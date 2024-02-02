|
«В обычный день у меня бывает по сто звонков». Лайфхаки по менеджменту рабочих чатов и почты от СЕО консалтинговой компании
02.02.2024 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Активные коммуникации в ежедневном режиме — это уже норма жизни для любого руководителя. Но как управлять коммуникациями так, чтобы ничего не упустить? Как минимум нужен стабильный интернет и мощный современный ноутбук, как, например, новый
«На утро может быть десяток отложенных сообщений»
— Уже много лет, как письменную рабочую коммуникацию я перенес в мессенджеры. Через почту с потенциальным клиентом чаще всего происходит лишь первый контакт: мы получаем запросы на наши консалтинговые проекты, некоторые клиенты отправляют техзадание. А далее — переходим в чаты. Это оперативнее и, как показывает практика, удобнее.
Завалов в почте у меня никогда не бывает: если есть время, я стараюсь открывать письмо сразу же — пересылаю его коллегам или помечаю, что нужно ответить. Всегда стараюсь отреагировать на e-mail в течение дня. Для меня гораздо комфортнее ответить сразу, чем заставить человека ждать ответа.
— Общение в мессенджерах лично для меня гораздо удобнее. Это значительно экономит время — можно быстро найти что-то в переписке, удобно работать с файлами, пересылать их.
У меня установлены все мессенджеры, которые используются в нашем регионе. Конкретный из них для коммуникации я выбираю в зависимости от клиента. В России или Казахстане чаще пользуются одними, в Беларуси — другими.
Мы работаем в B2B-секторе, и общение с собственниками и топ-менеджерами происходит в мессенджерах на протяжении всего дня. Для меня это удобно еще и потому, что можно отвечать в пути.
В свое свободное время я стараюсь не писать по работе, часто использую отложенные сообщения. Порой на утро их может быть целый десяток. Я стараюсь уважать контрагентов, партнеров и членов команды. И сам не очень люблю, когда по работе пишут после 19.00. Все-таки это время для семьи.
«Созвоны с коллегами из Казахстана провожу на фоне картины»
В пути порой приходится не только отвечать на сообщения в мессенджерах, но и более серьезно включаться в работу — в том числе и проводить созвоны.
— Например, недавно у меня был звонок с клиентом из Казахстана. 8 утра оказалось единственным временем, удобным и для нас, и для клиента. Мне пришлось проводить беседу по дороге на тренировку по боксу.
В таком случае обычно я не включаю видео, чтобы не смущать клиента. Но на звонке от нас всегда присутствует несколько человек. У нас с коллегами есть договоренность, что всегда кто-то должен быть в офисе и со включенной видеосвязью, чтобы клиенту было комфортнее.
Виртуальными фонами во время зумов Олег не пользуется, но зато есть история о реальном.
— У меня в кабинете висит картина, на которой изображен Батыр. С клиентами из Казахстана я часто провожу созвоны на ее фоне. Они практически всегда обращают внимание на эту картину, часто спрашивают, можно ли сфотографировать.
— Обычных звонков тоже всегда очень много. Иногда я ради интереса считаю их в конце дня. В стандартный рабочий день в среднем оказывается сто звонков. Бывает, что вечером я уже не вижу те звонки, что были утром.
«В отпуске провожу созвоны около моря»
— Практически за 10 лет я не помню ни одного отпуска, чтобы мне удалось полностью отключится. Обычно хотя бы несколько часов в день во время отпуска я уделяю работе, общению с командой. В отпуске онлайн-звонок могу провести прямо на пляже, под шум моря.
— Собираясь в отпуск, мы с семьей всегда выбираем отели с хорошим интернетом. Еще я обращаю внимание на то, чтобы был конференц-зал, где я смогу поработать и не буду при этом мешать семье отдыхать.
В теории я бы мог пойти в полноценный отпуск, но стоит понимать, что в этом случае компания может потерять какого-то клиента и недополучить выручку. Этот год пройдет под флагом автоматизации — сейчас выбираем новую СRМ-систему, которая позволит компании стать еще диджитальнее и еще больше автоматизировать коммуникацию. Думаю, тогда мне будет еще проще управлять коммуникациями. Но и сейчас, мне кажется, я достойно справляюсь.
Где купить ноутбук
|
Свежие газеты
Архив (Разное)