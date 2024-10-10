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Погода в СНГ: циклон принесет в Казахстан дожди и холод, в Беларуси вторая серия «бабьего лета»
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве осень в печальном варианте. Небо затянуто тучами. На градусниках плюс 10. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Кыргызстан
В Кыргызстане пик жары. Завтра температура воздуха начнет терять градус за градусом и к концу недели вернется в климатическую норму октября. Сегодня в Бишкеке плюс 27, без дождя. Такая же погода и Чуйской области. Местные фермеры используют каждый сухой день. Торопятся убрать кукурузу до холодов. Техника на полях работает до позднего вечера. В этом году аграрии рассчитывают собрать хороший урожай.
Беларусь
В Беларуси вторая серия «бабьего лета». После холодной недели в стране плюс 20. Осадки сошли на нет. Все леса открыты для посещения. По традиции в начале октября стартовал сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака. Добывать их можно в светлое время суток, с помощью ружья и гончих собак.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
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