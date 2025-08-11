Как использовать искусство в бизнесе, рекламе и продвижении: встреча в Клубе Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

Синергия бизнеса и искусства не просто может, а должна быть эффективной. В этом на собственном опыте убедились Татьяна Пушко и Дарья Пушко, основатели Клуба интеллектуального досуга «Факультатив».

Кейсами коллабораций, использования художественного наследия в маркетинге и рекламе, работе с клиентами и сотрудниками спикеры поделятся 26 августа на встрече Клуба Про бизнес

Вас ждет вдохновляющее знакомство с мировыми и белорусскими примерами синергии искусства и бизнеса!

В чем сила арт-коллабораций и как применить этот инструмент в своём бизнесе;

Как арт-проекты помогают доносить ценности бренда до нужной аудитории;

Какие маркетинговые, PR- и HR-задачи решают культурные инициативы;

Как применяется мировая практика ART&BUSINESS в Беларуси и какие есть перспективы в этом направлении;

Каким образом культура помогает собственникам и топ-руководителям получать больше энергии и идей и развивать визионерское мышление





В финале Татьяна и Дарья представят проект, который они интегрировали в офисное пространство, и познакомят с его автором — современным белорусским фотографом.

📅 Дата: 26 августа

🕔Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30

🏚Локация — конференц-зал «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70)





