Источник материала: ProBusiness

Компания Betera и итальянский футбольный клуб “Ювентус” выпустили лимитированные наручные часы. Коллекция называется Football Magnetism — она для тех, кто не просто следит за временем, а использует его как инструмент для покорения новых горизонтов.

Дизайн стал отражением идеалов Betera и “Ювентуса”: бесспорное лидерство, амбиции и движение вперед как в мире спорта, так и в бизнесе.

Дизайн, вдохновленный “Ювентусом” и космосом

Минимализм, выразительность и зашифрованные символы — принципы, которыми руководствовались дизайнеры при разработке коллекции. На циферблате изображен космос со звездами и шаттлом. Корабль устремляется к Луне, оставляя за собой шлейф от турбодвигателей в виде двух белых полосок — они стали отсылками к черно-белой игровой форме “Ювентуса”. Ярким акцентом выступает стрелка, окрашенная в фирменный неоново-зеленый цвет компании Betera.

Космос — про желание исследовать новые горизонты, изучать передовые технологии и стремиться добиваться успеха казалось бы даже в недостижимых целях. Яркие стрелки — про динамику, характерную как для спортивного мира, так и для бизнеса. Эти часы являются не просто аксессуаром, а символом уверенности и стремления же к победам.





Часы оснащены швейцарским кварцевым механизмом и выполнены из нержавеющей стали с сапфировым стеклом. В комплекте два ремешка: черный из натуральной кожи и силиконовый в цветах “Ювентуса”. Благодаря этому аксессуар прекрасно дополнит как классический, так и спортивный образ.

На задней крышке каждой модели выгравировано название коллекции Football Magnetism, логотип компании Betera и серийный номер.

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Коллекция выпущена в ограниченном количестве. Обладатели часов получат не просто уникальный аксессуар, а станут частью комьюнити, которое отражает идеалы Betera и “Ювентуса”: амбиции, лидерство и успех во всех начинаниях.





— В Betera существует фраза: лучший проект компании — следующий. Роль лидера подразумевает в первую очередь работу над собственной планкой. Это не погоня за эталоном, а непрерывная работа над увеличением сложности проектов. Такой подход требует усилий, но позволяет расти в условиях высокой конкуренции и обилия однотипных продуктов. Часы, которые мы сделали, станут стильным и уникальным аксессуаром не только для фанатов “Ювентуса” и любителей футбола, но и для тех, кто ценит минимализм, внимателен к деталям и любит швейцарскую точность, — прокомментировал Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.