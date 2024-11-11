«Заказывают даже ночью 31 декабря». Посмотрели, как устроен фулфилмент-комплекс

Источник материала: ProBusiness





Любой товарный бизнес наверняка сталкивается с вопросами хранения и отгрузки заказов на торговые площадки. Селлеры маркетплейсов не понаслышке знакомы с тем, как порой сложно организовать процесс так, чтобы не было задержек, простоев и непредвиденных затрат. На помощь продавцам и поставщикам приходят фулфилмент-центры, где оказывают полный комплекс услуг: от складского хранения до проверки на брак и отгрузки товаров на маркетплейсы. «Про бизнес» побывал в фулфилмент-центре компании Letek и узнал, как устроена работа и на что могут рассчитывать белорусские и не только селлеры.

Как устроен фулфилмент-центр Letek

Склад Letek находится недалеко от Минска и занимает более 1100 кв.м.только по полу. Он разделен на 2 ключевые зоны: в одной обеспечивается хранение мелкого товара на небольших стеллажах, а в другой размещены крупные и тяжелые грузы и установлена стеллажная система. Всюду видим различные коробки и флаконы.





Помимо непосредственного хранения в комплексе обеспечены зоны для упаковки товара — от термоусадочной пленки и традиционной «пупырки» до картона и более сложной тары. Здесь работает как мужчины, так и женщины, которые играючи разбираются с аппаратами-упаковщиками. Работа на складе идет нон-стоп, без выходных. Сотрудники работают по «сдельной системе», поэтому максимально сконцентрированы на результатах.

В комплексе тепло — здесь поддерживают комфортную температуру. А значит, можно хранить даже требовательные грузы: косметику, жидкости и прочие товары, которым нужны особые условия.

У ворот комплекса активно работает погрузчик, разгружая очередную поставку на склад. В распоряжении Letek собственное грузовое авто, но селлеры частенько привозят все и самостоятельно. Поэтому работа кипит.

В отдельном небольшом помещении располагается офис. Здесь работает весь административный персонал: бухгалтер, менеджеры, специалисты по снабжению. Прямо на месте принимают клиентов и помогают решать возникающие вопросы.

Здесь мы знакомимся с Юрием, руководителем компании Letek. Он рассказывает нам больше о комплексе и взаимодействии с селлерами.





Letek предлагает широкий спектр услуг, подходящих для различных компаний — от небольших начинающих селлеров до крупных онлайн-ритейлеров.

Основные операции, проводимые в центре, включают:

Хранение товаров. Центр располагает современными складами общей площадью более 1100 квадратных метров., а также стеллажная система позволяющая увеличить эту площадь в 3−5 раз.

— Мы готовы принимать как стандартные грузы, так и негабаритные товары, — отмечает Юрий, руководитель Letek.. — Это означает, что даже если у вас есть специфические требования к хранению, Letek сможет предложить индивидуальное решение. И мы, честно говоря, с чем только не имели дело!

Комплектация заказов. Слаженная работа команды Letek позволяет быстро и точно собирать заказы.

— Мы можем обрабатывать до 5000 заказов в день в пиковые сезоны. У нас были месяцы, когда через наш комплекс проходило до 100 тысяч заказов. А в целом мы уже давно преодолели психологическую отметку в 1 млн заказов, — делится Юрий.





— Слаженная и быстрая работа — это особенно важно в условиях высокого спроса, когда каждая минута на счету.

Упаковка и маркировка. Letek предлагает услуги по упаковке товаров в различные типы упаковки — от вакуумных пакетов до красивых коробок.

— Мы готовы рассмотреть любую упаковку, которую пожелает клиент, — говорит Юрий. — Также на базе склада осуществляется стикеровка и баркодирование товаров, например, для ритейл-сетей.

Отгрузка. Центр обеспечивает оперативную отгрузку товаров на маркетплейсы. Особенно если речь идет о Wildberries (склад маркетплейса буквально в десятках метров напротив).

— Заказы на Wildberries принимаются два раза в день. Мы были первым фулфилментом в Беларуси, кто ввел это в практику. Это критически важно для селлеров, поскольку позволяет сократить время доставки. Мы понимаем, что клиенты делают заказы даже в праздники. Да, даже в 00:00 в ночь 31 декабря! И мы не можем подвести их, — подчеркивает Юрий.





Какие проблемы селлеров решает фулфилмент

— Я и коллеги сами начинали как селлеры на маркетплейсах. Поэтому непонаслышке знаем, с чем им приходится сталкиваться практически каждый день. Бывало, привезешь из Слуцка партию товара на склад маркетплейса, а там разворачивают и говорят перепечатать все стикеры с кодами. И вот ты срочно ищешь печатный центр, который напечатает новые варианты, а потом стоишь вечером в мороз посреди трассы и приклеиваешь этикетки… Поэтому мы создавали свой фулфилмент центр, точно зная «боли» будущих клиентов. И сейчас наш подход — максимальная гибкость и понимание, — рассказывает Юрий.

Letek работает без выходных, обеспечивая постоянный доступ к своим услугам. При этом прямо на базе комплекса доступен весь необходимый административный персонал: бухгалтер, менеджеры, специалисты по снабжению, заместитель директора, водители. Все они готовы максимально оперативно решить любой вопрос клиента.





— В нашей практике было много разных случаев. Доходит до того, что мы пешком ходим в Wildberries и уточняем вопросы клиентов. Например, распечатываем этикетку с кодом и показываем ее коллегам с маркетплейса или необходимую упаковку. Если подходит, то запускаем печать или упаковку всей партии. А если нет — узнаем, что исправить и оперативно переделываем. Это экономит массу нервов и времени.

И действительно, селлеры часто сталкиваются с рядом проблем в процессе ведения бизнеса:

Высокие затраты на логистику. Многие компании испытывают трудности с управлением складскими запасами и доставкой товаров. Фулфилмент помогает клиентам экономить до 30% на логистических расходах. Это достигается за счет оптимизации складских процессов, укомплектованного штата специалистов и использования современных технологий;

Многие компании испытывают трудности с управлением складскими запасами и доставкой товаров. Фулфилмент помогает клиентам экономить до 30% на логистических расходах. Это достигается за счет оптимизации складских процессов, укомплектованного штата специалистов и использования современных технологий; Затраты на упаковку и оклейку товаров. Как показывает практика, небольшим компаниям упаковка обходится гораздо дороже, чем крупному фулфилмент-центру. Например, Letek активно сотрудничает со всеми компаниями-упаковщиками на белорусском рынке и готов добиваться оптимальных условий для своих клиентов;

Как показывает практика, небольшим компаниям упаковка обходится гораздо дороже, чем крупному фулфилмент-центру. Например, Letek активно сотрудничает со всеми компаниями-упаковщиками на белорусском рынке и готов добиваться оптимальных условий для своих клиентов; Затраты на организацию хранения. Аренда склада (а тем более отапливаемого) требует внушительных затрат со стороны бизнеса. Поэтому более выгодный вариант — довериться фулфилмент-центру;





Сложности с обработкой заказов. Увеличение объема продаж (например, в сезон или при участии в акциях и распродажах) может привести к перегрузке сотрудников и ошибкам в комплектации. Компания может просто не успевать масштабироваться так. как того требует рынок. А фулфилмент-центр берет часть организации на себя, позволяя продавцам и производителям заниматься другими бизнес-процессами и расти быстрее;

Увеличение объема продаж (например, в сезон или при участии в акциях и распродажах) может привести к перегрузке сотрудников и ошибкам в комплектации. Компания может просто не успевать масштабироваться так. как того требует рынок. А фулфилмент-центр берет часть организации на себя, позволяя продавцам и производителям заниматься другими бизнес-процессами и расти быстрее; Необходимость расфасовки. Есть некоторые виды товаров, которые требуется предварительно расфасовать на более мелкие порции — чай или кофе, сыпучие продукты и прочее. Для таких операций придется дополнительно нанимать персонал или тратить время других работников. Фулфилмент-комплекс берет эту расфасовку на себя.

Фулфилмент-центр Letek предлагает своим клиентам гибкие тарифы, которые зависят от объема и типа услуг. Минимальный тариф составляет 250 рублей, что позволяет работать с партиями от 200 единиц для FBO (Fulfillment by Operator) или от 5 единиц для FBS (Fulfilment by Seller). В этот тариф входит хранение товаров, упаковка, маркировка, что делает его доступным для компаний с различными потребностями.

— Мы готовы принимать до 200−300 паллет без проблем, а также негабаритные товары, — говорит Юрий. — Это позволяет селлерам оптимизировать свои затраты на логистику и хранение.





Кроме того, Letek предлагает различные услуги по упаковке и маркировке товаров, что также включается в тариф.

— Мы можем упаковать товар в любую упаковку, которую пожелает клиент. Такой подход позволяет клиентам не только сократить затраты на логистику, но и улучшить внешний вид своих товаров перед отправкой конечному покупателю. Letek также предоставляет услуги по ответственному хранению, что дает возможность селлерам размещать свои товары на складе и получать их по мере необходимости, — заключает Юрий.

Как будет развиваться фулфилмент-комплекс

Автоматизация в приоритете. Letek ведет разработку и планирует внедрение цифровой системы, которая позволит в режиме реального времени контролировать весь процесс движения товара на складе. Например, видеть объемы складских остатков, оценивать процент брака и статус выполнения отгрузок на маркетплейсы.

— Мы стремимся к автоматизации всех процессов, чтобы еще сократить время обработки заказов. Хотим быть современной компанией, которая предлагает высочайший уровень сервиса, — говорит Юрий.

Также компания внедрила и использует CRM-систему, чтобы эффективнее работать с заявками клиентов и максимально систематизировать свою работу.





Условия для удаленки селлеров. Компания проделала большую работу, чтобы селлеры могли работать из любой точки мира, без необходимости личного присутствия. Селлеры могут находиться в любом месте — будь то Брест, Гомель или даже за границей. Это позволяет им сосредоточиться на развитии бизнеса, не отвлекаясь на логистические вопросы.

— Человек сидит в Бресте, у него нет физической возможности управлять процессами поставки и отгрузки на маркетплейсы товара. Он связывается с поставщиком, передает ему наш адрес, и мы принимаем товар на склад. Все документы при этом оформляются электронно или отправляются почтой, — объясняет Юрий. — После этого Letek берет на себя все операции по хранению, комплектации и отгрузке товаров. Селлер может удаленно контролировать процесс через доступ к своему кабинету или, при необходимости, предоставлять заявки на отгрузку. Это может быть любой человек — даже мама в декрете — который хочет заниматься бизнесом, не выходя из дома.

Адаптация под нужды каждого клиента. Здесь готовы выслушать клиентов и предложить им то, что действительно нужно. Центр проводит регулярные опросы удовлетворенности клиентов и использует полученные данные для улучшения своих услуг.

Фулфилмент-центр Letek становится надежным партнером для бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка. С его помощью компании могут сосредоточиться на развитии своих продуктов и услуг, оставляя вопросы логистики профессионалам. В условиях растущей конкуренции на рынке онлайн-продаж эффективная логистика становится ключевым фактором успеха бизнеса.

Letek не только предлагает современные решения для хранения и доставки товаров, но также активно работает над улучшением своих услуг и технологий. С такими подходами центр готов не только справляться с текущими вызовами рынка, но и предвосхищать будущие потребности своих клиентов.