кредитов. В один день оформить займ теперь не получится.
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Аферисты звонили гражданам России, Беларуси и других государств и под видом крупной компании предлагали быстрый заработок от торговли на фондовом рынке.
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