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МТРК «Мир» – 32 года: сотрудникам телерадиокомпании в Беларуси вручили награды и нагрудные знаки отличия
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«МИРовой» офис в Минске наполнился атмосферой праздника. Журналисты, операторы, инженеры в перерывах между работой дегустируют угощения. Не обошлись в день рождения и без традиционных шаров и других украшений, а в коридорах компании зазвучала музыка.
После этого сотрудники представительства присоединились к празднованию дня рождения в онлайн-формате. С помощью современных технологий они увидели коллег из других филиалов Содружества. Многим за работу вручили награды. Главного редактора студии телевидения Андрея Алексеенко удостоили медали «Древо дружбы». Ее «МИР» учредил совместно с Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Ее вручают за особый вклад в формирование единого информационного пространства.
Делать такие масштабные проекты качественно можно только с сильной командой. Девяти сотрудникам вручили золотые и серебряные нагрудные знаки за продолжительную работу в компании.
Телеканал «МИР» в Беларуси – это две тысячи материалов в год в ежедневных новостях, программы о жизни в стране, трансляции, прямые включения. Работники радио трудятся в одной из самых высокотехнологичных студий в Беларуси. Как итог работы – десятки наград в многочисленных конкурсах. Но на этой «кухне» главное – люди. Сегодня коллектив представительства насчитывает уже более 100 человек.
Сотрудники представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси всегда выступают за поддержание командного духа. Так, накануне все вместе сыграли в викторину. Победители интеллектуального испытания получили подарки. На помощь в игре пришли эрудиция и везение.
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МТРК «Мир» – 32 года: сотрудникам телерадиокомпании в Беларуси вручили награды и нагрудные знаки отличия
Минский офис наполнился атмосферой праздника. Журналисты, операторы, инженеры в перерывах между работой дегустировали угощения.
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