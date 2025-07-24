Как IT-менеджер и музыкант создали прибыльный бизнес на музыке

Источник материала: ProBusiness





В декабре 2025 года белорусский проект «Музыкотерапия» выступит в легендарном Карнеги-холле (Нью-Йорк). За 6 лет команда прошла путь от камерных сессий для 20 человек до регулярных концертов в Большом зале Белгосфилармонии и гастролей по Европе, ОАЭ и США. «Про бизнес» встретился с основателями проекта — Марией Бондаренко и Артемом Шаплыко, чтобы поговорить, можно ли зарабатывать на классической музыке.

«С управленческой точки зрения продукт «Музыкотерапия» — это формат бизнеса будущего. У нас так называемая free collaboration model, модель свободной коллаборации»

— Как вы решили создать такой необычный проект?

Мария:

— Мое знакомство с музыкой началось в детской музыкальной школе, но это всегда было не более чем хобби. И, выбрав в качестве профессии IT, я за 20 лет прошла путь от аналитика до топ-менеджера международной компании. Музыка оставалась на уровне эмоциональной поддержки, хотя каких-то серьезных планов в отношении ее я никогда не строила. Все изменилось очень стремительно и неожиданно — сначала вместе с двоюродной сестрой мы организовали сообщество любительского музицирования, и в процессе этих встреч меня посетила мысль «А почему бы и мне не восстановить навыки игры на фортепиано?»Так я пришла в частную музыкальную школу и познакомилась с Артемом — ее основателем и педагогом. Я тогда, как типичный менеджер, жила в режиме «бежать и делать», что проявлялось и в музыке, которую я выбирала; Артем показал «другой мир», предложив играть медленные ноктюрны Шопена вместо энергичного Вивальди. Мы много обсуждали, что пора «заземляться» и делать это с помощью музыки.





Артем:

— Я музыкант с 5 лет, занимался музыкой все время, у меня не было другой цели и другого желания, и сейчас тоже нет. Я стал гастролирующим пианистом, начал работать в Белгосфилармонии. Для пианиста, для солирующего исполнителя это как бы высшая ступень. Но зарплаты в 320 BYN не хватало. Стал давать частные уроки, так и встретил Марию. Она сначала пришла как ученица, а потом предложила помочь музыкантам и сказала: «Залы пустуют, классику не понимают. Давайте это исправим».





— Как устроен ваш продукт? Как строится каждодневная работа и какие стратегические планы вы ставите?

Мария:

— С управленческой точки зрения продукт «Музыкотерапия» — это формат бизнеса будущего, суть которого в том, что у нас так называемая free collaboration model, модель свободной коллаборации. Здесь нет в типичном плане офисной организации: сотрудники, оклады, режим работы. Мы формируем команды под разные задачи, что позволяет развивать проект эффективно, без лишних затрат. При этом у нас четко поставлено стратегическое управление, т.е. есть цели, есть КPI. Мы знаем, куда хотим прийти.

Артем:

— Понятно, что мы погружены во все процессы, но все-таки зоны ответственности у каждого свои. Бизнес-стратегия — на Марии, я больше занимаюсь художественной составляющей: программами, сбором артистов, утверждением идей афиш.

При подготовке концертов большое внимание уделяется подбору композиций, выстраиванию порядка их следования в программе, чтобы это звучало как единое целое и приводило к тому эффекту, которого мы хотим достичь. Иногда человек, прослушивая 45−50 минут отделения, думает, что прошло минут 7 или 10, потому что настолько гармонично выстроено все между собой, что наши слушатели не замечают, как проходит время.

«После концертов зрители пишут: "Прошла бессонница", "Отпустило напряжение", "Пришло решение давно волнующего вопроса"»

— Как работает ваш метод музыкотерапии?

Артем:

— Это не просто концерт, а мультисенсорный опыт: живая классика (рояль, орган, струнные, флейта, вокал…) + звукотерапевтические инструменты (поющие чаши, гонг, лунная арфа…); темнота в зале — нет аплодисментов, артисты не видны; видеоряд и тактильные зоны (например, в антракте можно прикоснуться к инструментам). Программы выстроены так, чтобы музыка «вела» слушателя. К звучанию классической музыки, которая уже сама по себе несет позитивный энергетический эффект, мы добавляем медитативные звукотерапевтические инструменты: поющие чаши, чакрофоны, караталы, также у нас есть очень классная лунная арфа. Используем и шумовые инструменты: шум ручья, шум дождя, всеми любимый шум океана — это просто хит, т.е. мы делаем звуковые интерлюдии между произведениями. Например, после «Лунной сонаты» Бетховена звучит шум океана, что усиливает эффект от восприятия музыки. После концертов зрители пишут: «Прошла бессонница», «Отпустило напряжение», «Пришло решение давно волнующего вопроса».





Мария:

— Мы проверяли все на себе. Я долгое время жила в стрессе: мозг «кипел» от мультизадачности и гиперответственности. Музыкотерапия помогла перейти в состояние расслабленной концентрации. Теперь я управляю проектами без прежнего напряжения. Что касается эффективности и положительного влияния музыкотерапии на психоэмоциональный фон человека, то помимо проведения концертов мы также значительное внимание уделяем исследованиям для разработки и проверки методик. По их результатам есть подтвержденные данные о том, что у участников снижается тревожность на 30−40%, после сессий пульс замедляется, люди переходят из «красной» зоны стресса в «зеленую» — восстановление. На наших программах гости чувствуют себя, свою душу и свое состояние, и это то, ради чего мы, собственно, эти концерты и проводим.

— Почему, на ваш взгляд, музыкотерапия лучше записей «релакс-музыки» на YouTube?

Артем:

— Живой звук — это вибрации, которые не передадут колонки. В зале возникает общее энергетическое поле. Классика в записи — как фастфуд: быстро, но без глубины. В первую очередь, музыкотерапия — это вибрация струн, голоса, звук передается непосредственно от инструмента физическим образом. Колонка, какая бы она хорошая ни была, все равно дает не тот звук, это обрезанные, выверенные частоты. Да, подобными инструментами можно пользоваться, дома, например, но это все равно другое влияние по сравнению с концертным залом и его акустикой.

Мария:

— На концертах звучание музыки никогда не повторяется один в один, даже если это произведение уже исполнялось тем же музыкантом. Каждое исполнение уникально и каждый раз — это новый опыт, который хочется проживать снова и снова.





«Всего за 6 лет мы пришли к музыкальному Олимпу мира — лучшему концертному залу, в который стремятся попасть все музыканты и в котором удостоились права играть считанные беларусы»

— Как вы продвигаете свой продукт, какие инструменты используете? Как вы оцениваете успех своего проекта?

Мария:

— У нас хорошо работает сарафанное радио. После одного концерта в следующий раз приходит уже 10 человек по рекомендации. Первые два года был маленький зал на 20 человек, через 2 года у нас был зал на 200, а в последнее время мы регулярно проводим по 3−4 концерта Музыкотерапии в месяц в большом зале Белгосфилармонии на 690 человек, собирая итого от 2 000 человек в месяц. И это не предел — спрос очень большой и постоянно растет.

Чтобы дать возможность каждому почувствовать эффект от музыкотерапии — также активно проводим встречи в малых группах, знакомя с принципами воздействия музыки, развиваем сотрудничество с санаториями, проводим фестивали живой классики в формате openair на природе.

При этом мы не считаем, что у нас классический бизнес. По сути, это социальный проект, цель которого — помочь обрести гармонию и внутреннее равновесие каждому.

Но финансовый фактор тоже очень важен — чтобы платить достойные гонорары артистам, приобретать качественные инструменты для программ, оплачивать иные расходы. Поэтому и оборотку мы считаем как надо, чтобы иметь четкие осязаемые KPI и понимать, где мы сейчас и куда мы движемся дальше. За текущий год оборот вырос в 3 раза и по состоянию на сегодня уже приближается к 1,5 млн BYN. В ближайших финансовых планах — дальнейший рост x4.

Артем:

— Наш успех связан еще и с тем, что проект привлекает высочайших профессионалов — лучших артистов страны, лучшие концертные площадки, а также постоянно повышает свои компетенции в области музыкотерапии. Мы сотрудничаем с экспертами из других стран, проводим учебные курсы, развиваем сообщество музыкотерапевтов, поддерживаем любые инициативы. Так при сотрудничестве с филармонией мы в субподряде, предоставляем нашу программу, но организатор здесь — филармония, билеты продает она же, и у нас получилось наладить взаимовыгодное сотрудничество.

По Беларуси у нас уже около 25 000 слушателей в год, также уже успешно презентовали этот формат и в других городах мира — Дубае, Брюсселе, Вене, Майами, в октябре планируем поехать в Осло, а в декабре будет проходить наш концерт в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. По сути, всего за 6 лет мы пришли к музыкальному Олимпу мира — лучшему концертному залу, в который стремятся попасть все музыканты и в котором удостоились права играть считанные белорусы.





— Какие планы по покорению мира ставите перед собой на данный момент?

Мария:

— Очень приятно, что этот тренд появился и развивается именно в Беларуси. Сейчас к нам часто обращаются за музыкой для корпоративов. Стали выходить на контакт с нами санатории и медицинские центры, которые хотят организовать не просто музыку фоном, а реально музыкотерапию. Есть и развивающее направление — детские программы для развития IQ и EQ через музыку. А вообще Музыкотерапия — это про мир в душе и в мире, поэтому мы просто делаем то, что несет позитив, и создаем то, в чем сегодня особенно нуждается каждый.

Совет скептикам Артем: — Приходите хотя бы раз. Музыкотерапия — как массаж для души: расслабляет, настраивает, освобождает внутренние ресурсы. Но, как и с любым оздоровлением, одного раза мало. Чтобы почувствовать эффект глубже — нужна регулярность. Мария: — Мы стираем стереотипы. Проект «Музыкотерапия» — это действительно для всех. Классика — это не скучно, не сложно и не только для избранных. Она может быть живой, близкой, и — да, исцеляющей. Просто попробуйте. Возможно, именно это станет вашим способом перезагрузки.















