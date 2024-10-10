МТРК «Мир» – 32 года: сотрудникам телерадиокомпании в Беларуси вручили награды и нагрудные знаки отличия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство «МИРа» в Беларуси присоединилось к празднованию 32-летия телерадиокомпании . В 1992 году канал впервые увидели телезрители, а сегодня, 9 октября, в минском офисе лучшим сотрудникам вручили награды и нагрудные знаки отличия, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«МИРовой» офис в Минске наполнился атмосферой праздника. Журналисты, операторы, инженеры в перерывах между работой дегустируют угощения. Не обошлись в день рождения и без традиционных шаров и других украшений, а в коридорах компании зазвучала музыка.

После этого сотрудники представительства присоединились к празднованию дня рождения в онлайн-формате. С помощью современных технологий они увидели коллег из других филиалов Содружества. Многим за работу вручили награды. Главного редактора студии телевидения Андрея Алексеенко удостоили медали «Древо дружбы». Ее «МИР» учредил совместно с Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Ее вручают за особый вклад в формирование единого информационного пространства.

«Наш филиал снимает самое большое количество материалов из всех филиалов СНГ, то есть мы являемся глобальным экспортером новостей, белорусских новостей, на рынок Содружества, поэтому вклад Беларуси здесь, мне кажется, очевиден. Наш конек – это документальные фильмы», – рассказал главный редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Андрей Алексеенко.

Делать такие масштабные проекты качественно можно только с сильной командой. Девяти сотрудникам вручили золотые и серебряные нагрудные знаки за продолжительную работу в компании.

«На телеканале «МИР» я работаю вот уже более 10 лет. Сегодня я получила серебряный знак. «МИР» – это мой второй дом, мои любимые коллеги – все, которые меня окружают. Каждый день ты узнаешь что-то новое, чему-то учишься, каждый раз движешься по цепочке вверх», – отметила администратор студии телевидения белорусского представительства Татьяна Романова.

Телеканал «МИР» в Беларуси – это две тысячи материалов в год в ежедневных новостях, программы о жизни в стране, трансляции, прямые включения. Работники радио трудятся в одной из самых высокотехнологичных студий в Беларуси. Как итог работы – десятки наград в многочисленных конкурсах. Но на этой «кухне» главное – люди. Сегодня коллектив представительства насчитывает уже более 100 человек.

Сотрудники представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси всегда выступают за поддержание командного духа. Так, накануне все вместе сыграли в викторину. Победители интеллектуального испытания получили подарки. На помощь в игре пришли эрудиция и везение.