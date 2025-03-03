HONOR объявляет о новой стратегии и инвестирует $10 млрд в создание открытой AI-экосистемы

Источник материала: ProBusiness





На выставке MWC в Барселоне HONOR представила новую корпоративную стратегию под названием HONOR ALPHA PLAN. Эта стратегия направлена на трансформацию компании в ведущего мирового вендора в области AI-экосистем.





Согласно планам, в ближайшие пять лет HONOR инвестирует $ 10 миллиардов в ALPHA PLAN. Сначала компания сосредоточится на разработке интеллектуального смартфона, который перевернет представления пользователей о взаимодействии человека и телефона. Также новая стратегия предусматривает модернизацию компьютеров, планшетов, носимых устройств и других продуктов с использованием искусственного интеллекта.

HONOR вместе с партнерами будет работать над созданием открытой AI-экосистемы, которая поможет объединить интеллектуальный функционал устройств в разных операционных системах. В HONOR убеждены, что новые технологии должны расширить возможности человека, а не заменить их.





Генеральный директор HONOR Джеймс Ли во время выступления на MWC призвал партнеров создать платформу для как можно более широкого взаимодействия с ИИ:

«Я призываю всех нас объединиться для решения множества вызовов, связанных с искусственным интеллектом. Я говорю в том числе о создании по-настоящему открытой индустрии, обеспечивающей бесшовное взаимодействие между различными операционными системами…

Сегодня очевидно, что AI-революция трансформирует нашу деятельность, общество и даже культуру как никогда раньше. Поэтому крайне важно, чтобы мы работали вместе для максимального раскрытия человеческого потенциала и принятия грядущего интеллектуального мира.

HONOR делает первый шаг, инвестируя $ 10 млрд в наш новый ALPHA PLAN — это отражение нашей уверенности в потенциале экосистемы AI-устройств», — заявил Ли.





Вместе с HONOR над новой экосистемой будут работать Google, Qualcomm, Orange, Telefónica, CKH Group, Vodafone. Представитель Google, в частности, заявил о тесной интеграции Gemini.

Чтобы продемонстрировать ориентацию ALPHA PLAN на потребителей, HONOR пообещал предоставлять до 7 лет обновлений безопасности и Android для серии смартфонов HONOR Magic начиная с HONOR Magic7 Pro. В будущем инициатива распространится на другие флагманские модели смартфонов компании.





Передовые ИИ-технологии

В рамках новой стратегии на выставке в Барселоне HONOR представила свои последние разработки в области ИИ. Так, персональный мобильный AI-помощник с графическим интерфейсом использует интеллектуальные технологии в повседневных задачах. Например, он может проанализировать актуальную дорожную обстановку и записи в календаре, чтобы забронировать столик в кафе через сторонний сервис.





HONOR продолжит улучшать функциональность камер своих смартфонов благодаря интеграции новых AI-функций. Функция AI Upscale, например, пригодится для восстановления старых портретов. Она работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite Mobile и до конца марта появится в HONOR Magic7 Pro.

Также HONOR представила технологию обмена файлами между устройствами iOS и Android на сверхвысокой скорости. Кроме того, компания анонсировала скорое внедрение функции AI Deepfake Detection в свои последние флагманские смартфоны на международном рынке, чтобы помочь выявлять видео, созданные искусственным интеллектом.





Новые устройства

На MWC в Барселоне HONOR представила несколько новых продуктов для мирового рынка. Это ноутбук HONOR MagicBook Pro 14, сочетающий выдающуюся производительность со стильным дизайном и поддержкой бесшовного обмена файлами с iOS-устройствами.





Планшет HONOR Pad V9 предлагает AI-оптимизированный опыт для обучения и работы благодаря ультратонкому корпусу, дисплею 2.8K с технологиями защиты зрения HONOR Eye Comfort и поддержкой ии-функций AI Notes, AI Docs и Circle to Search.

Умные часы HONOR Watch 5 Ultra в премиальном дизайне обеспечивают до 15 дней автономной работы для активных пользователей.

Также были представлены HONOR Earbuds Open — эргономичные наушники с мощным звуком, поддержкой AI-перевода и синхронного перевода в реальном времени.





О том, когда устройства поступят в продажу на нашем рынке, компания дополнительно будет сообщать по мере поступления информации о продуктах.

***

С 3 по 6 марта посетители MWC в Барселоне могут ознакомиться с последними инновациями HONOR и партнеров на стенде компании в зале 3, стенд 3H10.



