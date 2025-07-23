Как развивается белорусский бренд сумочек из экокожи

Источник материала: ProBusiness





Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев вместе со своей командой продолжает проверять новые гипотезы, чтобы увеличить продажи сумочек из экокожи. В новом материале из совместного проекта «Про бизнес» и компании «Ресолва» расскажем, как фирма отработала в июне и что запланировала на июль.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго, третьего , четвертого и пятого участников.

«План по продажам не выполнили и закрыли месяц с минусовой рентабельностью»

— В прошлом месяце наша цель была увеличить продажи пляжных сумочек благодаря сотрудничеству с блогерами. По другим позициям упор сделали на продвижение небольших изделий в светлых тонах. В итоге план по продажам не выполнили и закрыли месяц с минусовой рентабельностью. Причины тому — увеличение затрат на рекламу и комиссии Wildberries в категории сумок. Также плохо отработали обновление фотографий в карточках.

Маркетплейсы — динамичная среда с множеством факторов ранжирования, и выстроить математическую модель с выходом на прибыль в каждом периоде невозможно. Мы регулярно встречаемся с командой, обсуждаем результаты, выдвигаем и тестируем новые гипотезы. К примеру, вместо повышения рекламных ставок по высокочастотным запросам, мы пошли в менее частотные, где конкуренция и стоимость рекламы ниже, а покупатель зачастую более целевой. Весь месяц держали фокус на управлении инструментами внутренней рекламы, а также работали над наличием наших изделий на складах Wildberries.





Ключевая трудность для белорусских селлеров сегодня — это радикально разное налоговое законодательство Беларуси и России, высокая загруженность складов Wildberries и ценовая конкуренция, а также постоянно растущая комиссия маркетплейсов.

Что касается ситуации в целом, то за первое полугодие план не выполнен на 27% процентов, что терпимо для продаж на Wildberries, но не приемлемо для нашей команды. Мы решили агрессивно наращивать продажи и по итогам третьего квартала все же перевыполнить план. Идей, как это сделать, у команды много. Мы заряжены на результат.

«Понимаем, что месяц будет непростой из-за смены сезона»

Цели не пересматриваем. Будем продолжать создавать белорусский бренд силами своей компании. Мы постоянно изучаем портрет нашего клиента, отслеживаем тренды и корректируем ассортимент. Завершив первый квартал, решили вывести из ассортимента три модели и заменить на более трендовые.

В июле планируем выйти на 9 млн ₽ в заказах. Понимаем, что месяц будет непростой из-за смены сезона: летние сумочки нужно распродавать, а выставлять осенние еще рано. Планы по продажам и пошиву у нас годовые. Мы уже начали создание весенней коллекции 2026 г., консультируемся с экспертом, за референс взяли бренд Furla. Перерабатываем его модели и адаптируем к нашим реалиям. Уже обсудили около 7 новинок на весенний сезон.

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