Источник материала: ProBusiness





1 июля 2025 г., в Минске в Marriott Hotel Издательская группа «Дело» провела торжественный прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2025» — учредителей и топ-менеджеров наиболее динамично развивающихся предприятий, работающих на белорусском рынке. Конкурс давно зарекомендовал себя в деловых кругах как «Оскар» белорусского бизнеса, а в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. За это время уже 370 руководителей и владельцев бизнеса, признанных лучшими из лучших в своей сфере деятельности, удостоены звания «Человек Дела».

В этом конкурсе ежегодно отмечаются 12 представителей бизнес-сообщества. Каждый из них был удостоен почетного диплома и специального приза — композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Конкурс «Человек Дела» уже 30 лет демонстрирует, насколько умны, талантливы, активны и на какие большие дела способны «наши люди».

Церемония собрала много гостей, среди которых были представители Совета Республики Национального Собрания РБ, отраслевых министерств и территориальных органов власти, а также ведущие отечественные предприниматели.

Мероприятие открывал Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела». «За три десятилетия произошла кардинальная трансформация мировой экономики, мы живем в век IT и искусственного интеллекта. Но конкурс „Человек Дела“ демонстрирует стойкость идеи и свою актуальность, так как мы снова в точке поиска прорывных идей и принципиально новых подходов».



Гельмут Дуз.

Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы «Дело», руководитель оргкомитета и основатель конкурса заметил, что победители конкурса своим примером показывают, что даже в сложных экономических условиях можно создавать успешные и устойчивые предприятия, обеспечивать их рост и стабильность.

«Наша страна, как известно, не добывает золото и не печатает конвертируемую валюту, но тем не менее наши международные резервы приблизились к 12 млрд долларов. И в создании этих запасов, как старатели, принимают участие руководители предприятий различных форм собственности, среди которых есть и наши лауреаты. Предприниматели тоже золотой запас нашей страны», — резюмировал Виктор Жук.

Среди лауреатов этого года — представители Минска, Минской области и Витебской области.

Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Конкурс «Человек Дела» в очередной раз продемонстрировал, что белорусский бизнес готов к новым вызовам и способен адаптироваться к изменениям.

Организаторы выразили благодарность партнерам, без поддержки которых проведение церемонии было бы невозможно. Среди них — Торговый дом Азербайджана, Kaspersky, Гейм Стрим, БСБ Банк, Robinson Club, МТБанк, Мороз продукт, Марриотт Отель и медиаресурсы.

Лауреаты 30-го юбилейного конкурса «Человек Дела 2025»:

в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке в сфере торговли» — Учредитель ООО «Торговый Дом Азербайджана» ВАСИФ ИСМАИЛОВ

Учредитель ООО «Торговый Дом Азербайджана» в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке в сфере коммуникаций» — Генеральный директор УП «А1» ГЕЛЬМУТ ДУЗ

— Генеральный директор УП «А1» в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» — Генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» — управляющая компания холдинга «БелОМО» АЛЕКСАНДР МОРОЗ

— Генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» — управляющая компания холдинга «БелОМО» в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси в финансовой сфере» — Генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» ОЛЬГА ТАРАСЕВИЧ

— Генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» — Учредитель ООО «Металлопрокатная компания» СЕРГЕЙ ГУНЬКО



Васиф Исмаилов.

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» — Директор ООО «Масштабные решения» ВЛАДИМИР ХАБАРОВ

— Директор ООО «Масштабные решения» в номинации «За активное привлечение и эффективное использование инвестиций» — Директор ООО «Финтех Инвест» ТАРАС НАДОЛЬНЫЙ

— Директор ООО «Финтех Инвест» в номинации «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» — Директор СООО «ИНФОРЕАЛТ» ИРИНА РОНДЕЛЬ

— Директор СООО «ИНФОРЕАЛТ» в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» — Генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс» ОЛЕГ БЕЛЯКОВ

— Генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс» в номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны» -Председатель правления ОАО «Белагропромбанк» АНАТОЛИЙ ЛЫСЮК

-Председатель правления ОАО «Белагропромбанк» в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» -Генеральный директор ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» ЮРИЙ ТУМАХА

-Генеральный директор ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси в промышленной сфере» — Директор ОАО «Завод «Легмаш» ВЛАДИСЛАВ ПАВЛЕНКО