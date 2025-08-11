|
Как использовать искусство в бизнесе, рекламе и продвижении: встреча в Клубе Про бизнес
11.08.2025 16:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Синергия бизнеса и искусства не просто может, а должна быть эффективной. В этом на собственном опыте убедились Татьяна Пушко и Дарья Пушко, основатели Клуба интеллектуального досуга «Факультатив».
Кейсами коллабораций, использования художественного наследия в маркетинге и рекламе, работе с клиентами и сотрудниками спикеры поделятся 26 августа на встрече Клуба Про бизнес
Вас ждет вдохновляющее знакомство с мировыми и белорусскими примерами синергии искусства и бизнеса!
В финале Татьяна и Дарья представят проект, который они интегрировали в офисное пространство, и познакомят с его автором — современным белорусским фотографом.
📅 Дата: 26 августа
📅 Дата: 26 августа
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Ждем Вас 26 августа!
