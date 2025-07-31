Как работает инжиниринговая компания в условиях жестких дедлайнов

Источник материала: ProBusiness





Июнь для ООО «АРХИТЕХ» выдался в прямом смысле жарким. Учитывая «хотелки» заказчиков, нужно было вести работу сразу на пяти объектах. Везде свои нюансы, но в сроки нужно успеть. Предприниматель и участник совместного бизнес-реалити «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» «Ожидание и Реальность» Владимир Бондаренко, рассказал, какие решения он предпринимал в июне и почему.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Этот объект для нас убыточный, но я согласился им заниматься, потому что он социально значимый»

— Июнь у нас выдался напряженным, потому что заказчики, а это госорганизации, решили в августе ввести свои объекты в эксплуатацию. Первый из них — это спортзал в спецшколе-интернате для слабовидящих детей. Мы проектировали его в 2024 г. и нам поступила задача оперативно сделать капремонт. Этот объект для нас убыточный, но я согласился им заниматься, потому что он социально значимый. Если бы там не начались работы, то в 2025 г. отказали бы в финансировании. Тогда вообще непонятно, когда в этой спецшколе для слабовидящих появился бы нормальный спортзал. Его, кстати, используют и как актовый.

Строительные работы проходили в промежутке с июня по середину августа. 20 числа мы должны были подписать паспорт готовности объекта и получить заключения от санэпидемстанции, МЧС, Госстройнадзора. При проектировании мы согласовывали все нюансы, но в процессе ремонта стали возникать новые «хотелки», что повлекло за собой корректировки в проекте и новую Госстройэкспертизу. Мы внесли все изменения и подготовили объект к открытию.

Вторая задача, которую решали в июне, — модернизация пищеблока в детском саду в Жабинке. Ситуация аналогичная, как и с первым объектом. Никто не хотел заниматься проектированием, поэтому обратились к нам. В течение двух месяцев мы должны были произвести все строительные работы. Сейчас процесс еще идет, но, думаю, в скором времени сможем пройти Госстройэкспертизу.





Третий объект — это Молочно-товарная ферма в Дрогичинском районе. Ее должны были сдать в августе 2024 г., но после назначения нового председателя райисполкома сроки перенеслись на 1 сентября 2025 г. Соответственно, нам нужно к 25 августа получить заключения всех инстанций. Снова же, чтобы это сделать, нужно внести изменения в проектную документацию за июль-август и пройти Госстройэкспертизу.

Четвертый объект — МТФ в Жабинковском районе. Ее планировали ввести в эксплуатацию в конце октября 2025 г. Кажется, что время есть, но в ходе стройки заказчик также вносит изменения в проект. Их сразу же нужно отрабатывать. А так как объект строится по госпрограмме, сроки нельзя будет сдвинуть.

Пятый объект, которым также занимаемся, это МинскЭнерго на Аранской 24. Должны были сдать его в апреле-мае 2025 г., но подрядчик не успевал выполнить работы и срок ввода в эксплуатацию перенесли на 1 сентября.

«Такой режим работы будет компенсирован повышением зарплаты или увеличением количества дней в трудовом отпуске»

Подытоживая, по всем этим объектам у нас есть жесткие сроки, и мы должны справиться. Но, учитывая объем, столкнулись с нехваткой кадров. Если бы была возможность в течение недели подключить в проекты 7−10 человек, то все решалось бы легче, но на рынке их нет, к тому же сезон отпусков. Игнорировать новые задачи от заказчиков мы не можем, так как со всеми в хороших отношениях и понимаем, что не по своей вине они попали в ситуацию жестких дедлайнов. Мы в одной лодке и уже не можем развернуть ее на 180 градусов.

Учитывая ситуацию, мне пришлось договариваться со своими сотрудниками на увеличение количества рабочих часов до 10, а также сделать на июль и август рабочие субботы. Такой режим работы будет компенсирован повышением зарплаты или увеличением количества дней в трудовом отпуске.





Я не сторонник выжимать все соки из персонала. Осознаю последствия, ведь люди не роботы и могут вообще отказаться работать со мной, но в нынешних реалиях — это была крайняя мера, чтобы выполнить обязательства.

Кроме перечисленных пяти объектов, у нас в работе сейчас еще семь со своими общими сроками и другими обязательствами. Но в рамках реалити «Ожидание и реальность» определенные действия были и продолжаются.

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