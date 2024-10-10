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Доллар бьет рекорды курса к белорусскому рублю. Что происходит и когда может закончиться

10.10.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Сегодня курс доллара перешагнул отметку в 3,3 белорусского рубля. Рекордный рост стоимости иностранной валюты, который продолжается уже несколько недель, заставил беспокоиться в том числе бизнес, особенно те компании, которые связаны с валютными платежами. Мы выяснили у финансового аналитика Александра Шкута, с чем связано повышение курса и чего ждать дальше.

шкут
Александр Шкут
Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— Последние два месяца мы наблюдали ослабление курса белорусского рубля. На текущий момент он находится на своих локальных минимумах с октября 2023 года. Снижению стоимости национальной валюты способствовал ряд факторов: как внутренних, так и внешних.

К внутренним факторам можно отнести рост реальных доходов населения. Заработные платы за последний год расли быстрее, чем производительность труда, что поддерживало спрос на импортные товары. Для закупки импортных товаров требовалась валюта, а это «давило» на белорусский рубль. Также на текущий момент Национальный банк проводит относительно мягкую кредитно-денежную политику, что также способствует увеличению денежной массы и, как следствие, влияет на белорусский рубль.

Среди внешних факторов — снижение курса российского рубля. Поскольку Россия является основным внешнеторговым партнером, белорусский рубль существенно коррелирует с соседней валютой. И мы наблюдали в последние несколько месяцев снижение курса российского рубля.


Теперь нужно рассмотреть более детально причины, влияющие на курс российского рубля. Первый фактор, который влиял на снижение курса российского рубля, — это переводы заблокированных активов в Россию с Запада. То есть, за последние месяцы было переведено большое количество заблокированных ценных бумаг с внешнего периметра в Россию. Как это происходило? Российские инвесторы покупали ценные бумаги с дисконтом на внешнем периметре, далее переводили эти активы в Российскую Федерацию. И уже по более высокой цене продавали эти активы на внутреннем рынке и далее конвертировали в валюту. Это оказывало негативное влияние на курс российского рубля. Второй фактор, который, по словам Банка России, преимущественно влиял на курсообразование в последние недели, — это изменение валютных торгов и перестройка расчетов. Регулятор утверждает, что данная ситуация должна нормализоваться в течение ближайших недель, когда пройдут расчеты с Китайской Народной Республикой и вырастет валютная ликвидность.

Дальнейшее снижение как российского, так и белорусского рубля маловероятно. Курс, скорее всего, стабилизируется на текущих значениях и в краткосрочной перспективе может укрепляться по отношению к иностранным валютам. Этому будет способствовать, во-первых, то, что Минфин России увеличивает с этой недели чистую продажу валюты в 25 раз. Это повысит валютную ликвидность и будет поддерживать курс российского рубля.


Второй фактор — это жесткая кредитно-денежная политика со стороны Банка России. На ближайшем заседании в конце октября ожидается повышение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов. Произойдет это в случае реализации проинфляционных рисков. То есть, Банк России для борьбы с инфляцией повышает ключевую ставку, а это увеличивает привлекательность сбережений в российских рублях и, соответственно, будет поддерживать курс рубля. Ключевая ставка влияет на курс опосредованно, трансмиссионный механизм действует не очень быстро, поэтому влияние данного фактора будет усиливаться с течением времени.

Третий фактор — это цена на нефть. Последние недели мы наблюдаем существенное увеличение стоимости нефти на международном рынке из-за конфликта между Израилем и Ираном. Соответственно, более высокие цены на нефть увеличивают для России экспортную выручку от продажи сырья и нефтепродуктов. А это будет влиять на укрепление рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня курс доллара перешагнул отметку в 3,3 белорусского рубля. Рекордный рост стоимости иностранной валюты, который продолжается уже несколько недель, заставил...
 
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