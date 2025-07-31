Visa — победитель международной премии «Number One» 2025 в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, удостоена двух высших наград в рамках престижной бизнес-премии «Number One» 2025, проводимой в Беларуси. По итогам потребительского голосования и экспертной оценки, Visa признана лидером в ключевых категориях:

Платёжная система № 1 в Беларуси

Лучшая программа лояльности в категории Финансы — Visa Extra

Премия «Number One» ежегодно выявляет бренды, которые пользуются наибольшим доверием и признанием со стороны потребителей. Победа в двух номинациях подчёркивает прочную репутацию Visa в регионе, а также подтверждает эффективность внедрения инновационных решений и заботу о клиентском опыте.

Отмеченная наградой программа Visa Extra предлагает держателям карт Visa эксклюзивные предложения, бонусы, и персонализированные предложения, делая повседневные покупки ещё более выгодными и приятными. На протяжении последних лет платформа Visa Extra смогла по праву получить узнаваемость. Visa развивает рынок Беларуси путем расширения портфеля инновационых диджитальных решений, инвестируя в лояльность картодержателей и бенефитное наполнение карточных продуктов Visa. Платформа Visa Extra стала удачной площадкой для реализации этой стратегии. С момента запуска в 2021 году более 300 тыс. картодержателей Visa стали участниками программы, более 500 мерчантов и все банки на рынка Беларусь стали партнерами платформы.

Эти награды отражают устойчивое лидерство Visa на рынке и стремление компании развивать платёжные технологии, которые делают жизнь пользователей проще, удобнее и безопаснее.