ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанин выиграл 780 тысяч рублей в онлайн-казино

12.08.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Минчанин всего месяц назад зарегистрировался в онлайн-казино Betera и уже сорвал 780 тысяч белорусских рублей. Ставка сыграла в популярном слоте Gates of Olympus 1000 от Pragmatic Play. Коэффициент — х15 000. Поразительная удача.

Выигрыш произошел в слоте Gates of Olympus 1000. Сюжет игры переносит игроков в мифологический Олимп — обитель древнегреческих богов. Главный персонаж — сам Зевс, сидит на небесах и бросает молнии, активируя случайные множители и бонусы. Это самый востребованный слот в онлайн-казино Betera. Максимально возможный выигрыш здесь составляет 1 950 000 белорусских рублей. В скором времени в Беларуси появится новый выпуск популярной игры — по словам информационной службы компании, он будет эксклюзивно представлен только в Betera.

Сегодня Betera — это более 6 500 игр от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт. Новым клиентам дарят бонусы: 150 фриспинов и 40 BYN фрибет

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин всего месяц назад зарегистрировался в онлайн-казино Betera и уже сорвал 780 тысяч белорусских рублей. Ставка сыграла в популярном слоте Gates of Olympus 1000 от Pragmatic...
 
Новости дня
Новости разные
 
История успеха минской сети магазинов сантехники и плитки «Водопад»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика