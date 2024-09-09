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Более 40 тысяч любителей бега вышли на старт полумарафона в Минске
09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Более 40 тысяч любителей спорта собрал полумарафон в Минске на стадионе «Динамо». Любители бега из разных стран бьют свои рекорды и наслаждаются праздничной атмосферой. За ходом событий наблюдала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Для участников традиционно подготовили на выбор три дистанции: 21 километр 100 метров, 10,5 и 5 километров. Бегут все без исключения – и профессиональные спортсмены, и любители. А для самых маленьких участников организовали Семейный забег.
«Бегали уже два полумарафона. Один проходил в Москве. И, конечно, мы ждали очередного забега в столице Беларуси. И мы рады быть сегодня здесь», – отметила Лидия Низамутдинова.
На забег приехали семьями и дружными компаниями. Чемпионка мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Марина Арзамасова на полумарафоне не одна – бежит вместе со своей спортивной командой 21 километр.
«Мы готовимся круглый год. В принципе, у нас как раз лето и осень – это самый беговой сезон. Поэтому наши ребята тренируются постоянно, ежедневно. Мы делаем все для того, чтобы популяризировать бег в нашей стране и в мире. И работаем на оздоровление нашей нации», – отметила чемпионка.
Бегут участники в удобном для себя темпе. Победа – не главное. Особое внимание организаторы полумарафона уделили маршруту, поэтому утренняя пробежка – это еще и экскурсия по Минску. Так, участники могут увидеть главные достопримечательности столицы и запечатлеть их на камеру.
Финиш – на стадионе «Динамо». Важно прибежать не позже, чем через три часа после старта. Встречают спортсменов группы поддержки и волонтеры. В подарок каждому участнику – памятные медали.
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Для участников традиционно подготовили на выбор три дистанции: 21 километр 100 метров, 10,5 и 5 километров.
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