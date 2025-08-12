Минчанин выиграл 780 тысяч рублей в онлайн-казино

Источник материала: ProBusiness

Минчанин всего месяц назад зарегистрировался в онлайн-казино Betera и уже сорвал 780 тысяч белорусских рублей. Ставка сыграла в популярном слоте Gates of Olympus 1000 от Pragmatic Play. Коэффициент — х15 000. Поразительная удача.

Выигрыш произошел в слоте Gates of Olympus 1000. Сюжет игры переносит игроков в мифологический Олимп — обитель древнегреческих богов. Главный персонаж — сам Зевс, сидит на небесах и бросает молнии, активируя случайные множители и бонусы. Это самый востребованный слот в онлайн-казино Betera. Максимально возможный выигрыш здесь составляет 1 950 000 белорусских рублей. В скором времени в Беларуси появится новый выпуск популярной игры — по словам информационной службы компании, он будет эксклюзивно представлен только в Betera.