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Крупную международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Беларуси

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупную международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси ликвидировали крупную международную сеть телефонных мошенников. Они звонили гражданам России, Беларуси и других государств и под видом крупной компании предлагали быстрый заработок от торговли на фондовом рынке. Когда потерпевший хотел вернуть вложенные средства, аферисты переставали выходить на связь. В месяц группировка зарабатывала около миллиона долларов.

Как телефонные мошенники мстят за неудавшийся обман?
«Таких больших реализаций в обозримом прошлом не было зафиксировано, задержано большое количество людей. Есть оптимистичные прогнозы о том, что ущерб будет погашен. Люди, которые причастны к этой противоправной схеме, мошенники, дают признательные показания в большинстве случаев, явки с повинной об этом свидетельствуют», – заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Ананенко.

За три года жертвами аферистов стали около пяти тысяч человек. Всего в Москве и Минске задержали более полусотни подозреваемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Для защиты граждан в стране ужесточают проверки при взятии кредитов. В один день оформить займ теперь не получится.



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Теги: Минск
 
 
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Аферисты звонили гражданам России, Беларуси и других государств и под видом крупной компании предлагали быстрый заработок от торговли на фондовом рынке.
 
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