ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Betera и итальянский "Ювентус" выпустили коллекцию часов. Что на циферблате?

28.07.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Компания Betera и итальянский футбольный клуб “Ювентус” выпустили лимитированные наручные часы. Коллекция называется Football Magnetism — она для тех, кто не просто следит за временем, а использует его как инструмент для покорения новых горизонтов.

Дизайн стал отражением идеалов Betera и “Ювентуса”: бесспорное лидерство, амбиции и движение вперед как в мире спорта, так и в бизнесе.

Дизайн, вдохновленный “Ювентусом” и космосом

Минимализм, выразительность и зашифрованные символы — принципы, которыми руководствовались дизайнеры при разработке коллекции. На циферблате изображен космос со звездами и шаттлом. Корабль устремляется к Луне, оставляя за собой шлейф от турбодвигателей в виде двух белых полосок — они стали отсылками к черно-белой игровой форме “Ювентуса”. Ярким акцентом выступает стрелка, окрашенная в фирменный неоново-зеленый цвет компании Betera.

Космос — про желание исследовать новые горизонты, изучать передовые технологии и стремиться добиваться успеха казалось бы даже в недостижимых целях. Яркие стрелки — про динамику, характерную как для спортивного мира, так и для бизнеса. Эти часы являются не просто аксессуаром, а символом уверенности и стремления же к победам.


Часы оснащены швейцарским кварцевым механизмом и выполнены из нержавеющей стали с сапфировым стеклом. В комплекте два ремешка: черный из натуральной кожи и силиконовый в цветах “Ювентуса”. Благодаря этому аксессуар прекрасно дополнит как классический, так и спортивный образ.

На задней крышке каждой модели выгравировано название коллекции Football Magnetism, логотип компании Betera и серийный номер.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Коллекция выпущена в ограниченном количестве. Обладатели часов получат не просто уникальный аксессуар, а станут частью комьюнити, которое отражает идеалы Betera и “Ювентуса”: амбиции, лидерство и успех во всех начинаниях.


— В Betera существует фраза: лучший проект компании — следующий. Роль лидера подразумевает в первую очередь работу над собственной планкой. Это не погоня за эталоном, а непрерывная работа над увеличением сложности проектов. Такой подход требует усилий, но позволяет расти в условиях высокой конкуренции и обилия однотипных продуктов. Часы, которые мы сделали, станут стильным и уникальным аксессуаром не только для фанатов “Ювентуса” и любителей футбола, но и для тех, кто ценит минимализм, внимателен к деталям и любит швейцарскую точность, — прокомментировал Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.

Уникальное для Беларуси партнерство между Betera и “Ювентусом”

Компания Betera укрепила свои позиции как лидера индустрии на рынке Беларуси в 2023 году, подписав партнерство с одним из самых старейших и успешных футбольных клубов мира — “Ювентусом”. Он не просто является знаковым брендом в мировом футболе, но и олицетворяет харизматичность и стремление к победам, что идеально совпадает с философией Betera.

За время международного партнерства белорусская компания реализовала несколько масштабных проектов и создала огромное количество уникального контента с “Ювентусом” для своих клиентов. Были и те, кого Betera бесплатно отправляла на домашние матчи клуба в итальянский Турин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Betera и итальянский футбольный клуб "Ювентус" выпустили лимитированные наручные часы. Коллекция называется Football Magnetism - она для тех, кто не просто следит за...
 
Новости дня
Новости разные
 
18‑й пакет санкций ЕС не затрагивает обычные коммерческие арбитражные споры между компаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика