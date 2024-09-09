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Более 40 тысяч любителей бега вышли на старт полумарафона в Минске

09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 40 тысяч любителей бега вышли на старт полумарафона в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 40 тысяч любителей спорта собрал полумарафон в Минске на стадионе «Динамо». Любители бега из разных стран бьют свои рекорды и наслаждаются праздничной атмосферой. За ходом событий наблюдала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Для участников традиционно подготовили на выбор три дистанции: 21 километр 100 метров, 10,5 и 5 километров. Бегут все без исключения – и профессиональные спортсмены, и любители. А для самых маленьких участников организовали Семейный забег.

С самого утра центральные улицы столицы перекрыты: в городе праздничный полумарафон. Вместе с белорусами бегут представители 11 стран. Главный критерий соревнований – любовь к спорту и хорошая физическая подготовка.

«У меня дочка бегала, зять бегал. и как-то я к этому пришел. Года три понемножку еще дома. Потом все больше, больше и больше. От стадиона на дорогу вышел, на трассу. Ну, а в этом году решил участвовать в марафоне. Эмоции вообще, прямо мурашки по коже, классно», – рассказал Александр Зносенко.

«Бегали уже два полумарафона. Один проходил в Москве. И, конечно, мы ждали очередного забега в столице Беларуси. И мы рады быть сегодня здесь», – отметила Лидия Низамутдинова.

«Бег это – жизнь. Это здоровье, красота. Еще со школьной скамьи я бегать начинал», –рассказал Леонид Куркович.

На забег приехали семьями и дружными компаниями. Чемпионка мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Марина Арзамасова на полумарафоне не одна – бежит вместе со своей спортивной командой 21 километр.

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«Мы готовимся круглый год. В принципе, у нас как раз лето и осень – это самый беговой сезон. Поэтому наши ребята тренируются постоянно, ежедневно. Мы делаем все для того, чтобы популяризировать бег в нашей стране и в мире. И работаем на оздоровление нашей нации», – отметила чемпионка.

Бегут участники в удобном для себя темпе. Победа – не главное. Особое внимание организаторы полумарафона уделили маршруту, поэтому утренняя пробежка – это еще и экскурсия по Минску. Так, участники могут увидеть главные достопримечательности столицы и запечатлеть их на камеру.

Финиш – на стадионе «Динамо». Важно прибежать не позже, чем через три часа после старта. Встречают спортсменов группы поддержки и волонтеры. В подарок каждому участнику – памятные медали.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Для участников традиционно подготовили на выбор три дистанции: 21 километр 100 метров, 10,5 и 5 километров.
 
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