Инвестируем в белорусский бизнес: большой гид по эмитентам Fainex для инвестора

Источник материала: ProBusiness





Сегодня инвесторы в Беларуси могут не просто хранить деньги, а стать реальными участниками развития бизнеса — благодаря платформе Fainex , где компании выпускают долговые токены. В этой статье мы расскажем, кто стоит за каждым выпуском, как устроены бизнесы эмитентов и какие риски и возможности ждут инвестора. Такой обзор поможет принять взвешенное решение и увидеть реальные возможности для роста капитала в новом сегменте белорусского рынка.

Что вы узнаете из обзора:

Кто стоит за каждым выпуском токенов: подробная справка о компании, её деятельности, опыте и репутации.

Финансовое здоровье: ключевые показатели, динамика активов, прибыли и обязательств. Вы увидите, как менялись балансы компаний, какие у них источники дохода и как они справляются с долговой нагрузкой.

Условия выпуска токенов: номинал, доходность, сроки, обеспечение, история выплат — все, что важно для принятия решения.

Команда и структура собственности: кто управляет бизнесом, кто несет ответственность, как распределены доли.

Позиции на рынке и планы развития: основные клиенты, конкурентные преимущества, стратегия на ближайшие годы.

Риски и возможности: честный взгляд на кредитные, рыночные, операционные и юридические риски, а также на перспективы роста.

Почему это важно

Инвестиции — это всегда путь между шансом и осторожностью. За каждым токеном стоит реальный бизнес, с его успехами и неудачами, амбициями и ограничениями.

Внимательное изучение информации о каждом эмитенте — ваш главный инструмент для принятия взвешенного решения. Анализ финансового состояния, прозрачности работы, истории выплат и репутации руководства позволяет не только оценить потенциальную доходность, но и избежать неприятных сюрпризов.

Не стоит забывать: даже самые привлекательные предложения несут в себе риски. В мире долговых токенов нет гарантий, зато есть возможность получить доход выше банковского депозита. Многие эмитенты демонстрируют рост, развивают новые направления, открывают экспортные рынки и внедряют современные технологии. Для внимательного и вдумчивого инвестора здесь открываются интересные возможности.

Пусть этот обзор станет вашим компасом в мире токенизированных инвестиций. Изучайте, сравнивайте, задавайте вопросы — и принимайте решения, которые будут работать на вас.

ООО «А1 Капитал»

Краткая справка о компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А1 Капитал».

Год основания: 2018.

Место регистрации: г. Минск, пр-т Победителей, дом 141, пом. 3.

Основная деятельность: Оптовая торговля коммерческой грузовой техникой, официальный субдилер FIAT по коммерческой технике в Республике Беларусь.

Краткая история: Компания зарекомендовала себя как надежный партнер на рынке грузовой техники, активно развивается, обладает опытом и компетенцией в выбранной сфере.

Финансовое состояние

Основные показатели (тыс. руб.):

Показатель 31.12.2024 31.03.2025 Долгосрочные активы 312 312 Краткосрочные активы 1 922 5 414 Собственный капитал 190 167 Итого активы (баланс) 2 234 5 726 Уставный капитал 70 70 Долгосрочные обязательства 1 793 3 082 Краткосрочные обязательства 251 2 477



Компания демонстрирует высокую ликвидность и достаточный уровень собственных средств.

Менеджмент и структура собственности

Учредители:

Сергиеня Татьяна Васильевна — 50%;

Зайцев Антон Валентинович — 49,8%;

Чалей Анастасия Викторовна — 0,1%;

Дегтяр Алексей Владимирович — 0,1%.

Руководитель: Голубков Константин Владимирович;

Главный бухгалтер: ИП Шкель Ольга Ивановна.

Опыт и репутация: информация о судебных или административных разбирательствах отсутствует; компания не привлекалась к ответственности.

Рыночное положение и перспективы

Рынок: Республика Беларусь, оптовая торговля коммерческой техникой.

Клиенты: юридические лица, предприятия, нуждающиеся в грузовой технике.

Конкуренты: другие компании, специализирующиеся на оптовой продаже коммерческой техники.

Планы развития: активное расширение присутствия, укрепление позиций на рынке.

Оценка рисков для инвестора

Кредитные риски: связаны с возможной неплатежеспособностью контрагентов компании.

Рыночные риски: колебания спроса на коммерческую технику.

Операционные риски: ошибки персонала, сбои в бизнес-процессах.

Юридические и регуляторные риски: изменения законодательства, комплаенс-риск.

Отсутствие обеспечения: по токенам не предусмотрены дополнительные меры защиты инвестора.

Итоговая оценка и рекомендации

ООО «А1 Капитал» — устойчивая компания с высоким уровнем ликвидности и стабильной позицией на рынке коммерческой техники. Выпуск долговых токенов ориентирован на финансирование текущей деятельности, ставка доходности — одна из самых высоких на рынке. Однако инвестору стоит учитывать отсутствие обеспечения по токенам и рыночные риски, связанные с отраслью. Инструмент подходит для инвесторов, готовых к повышенному риску ради высокой доходности.