Как использовать искусство в бизнесе, рекламе и продвижении: встреча в Клубе Про бизнес

11.08.2025 16:33 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness

Синергия бизнеса и искусства не просто может, а должна быть эффективной. В этом на собственном опыте убедились Татьяна Пушко и Дарья Пушко, основатели Клуба интеллектуального досуга «Факультатив».

Кейсами коллабораций, использования художественного наследия в маркетинге и рекламе, работе с клиентами и сотрудниками спикеры поделятся 26 августа на встрече Клуба Про бизнес

Вас ждет вдохновляющее знакомство с мировыми и белорусскими примерами синергии искусства и бизнеса!

  • В чем сила арт-коллабораций и как применить этот инструмент в своём бизнесе;
  • Как арт-проекты помогают доносить ценности бренда до нужной аудитории;
  • Какие маркетинговые, PR- и HR-задачи решают культурные инициативы;
  • Как применяется мировая практика ART&BUSINESS в Беларуси и какие есть перспективы в этом направлении;
  • Каким образом культура помогает собственникам и топ-руководителям получать больше энергии и идей и развивать визионерское мышление


В финале Татьяна и Дарья представят проект, который они интегрировали в офисное пространство, и познакомят с его автором — современным белорусским фотографом.

📅 Дата: 26 августа
🕔Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30
🏚Локация — конференц-зал «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70)


Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


 

Ждем Вас 26 августа!


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
