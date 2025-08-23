Минчанка создала бизнес на производстве коммерческого видеоконтента с помощью ИИ

Источник материала: ProBusiness





Еще пару лет назад трудно было представить, что профессии из сферы видеоконтента — режиссер, оператор, сценарист, монтажер — окажутся под угрозой если не исчезновения, то серьезного сокращения на фоне ИИ-революции. Сгенерированный контент уже давно стал нормой среди шуточных видео в TikTok или Instagram, однако в коммерческой деятельности он только начинает набирать обороты. Виктория Рудая, основательница агентства по производству видеоконтента с ИИ-аватарами «VNOVO», одной из первых увидела потенциал этой технологии и построила на ней работающий бизнес. Сейчас ее проект помогает предпринимателям и экспертам экономить время и ресурсы, создавая реалистичные видеоролики, которые не развлекают людей, а действительно продают продукты и услуги. «Про бизнес» узнал у Виктории, в каких нишах бизнеса сгенерированный видеоконтент наиболее полезен, сколько это стоит и как белорусские предприниматели относятся к данной технологии.

«Достаточно одного-двух часов на съемку референса, и дальше можно создавать неограниченное количество роликов»

— До того как начать свой бизнес, я четыре года работала маркетологом, в том числе SMM-специалистом, с крупными брендами Skillbox, Manfield и nsv.by и другими проектами в разных нишах. В ходе работы активно училась использовать возможности нейросетей. Сначала это были эксперименты с генерацией изображений, а потом через знакомых узнала, как создавать ИИ-аватары в видео, и протестировала технологию на себе. Многие даже не верили, что это не я в кадре, а цифровой образ. Тогда я решила, что такое направление имеет коммерческий потенциал. Первым делом началась разработка концепции проекта. Название «VNOVO» родилось во время вечернего мозгового штурма — мне хотелось, чтобы оно отражало движение в новое будущее. Изначально думала делать упор на полный цикл маркетинга, включая продвижение под ключ, но после общения со знакомыми из сферы продакшена и продвижения поняла, что лучше сосредоточиться на узкой нише — создании видеоконтента с ИИ-аватарами. Это направление еще не было широко развито на нашем рынке, и я увидела возможность выделиться. Мы переупаковали концепцию, сделав акцент на продвижении через видеоконтент с аватарами.





На старте я все делала своими руками: погрузилась в операционные процессы, работала над первыми проектами, тестировала результаты. Формирование команды оказалось одним из самых сложных этапов. Найти достойных специалистов — будь то монтажеры или project-менеджеры — оказалось непросто. Не все готовы учиться или обладают достаточной мотивацией. В нашей нише важно, чтобы люди не только умели работать с нейросетями, но и обладали аналитическим складом ума, понимали маркетинг и знали, как создавать ролики, которые работают. Наш производственный процесс сочетает работу нейросетей и ручной труд: мы клонируем голос, создаем цифровую версию, соединяем технологии, но всегда проверяем результат, чтобы он выглядел максимально естественно. Иногда нейросети дают сбои, и без человеческого контроля не обойтись. Важно отметить, что мы не создавали собственную нейросеть с нуля — используются доступные платные сервисы. Однако у нас есть авторская разработка в виде правильной связки нейросетей: мы прописали регламенты и последовательность действий, чтобы добиться оптимального результата. Это не просто работа с промптами, а комбинация нескольких инструментов, где каждый этап выполняется в определенной последовательности. Найти специалистов, которые справятся с этим, — большая проблема, но, думаю, это актуально не только для нашего направления, но и для любых маркетинговых агентств.





Поиск первых клиентов тоже был непростым. Часто спрашивают, зачем обращаться к нам, если можно купить подписку на сервис за $ 20. Но дело в том, что просто доступ к сервису не гарантирует результата. Нужно знать, какие инструменты использовать, как их комбинировать и настраивать, чтобы контент был качественным. Мы предлагаем не просто доступ к нейросетям, а комплексный подход: от съемки референса для аватара до создания готового контента. Наши клиенты — это, как правило, владельцы крупных бизнесов, у которых нет времени на съемки, или блогеры-эксперты, которым нужно много контента без постоянных затрат времени и ресурсов. Мы экономим их время: достаточно одного-двух часов на съемку референса, и дальше можно создавать неограниченное количество роликов. Клиенту не нужно заучивать текст, ездить в студию, оплачивать операторов, гримеров и другие услуги. Даже я сама уже не снимаю живые ролики — для своих креативов или таргетированной рекламы использую аватар, потому что это удобно и эффективно.

«Интересно работать с теми, кто более гибок: проще проводить эксперименты с воронками, продумывать точки касания, разрабатывать стратегии продвижения»

Обычно люди приходят с разными запросами: кто-то хочет увеличить охваты, кто-то — получить больше заявок на свои товары или услуги, а кто-то — прокачать медийность и узнаваемость бренда. Мы работаем с разными нишами: от перетяжки мебели и реставрации антиквариата до экспертов по бизнесу, которые запускают обучающие курсы или консультации. Один ример из практики — эксперт по финансам, чьи ролики набрали миллионные просмотры. За две недели мы подготовили пакет из 20 роликов, которые публиковались в течение месяца. Итог: 20 тысяч новых подписчиков, 17 тысяч лидов в воронке и записи на консультации на недели вперед. По ценовой политике: средняя стоимость нашего ролика — около $ 30−35. Это включает сценарий, генерацию контента и монтаж. Стоимость оправдана, потому что клиент тратит всего час-полтора на съемку референса, а мы создаем 20, 30 или больше роликов. По сравнению с живыми съемками, где на 20 роликов уходит неделя, по два часа каждый день, это огромная экономия времени. Живые Reels стоят примерно столько же, но требуют гораздо больше усилий: заучивание текста, повтор дублей, физическая и моральная усталость. Некоторые думают, что ИИ должен быть дешевле за счет автоматизации, но мы не используем ИИ для монтажа, потому что он пока не дает того качества, которое требуется в хорошем маркетинге. Наш монтаж — это ручная работа, проработка каждой секунды, саунд-дизайн, анимации, динамика.





Пока рынок, в целом, относится к сгенерированному видеоконтенту по-разному. Есть те, кто хочет быть в авангарде и видит в ИИ-аватарах перспективу, особенно пока они не стали мейнстримом. Другие приходят со скептицизмом: боятся, что контент будет выглядеть неестественно, или сомневаются в его эффективности. В Беларуси эта ниша хуже развита, чем в России или Казахстане. Возможно, у нас просто меньше компаний, которые занимаются инновациями, или предприниматели неохотно делятся опытом, считая, что рынок еще не готов. Я сама пока тоже не сильно освещаю наши достижения — хочу сначала накопить больше кейсов и результатов, чтобы закрыть все возможные возражения клиентов и показать, на что способна технология. Интересно работать с теми, кто более гибок: проще проводить эксперименты с воронками, продумывать точки касания, разрабатывать стратегии продвижения. К нам также обращаются с запросом на рекламные ролики для таргетированной рекламы. Такие проекты обычно дают результаты. Даже в Reels формат с аватарами показывает неплохие показатели.





«Люди могут потерять лояльность к брендам или экспертам, у которых все автоматизировано, поэтому важно миксовать ИИ-контент с живыми элементами, чтобы сохранить индивидуальность и доверие»

Основа продающего контента — поиск сильных офферов. Например, конкретные цифры: сколько выручки компания заработала за определенный срок, сколько клиентов привлекла, сколько учеников обучила, если это эксперт. Такие данные вызывают доверие и прогревают аудиторию. Второе — контент должен быть живым, с простыми, близкими к реальной речи формулировками. Даже если это серьезная компания, формальный тон снижает восприятие и эффективность. Третье — в каждом ролике должен быть призыв к действию, а весь контент должен работать на воронку: лид-магниты, бесплатные материалы или переход на сайт с каталогом товаров и услуг. И, конечно, нужен цепляющий заголовок, который зацепит целевую аудиторию и попадет в ее интересы. Это триггеры, которые мотивируют человека посмотреть ролик и совершить целевое действие. По лид-магнитам: для бизнеса лучше всего работают чек-листы или статьи с применимой информацией — не то, что можно найти в Google на первой странице, а реальные методы, которые компания использует для достижения результатов.





Конкуренцию в нише я пока не сильно ощущаю. В Беларуси мало кто занимается ИИ-аватарами в сравнении с обычными рилсмейкерами или SMM-агентствами. Но рынок растет: появляются курсы, люди начинают монетизировать знания, и специалистов становится больше. Пока конкуренция не острая, но она будет усиливаться. Будущее контента я вижу за ИИ-технологиями. Они экономят время, позволяя бизнесу или блогеру сосредоточится на других задачах. Можно создавать креативные рекламные ролики — такие уже делали H&M и гипермаркет «ГИППО» для новогодней рекламы. Но есть и риски: если ИИ-контент плохо проработан и видно, что это аватар, вовлеченность и доверие аудитории пропадают. Люди могут потерять лояльность к брендам или экспертам, у которых все автоматизировано, поэтому важно миксовать ИИ-контент с живыми элементами, чтобы сохранить индивидуальность и доверие.