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Беларусь официально стала партнером БРИКС
11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь стала партнером межгосударственного объединения БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики.
Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову.
Ранее сообщалось, что по итогам саммита БРИКС в Казани
Группа БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года полноправными участниками объединения также стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус партнера объединения.
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