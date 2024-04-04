Голосуйте сейчас: интернет-пользователи примут участие в определении «Банка года»

Источник материала: ProBusiness





Весной этого года пройдет девятая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут отмечены ведущие банки страны. Результаты премии традиционно определяются экспертной комиссией, в состав которой входят профессионалы финансового сектора. Оценка деятельности банка осуществляется на основании информации, представленной участниками в конкурсных анкетах.

Одной из ключевых номинаций конкурса является «Выбор интернет-пользователей». Голосование проводится на сайте bankgoda.by и продлится по 20 апреля 2024 г. включительно. Окно голосования дублируется на главной странице сайта Myfin.by при помощи технологии iframe. Лидерство присуждается тому участнику, который наберет наибольшее число голосов.

Чтобы голос был учтен, при верификации пользователь вводит подтверждающий код, который отправляется на указанный при регистрации номер телефона. При верификации посредством смс денежные средства с абонента не списываются. При голосовании учитываются только номера с кодами +37525, +37529, +37533 и +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь. За весь период пользователь может проголосовать один раз с одного номера телефона.

Стоит отметить, что результаты голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как победителем признается участник, занявший наибольшее число 1-ых мест в конкурсных номинациях. С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

Выбор клиентов в номинации «Выбор интернет-пользователей» является одним из самых важных показателей для каждого банка. Это своего рода признание со стороны общественности и потребителей. Победа в этой номинации подтверждает высокий уровень удовлетворенности клиентов услугами банка и его активную позицию в сфере оказания банковских услуг.

Результаты онлайн-голосования, а также итоги премии будут объявлены 23 апреля 2024 г.

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Учредитель премии — портал MYFIN.BY

Организатор премии — агентство событийного маркетинга GUARDO

Официальный партнер — VISA

Стратегический партнер — KASPERSKY