Доверие как знак качества: потребители назвали А1 лучшим мобильным оператором и лучшим интернет-оператором Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Сегодня А1 — один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Этот факт подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей. Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии «Номер один»: А1 стал «Мобильным оператором № 1» и «Интернет-оператором № 1» по итогам открытого онлайн-голосования.

Премия «Номер один» уникальна тем, что наравне с лидерами мнений и экспертами свое мнение о лучших товарах, брендах и услугах высказывают и непосредственные клиенты — так, в этом году участниками голосования стали 70 тыс. человек. И их вердикт в определении победителей имеет такой же вес, как и мнение жюри.

«Быть лидером в избранной отрасли очень важно для любой компании. Но для нас лидерство определяется не только количеством абонентов или территорией, на которой доступны наши услуги. Первоочередная задача А1 — сделать современные технологии доступными как можно более широкой аудитории с максимальной пользой для потребителей. Чтобы все лучшее, что сегодня есть на рынке телекоммуникаций, было доступно каждому абоненту», — прокомментировал заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский.





Мобильной связью от А1 пользуются более 4,9 млн человек по всей стране, а еще более 600 тыс. выбирают услуги компании для высокоскоростного доступа в интернет из дома. В общем связь высокого качества и скоростной интернет от А1 доступны на территории страны, где проживают 99% населения. Особые усилия компания уделяет развитию своей мобильной сети и внедрению современных стандартов связи. Так, например, с начала 2025 года А1 провел значительные работы по расширению емкости сети и улучшил качество мобильной связи в сотнях в различных регионах страны: от крупных населенных пунктов до деревень и агрогородков.

Параллельно с развитием различных стандартов мобильной связи А1 активно расширяет свою сеть фиксированного интернета. Для ее строительства в разных городах компания использует самые современные технологические решения — и благодаря им готова предоставлять безлимитный доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с. А динамичное расширение географии сети в сочетании с гибкой и продуманной системой тарифных планов обеспечило А1 статус крупнейшего в Беларуси частного оператора фиксированного интернет-доступа.

И для мобильной, и для фиксированной связи А1 предлагает своим абонентам удобную и понятную систему тарифных планов, в том числе комбинированных, которые объединяют не одну, а сразу несколько услуг. Это дает возможность каждому выбрать самый подходящий вариант как по стоимости, так и по наполнению. Так, например, флагманские предложения компании по цене фиксированного интернета предлагают в дополнение бесплатную мобильную связь и подписку на онлайн-кинотеатр VOKA.





В это же время А1 является не просто мобильным оператором, а в большей степени провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг: компания активно развивает свой портфель инновационных телеком-услуг и IT-инфраструктуры для бизнеса. Они предоставляются на базе собственного дата-центра — одного из крупнейших и самых современных в стране. Его уровень надежности составляет 99,982 процента, что подтверждено сертификатом стандарта Tier III. Важным шагом в обеспечении надежной защиты инфраструктуры клиентов от растущих рисков в цифровой среде стало и создание Центра кибербезопасности А1, который с 15 марта 2024 года включен в перечень аттестованных центров кибербезопасности Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

На связи А1 теперь помогает оставаться и в совершенно иной роли: компания стала «мобильной» в широком смысле слова, обеспечивая в том числе и физическую мобильность, запустив сервис «А1 Такси». Этим шагом компания расширила собственную экосистему услуг и создала альтернативные уже существующим на рынке возможности как для пассажиров, так и для перевозчиков с фокусом на современные цифровые технологии.

Результаты Премии «Номер один» подтверждают, что все эти цифры и данные существуют не только на бумаге, а приносят ощутимые и несомненные результаты на практике — каждый день открывая новые возможности миллионам абонентов, сделавших свой выбор в пользу А1.