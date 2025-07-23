|
Как развивается белорусский бренд сумочек из экокожи
23.07.2025 11:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев вместе со своей командой продолжает проверять новые гипотезы, чтобы увеличить продажи сумочек из экокожи. В новом материале из
«План по продажам не выполнили и закрыли месяц с минусовой рентабельностью»
— В прошлом месяце наша цель была увеличить продажи пляжных сумочек благодаря сотрудничеству с блогерами. По другим позициям упор сделали на продвижение небольших изделий в светлых тонах. В итоге план по продажам не выполнили и закрыли месяц с минусовой рентабельностью. Причины тому — увеличение затрат на рекламу и комиссии Wildberries в категории сумок. Также плохо отработали обновление фотографий в карточках.
Маркетплейсы — динамичная среда с множеством факторов ранжирования, и выстроить математическую модель с выходом на прибыль в каждом периоде невозможно. Мы регулярно встречаемся с командой, обсуждаем результаты, выдвигаем и тестируем новые гипотезы. К примеру, вместо повышения рекламных ставок по высокочастотным запросам, мы пошли в менее частотные, где конкуренция и стоимость рекламы ниже, а покупатель зачастую более целевой. Весь месяц держали фокус на управлении инструментами внутренней рекламы, а также работали над наличием наших изделий на складах Wildberries.
Ключевая трудность для белорусских селлеров сегодня — это радикально разное налоговое законодательство Беларуси и России, высокая загруженность складов Wildberries и ценовая конкуренция, а также постоянно растущая комиссия маркетплейсов.
Что касается ситуации в целом, то за первое полугодие план не выполнен на 27% процентов, что терпимо для продаж на Wildberries, но не приемлемо для нашей команды. Мы решили агрессивно наращивать продажи и по итогам третьего квартала все же перевыполнить план. Идей, как это сделать, у команды много. Мы заряжены на результат.
«Понимаем, что месяц будет непростой из-за смены сезона»
Цели не пересматриваем. Будем продолжать создавать белорусский бренд силами своей компании. Мы постоянно изучаем портрет нашего клиента, отслеживаем тренды и корректируем ассортимент. Завершив первый квартал, решили вывести из ассортимента три модели и заменить на более трендовые.
В июле планируем выйти на 9 млн ₽ в заказах. Понимаем, что месяц будет непростой из-за смены сезона: летние сумочки нужно распродавать, а выставлять осенние еще рано. Планы по продажам и пошиву у нас годовые. Мы уже начали создание весенней коллекции 2026 г., консультируемся с экспертом, за референс взяли бренд Furla. Перерабатываем его модели и адаптируем к нашим реалиям. Уже обсудили около 7 новинок на весенний сезон.
Партнер рубрики:
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев вместе со своей командой продолжает проверять новые гипотезы, чтобы увеличить продажи сумочек из...
|
Архив (Разное)