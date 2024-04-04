|
Голосуйте сейчас: интернет-пользователи примут участие в определении «Банка года»
04.04.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Весной этого года пройдет девятая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут отмечены ведущие банки страны. Результаты премии традиционно определяются экспертной комиссией, в состав которой входят профессионалы финансового сектора. Оценка деятельности банка осуществляется на основании информации, представленной участниками в конкурсных анкетах.
Одной из ключевых номинаций конкурса является «Выбор интернет-пользователей». Голосование проводится на сайте
Чтобы голос был учтен, при верификации пользователь вводит подтверждающий код, который отправляется на указанный при регистрации номер телефона. При верификации посредством смс денежные средства с абонента не списываются. При голосовании учитываются только номера с кодами +37525, +37529, +37533 и +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь. За весь период пользователь может проголосовать один раз с одного номера телефона.
Стоит отметить, что результаты голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как победителем признается участник, занявший наибольшее число 1-ых мест в конкурсных номинациях. С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте
Выбор клиентов в номинации «Выбор интернет-пользователей» является одним из самых важных показателей для каждого банка. Это своего рода признание со стороны общественности и потребителей. Победа в этой номинации подтверждает высокий уровень удовлетворенности клиентов услугами банка и его активную позицию в сфере оказания банковских услуг.
Результаты онлайн-голосования, а также итоги премии будут объявлены 23 апреля 2024 г.
________________
Учредитель премии — портал
Организатор премии — агентство событийного маркетинга
Официальный партнер —
Стратегический партнер —
Партнер церемонии награждения:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной этого года пройдет девятая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут отмечены ведущие банки страны. Результаты премии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)