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Visa — победитель международной премии «Number One» 2025 в Беларуси

31.07.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, удостоена двух высших наград в рамках престижной бизнес-премии «Number One» 2025, проводимой в Беларуси. По итогам потребительского голосования и экспертной оценки, Visa признана лидером в ключевых категориях:

  • Платёжная система № 1 в Беларуси
  • Лучшая программа лояльности в категории Финансы — Visa Extra

Премия «Number One» ежегодно выявляет бренды, которые пользуются наибольшим доверием и признанием со стороны потребителей. Победа в двух номинациях подчёркивает прочную репутацию Visa в регионе, а также подтверждает эффективность внедрения инновационных решений и заботу о клиентском опыте.

Отмеченная наградой программа Visa Extra предлагает держателям карт Visa эксклюзивные предложения, бонусы, и персонализированные предложения, делая повседневные покупки ещё более выгодными и приятными. На протяжении последних лет платформа Visa Extra смогла по праву получить узнаваемость. Visa развивает рынок Беларуси путем расширения портфеля инновационых диджитальных решений, инвестируя в лояльность картодержателей и бенефитное наполнение карточных продуктов Visa. Платформа Visa Extra стала удачной площадкой для реализации этой стратегии. С момента запуска в 2021 году более 300 тыс. картодержателей Visa стали участниками программы, более 500 мерчантов и все банки на рынка Беларусь стали партнерами платформы.

Эти награды отражают устойчивое лидерство Visa на рынке и стремление компании развивать платёжные технологии, которые делают жизнь пользователей проще, удобнее и безопаснее.

Информация о компании Visa:

Visa (NYSE: V) — мировой лидер в индустрии электронных платежей, который ежегодно способствует проведению транзакций между потребителями, бизнесом, финансовыми и государственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа к экономике для всех помогает улучшить благосостояние людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com

 
 
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Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, удостоена двух высших наград в рамках престижной бизнес-премии «Number One» 2025, проводимой в Беларуси. По итогам...
 
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