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Беларусь официально стала партнером БРИКС

11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала партнером межгосударственного объединения БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики.

«5 ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера», – говорится в сообщении.

Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус партнера объединения. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Группа БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года полноправными участниками объединения также стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



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По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус партнера объединения.
 
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