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ИИ, батарея, шанс выиграть электромобиль и еще две причины купить HONOR 400 или HONOR 400 Pro

17.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


HONOR выпускает свои передовые смартфоны 400 и 400 Pro, которые за многое можно полюбить. Это и продолжительная автономность, и мощное железо, и продвинутые функции искусственного интеллекта, и крутые камеры, и примечательный дизайн. Мало? Есть еще кое-что.


Для начала посмотрим, чем HONOR 400 или HONOR 400 Pro примечательны сами по себе.

Во-первых, в оба смартфона тесно интегрированы различные ИИ-функции. Здесь есть умный ластик, который убирает «лишних» людей на фото; апскейл для увеличения разрешения не очень качественных снимков; AI-расширение «поля зрения» кадра; превращение статичных фото в видеозарисовки и многое-многое другое.

Во-вторых, смартфоны получили мощный кремний-углеродный аккумулятор на 6000 мА·ч. Он не только обеспечивает продолжительную автономность, но и надолго сохраняет свою емкость. Есть и поддержка быстрой зарядки.

В-третьих, HONOR 400 и HONOR 400 Pro — это производительные смартфоны. Старшая модель получила топовый чип Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Впрочем, и младшая со Snapdragon 7 Gen 3 покроет все ваши запросы. К тому же можно выбрать среди версий с 8 и 12 ГБ «оперативки».


В-четвертых, обе модели могут похвастаться ультрачеткой системой AI-камер 200 Мп. Плюс у «прошки» еще есть телефотокамера 50 Мп с трехкратным оптическим зумом. А фото можно смотреть на крутом AMOLED-экране диагональю 6,7 дюйма у HONOR 400 Pro и 6,55 дюйма у HONOR 400. Дисплеи имеют высокий запас яркости и получили многоступенчатую защиту зрения.

И, наконец, в-пятых, при покупке HONOR 400 или HONOR 400 Pro в официальных магазинах до 30 сентября 2025 года вы можете принять участие в рекламной игре «Дорога к Мечте с HONOR 400 | 400 Pro!» и получить шанс выиграть ноутбук, планшет, смартфон или электромобиль.


Что нужно сделать для участия в розыгрыше?

Купить HONOR 400 или HONOR 400 с 14 июля по 30 сентября, получить от продавца заполненный гарантийный талон с печатью, ознакомиться с правилами игры по ссылке, заполнить форму регистрации, подтвердить свое участие и согласие на обработку персональных данных и загрузить фото или скан гарантийного талона на смартфон. После модерации данных вам на email придет уведомление о присвоении игрового кода. Сохраняйте чек с гарантийником и ожидайте результаты розыгрышей.
 

Когда будут проходить розыгрыши?

14 августа в 14:00 — участвуют те, кто выполнил условия правил с 14 июля по 11 августа. Разыгрываются смартфон HONOR Magic7 Pro, планшет MagicPad2, ноутбук MagicBook Art 14 и автомобиль BYD Dolphin 410KM Fashion.

10 сентября в 14:00 — участвуют те, кто выполнил условия правил с 12 августа по 5 сентября. Разыгрываются смартфон HONOR Magic7 Pro, планшет MagicPad2, ноутбук MagicBook Art 14 и автомобиль BYD Qin Plus 510KM Leading.

3 октября в 14:00 — участвуют те, кто выполнил условия правил с 6 по 30 сентября. Разыгрываются смартфон HONOR Magic7 Pro, планшет MagicPad2, ноутбук MagicBook Art 14 и автомобиль BYD Yuan UP 401KM Transcendent.


«Рекламная игра «Дорога к мечте с HONOR 400| 400 PRO» проходит в МТС, А1, «5 Элемент», «Электросила», «На Связи» и «Портатив», в «Алло» и «Белтелеком». Период проведения: 14.07.2025-03.12.2025 (включая срок выдачи выигрышей и публикации результатов проведения рекламной игры). Организатор: ООО «ЭфСиБи Бел», УНП 193185741. Подробности: Honor400.by +375 (44) 554 36 53»

 
 
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HONOR выпускает свои передовые смартфоны 400 и 400 Pro, которые за многое можно полюбить. Это и продолжительная автономность, и мощное железо, и продвинутые функции...
 
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