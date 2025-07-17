ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инвестируем в белорусский бизнес: большой гид по эмитентам Fainex для инвестора

17.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Сегодня инвесторы в Беларуси могут не просто хранить деньги, а стать реальными участниками развития бизнеса — благодаря платформе Fainex, где компании выпускают долговые токены. В этой статье мы расскажем, кто стоит за каждым выпуском, как устроены бизнесы эмитентов и какие риски и возможности ждут инвестора. Такой обзор поможет принять взвешенное решение и увидеть реальные возможности для роста капитала в новом сегменте белорусского рынка.

Что вы узнаете из обзора:

  • Кто стоит за каждым выпуском токенов: подробная справка о компании, её деятельности, опыте и репутации.
  • Финансовое здоровье: ключевые показатели, динамика активов, прибыли и обязательств. Вы увидите, как менялись балансы компаний, какие у них источники дохода и как они справляются с долговой нагрузкой.
  • Условия выпуска токенов: номинал, доходность, сроки, обеспечение, история выплат — все, что важно для принятия решения.
  • Команда и структура собственности: кто управляет бизнесом, кто несет ответственность, как распределены доли.
  • Позиции на рынке и планы развития: основные клиенты, конкурентные преимущества, стратегия на ближайшие годы.
  • Риски и возможности: честный взгляд на кредитные, рыночные, операционные и юридические риски, а также на перспективы роста.

Почему это важно

Инвестиции — это всегда путь между шансом и осторожностью. За каждым токеном стоит реальный бизнес, с его успехами и неудачами, амбициями и ограничениями.

Внимательное изучение информации о каждом эмитенте — ваш главный инструмент для принятия взвешенного решения. Анализ финансового состояния, прозрачности работы, истории выплат и репутации руководства позволяет не только оценить потенциальную доходность, но и избежать неприятных сюрпризов.

Не стоит забывать: даже самые привлекательные предложения несут в себе риски. В мире долговых токенов нет гарантий, зато есть возможность получить доход выше банковского депозита. Многие эмитенты демонстрируют рост, развивают новые направления, открывают экспортные рынки и внедряют современные технологии. Для внимательного и вдумчивого инвестора здесь открываются интересные возможности.

Пусть этот обзор станет вашим компасом в мире токенизированных инвестиций. Изучайте, сравнивайте, задавайте вопросы — и принимайте решения, которые будут работать на вас.

ООО «А1 Капитал»

Краткая справка о компании

  • Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А1 Капитал».
  • Год основания: 2018.
  • Место регистрации: г. Минск, пр-т Победителей, дом 141, пом. 3.
  • Основная деятельность: Оптовая торговля коммерческой грузовой техникой, официальный субдилер FIAT по коммерческой технике в Республике Беларусь.
  • Краткая история: Компания зарекомендовала себя как надежный партнер на рынке грузовой техники, активно развивается, обладает опытом и компетенцией в выбранной сфере.

Финансовое состояние

Основные показатели (тыс. руб.):

Показатель 31.12.2024 31.03.2025

Долгосрочные активы

 312 312

Краткосрочные активы

 1 922 5 414
Собственный капитал 190 167

Итого активы (баланс)

2 234

 5 726
Уставный капитал 70 70
Долгосрочные обязательства

1 793

 3 082
Краткосрочные обязательства 251 2 477


Компания демонстрирует высокую ликвидность и достаточный уровень собственных средств.

Менеджмент и структура собственности

Учредители:

  • Сергиеня Татьяна Васильевна — 50%;
  • Зайцев Антон Валентинович — 49,8%;
  • Чалей Анастасия Викторовна — 0,1%;
  • Дегтяр Алексей Владимирович — 0,1%.
  • Руководитель: Голубков Константин Владимирович;
  • Главный бухгалтер: ИП Шкель Ольга Ивановна.

Опыт и репутация: информация о судебных или административных разбирательствах отсутствует; компания не привлекалась к ответственности.

Рыночное положение и перспективы

  • Рынок: Республика Беларусь, оптовая торговля коммерческой техникой.
  • Клиенты: юридические лица, предприятия, нуждающиеся в грузовой технике.
  • Конкуренты: другие компании, специализирующиеся на оптовой продаже коммерческой техники.
  • Планы развития: активное расширение присутствия, укрепление позиций на рынке.

Оценка рисков для инвестора

  • Кредитные риски: связаны с возможной неплатежеспособностью контрагентов компании.
  • Рыночные риски: колебания спроса на коммерческую технику.
  • Операционные риски: ошибки персонала, сбои в бизнес-процессах.
  • Юридические и регуляторные риски: изменения законодательства, комплаенс-риск.
  • Отсутствие обеспечения: по токенам не предусмотрены дополнительные меры защиты инвестора.

Итоговая оценка и рекомендации

ООО «А1 Капитал» — устойчивая компания с высоким уровнем ликвидности и стабильной позицией на рынке коммерческой техники. Выпуск долговых токенов ориентирован на финансирование текущей деятельности, ставка доходности — одна из самых высоких на рынке. Однако инвестору стоит учитывать отсутствие обеспечения по токенам и рыночные риски, связанные с отраслью. Инструмент подходит для инвесторов, готовых к повышенному риску ради высокой доходности.

Остальной текст статьи вы можете прочитать по подписке на инвестиционной платформе FainEX.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня инвесторы в Беларуси могут не просто хранить деньги, а стать реальными участниками развития бизнеса - благодаря платформе Fainex, где компании выпускают...
 
Новости дня
Новости разные
 
ИИ, батарея, шанс выиграть электромобиль и еще две причины купить HONOR 400 или HONOR 400 Pro
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика