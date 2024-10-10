Погода в СНГ: циклон принесет в Казахстан дожди и холод, в Беларуси вторая серия «бабьего лета»

Кыргызстан

В Кыргызстане пик жары. Завтра температура воздуха начнет терять градус за градусом и к концу недели вернется в климатическую норму октября. Сегодня в Бишкеке плюс 27, без дождя. Такая же погода и Чуйской области. Местные фермеры используют каждый сухой день. Торопятся убрать кукурузу до холодов. Техника на полях работает до позднего вечера. В этом году аграрии рассчитывают собрать хороший урожай.

Беларусь

В Беларуси вторая серия «бабьего лета». После холодной недели в стране плюс 20. Осадки сошли на нет. Все леса открыты для посещения. По традиции в начале октября стартовал сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака. Добывать их можно в светлое время суток, с помощью ружья и гончих собак.