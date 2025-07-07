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Кто стал "Человеком дела" в 2025 году: прошла церемония награждения победителей конкурса
07.07.2025 18:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1 июля 2025 г., в Минске в Marriott Hotel Издательская группа «Дело» провела торжественный прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2025» — учредителей и топ-менеджеров наиболее динамично развивающихся предприятий, работающих на белорусском рынке. Конкурс давно зарекомендовал себя в деловых кругах как «Оскар» белорусского бизнеса, а в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. За это время уже 370 руководителей и владельцев бизнеса, признанных лучшими из лучших в своей сфере деятельности, удостоены звания «Человек Дела».
В этом конкурсе ежегодно отмечаются 12 представителей бизнес-сообщества. Каждый из них был удостоен почетного диплома и специального приза — композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора С. Гумилевского.
Конкурс «Человек Дела» уже 30 лет демонстрирует, насколько умны, талантливы, активны и на какие большие дела способны «наши люди».
Церемония собрала много гостей, среди которых были представители Совета Республики Национального Собрания РБ, отраслевых министерств и территориальных органов власти, а также ведущие отечественные предприниматели.
Мероприятие открывал Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела». «За три десятилетия произошла кардинальная трансформация мировой экономики, мы живем в век IT и искусственного интеллекта. Но конкурс „Человек Дела“ демонстрирует стойкость идеи и свою актуальность, так как мы снова в точке поиска прорывных идей и принципиально новых подходов».
Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы «Дело», руководитель оргкомитета и основатель конкурса заметил, что победители конкурса своим примером показывают, что даже в сложных экономических условиях можно создавать успешные и устойчивые предприятия, обеспечивать их рост и стабильность.
«Наша страна, как известно, не добывает золото и не печатает конвертируемую валюту, но тем не менее наши международные резервы приблизились к 12 млрд долларов. И в создании этих запасов, как старатели, принимают участие руководители предприятий различных форм собственности, среди которых есть и наши лауреаты. Предприниматели тоже золотой запас нашей страны», — резюмировал Виктор Жук.
Среди лауреатов этого года — представители Минска, Минской области и Витебской области.
Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Конкурс «Человек Дела» в очередной раз продемонстрировал, что белорусский бизнес готов к новым вызовам и способен адаптироваться к изменениям.
Организаторы выразили благодарность партнерам, без поддержки которых проведение церемонии было бы невозможно. Среди них — Торговый дом Азербайджана, Kaspersky, Гейм Стрим, БСБ Банк, Robinson Club, МТБанк, Мороз продукт, Марриотт Отель и медиаресурсы.
Лауреаты 30-го юбилейного конкурса «Человек Дела 2025»:
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1 июля 2025 г., в Минске в Marriott Hotel Издательская группа «Дело» провела торжественный прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела...
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