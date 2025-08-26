|
Между двух огней: почему сегодня рекрутеру тяжелее, чем когда-либо
26.08.2025
ProBusiness
Все требуют невозможного, а отвечать — почему‑то всегда HR. Современный белорусский рекрутер оказался между молотом и наковальней: руководству нужны идеальные кандидаты еще «вчера», а рынок — пуст: зарплаты скромные, сами соискатели ставят новые условия и так легко уходят к тому, кто готов сыграть по их правилам. Это не просто вызов — это каждодневная борьба за результат, где успех зависит далеко не только от усилий самого специалиста. И каким в таких условиях должен быть рекрутер? Об этом поговорили с Антоном Приходько — основателем
Рынок, который «уходит из-под ног»
Рынок труда Беларуси за последние годы пережил глубинные изменения. По словам Антона Приходько, главная тенденция — дефицит кадров практически во всех сегментах.
— Людей становится всё меньше и меньше. Иссякание кадров — это не страшилка, а реальность, с которой сталкиваются сегодня и крупный бизнес, и малые компании.
Среди причин такой ситуации Антон выделяет:
Это приводит к ситуациям, когда поиск специалистов занимает месяцы или даже годы, особенно в логистике или промышленности, где спрос на квалифицированные кадры стабильно высокий и растёт вместе с требованиями рынка.
— Сегодня мы наблюдаем кейсы, когда компания не может найти нужного специалиста целый год. Причем это не эксклюзивная проблема: в той же логистике таких случаев множество, — делится Антон. — Рынок стал более требовательным и к соискателям, и к работодателям. Компании вынуждены удерживать сотрудников всеми возможными способами: работать с удовлетворенностью, запускать бенефиты, формировать сильный HR-бренд.
Руководство все еще «там»: борьба с ожиданиями прошлой эпохи
Рынок труда давно уже не тот, а вот требования к рекрутеру остались прежними, как будто время остановилось. «Приведи нам десять подходящих, пусть все с опытом в точь-в-точь, как мы хотим — и зарплата не должна вызывать у нас вопросов». Рекрутеры слышат:
— Многие руководители живут категориями, что кандидатов по-прежнему избыток, а если вакансии не закрываются — виноват только HR. Но реальность такова: специалистов становится все меньше, рынок растягивает их во все стороны — кто в Россию, кто в Центральную Азию, кто просто уходит из профессии.
Еще одна боль — устаревшие критерии подбора. В компании надеются найти «идеального» сотрудника из методички 2010-х, не готовы корректировать требования к кандидатам, пересматривать портреты. Согласие увеличить зарплату — почти подвиг.
Кандидаты становятся требовательнее, а вакансия — не магнит
Сами кандидаты сильно изменились: уверены в своей ценности, хотят выбирать, ценят гибкость и свободу. Кто-то сразу говорит про «удаленку», кто-то готов обсуждать только зарплату выше рынка, кого-то интересуют смыслы и развитие, а не просто «отработка часов».
Антон подчеркивает это противоречие:
— Сегодня кандидат может спокойно уйти к другому работодателю, едва почувствовав незначительный дискомфорт, если видит устаревшие взгляды и неготовность работодателя меняться. А рекрутеры вынуждены договариваться и с теми, и с другими, не имея ни рычагов, ни зачастую права последнего слова.
KPI и выгорание под невыполнимые задачи
Рекрутер вынужден выполнять план, чаще всего KPI — за найм. Но сколько остается настоящих инструментов влияния на результат? Решение принимает нанимающий менеджер, который может отклонить даже лучшие кандидатуры. В итоге HR становится транспортировщиком воды в решете — вы стараетесь для всех, «тушите пожар», но получить признание или премию за это удается в лучшем случае эпизодами.
— У рекрутера KPI по найму, но финальное решение не принимает он — возникает циничный разрыв. «Ты обязан, но не можешь» — вот формула риска профессионального выгорания, — говорит Антон.
Стереотип про «девочку-рекрутера», прослойку между бизнесом и кандидатами, по-прежнему жив. Многие начинающие специалисты воспринимают рекрутинг как первую ступень, а затем стараются побыстрее перейти в HR. При этом сколько рекрутеров сломалось о крутые требования со стороны нанимающих менеджеров и сложности рынка с другой стороны? Они выгорают, увольняются, уходят из профессии. А рынок — снова теряет такие драгоценные кадры.
Но есть выход — осваивать новые роли и трансформировать рекрутинг.
Новые роли HR
В новой реальности у HR нет выбора — приходится «прокачиваться» по всем фронтам. Антон выделяет несколько ключевых компетенций современного HR-специалиста:
Если HR-специалист не готов или не может быстро осваивать эти роли — он устает, теряет интерес, снижается мотивация, а следом падает результат. А значит — нет премий, нет карьерного роста, возникает желание уйти из профессии или вовсе сменить сферу.
Какие навыки и знания нужны HR-специалисту сегодня
Переход к новым бизнес-реалиям требует большого профессионального апгрейда от HR-специалиста. Помимо классических знаний рекрутинга в список обязательного входят навыки продаж, аналитическое мышление, понимание бизнес-процессов, освоение AI и digital-инструментов.
— Я убежден, что умение применять аналитику, быстро скринингуя рынок, использовать возможности искусственного интеллекта для оценки и подбора топовых кандидатов, становится must-have для рекрутера, — говорит Антон. — Не менее важно видеть рыночные тренды, обладать знаниями в HR-брендинге, уметь формировать и презентовать ценностное предложение компании.
Кроме того, современный HR — это и носитель корпоративных ценностей, «гид» для кандидата, и стратег для бизнеса. Компании ждут от HR работы не только на «сегодня», но и на «перспективу».
Практика и обучение: как развиваться HR-специалисту
По наблюдениям Антона, общий уровень профессионального развития HR-специалистов в Беларуси постепенно растет, но для динамики рынка этого недостаточно.
— Раньше обучение рекрутеров чаще заказывали крупные компании. Сегодня интерес к тренингам и корпоративному обучению проявляют и малый, и средний бизнес, — делится Антон.
В своей практике он проводит семинары, которые ориентированы на развитие ключевых навыков: переговоров, продаж, профайлинга, работы с корпоративной культурой, оценку психотипов и выявление обмана на собеседованиях.
— К нам приходили рекрутеры как из банков, так и из логистических и торговых компаний. Задача семинаров — не только дать инструменты, но и научить видеть рынок шире, — поясняет Антон Приходько.
Антон считает, что учиться имеет смысл не только начинающим, но и опытным специалистам. Новый уровень требований вынуждает расширять горизонты и активнее использовать новейшие инструменты оценивания и отбора.
Каким будет рынок труда и HR через несколько лет
По мнению Антона Приходько, ближайшее будущее HR-сферы — это высокий уровень профессионализации, усиление проектного подхода и интеграция новых цифровых решений.
— Рекрутер будущего — это скорее проектный менеджер, который строит маршрут для кандидата, встраивает его в бизнес-процессы, умеет договариваться со всеми участниками, а главное — видит не только текущую вакансию, но и роль сотрудника в стратегии компании, — подчеркивает Антон Приходько.
Навыки, которые еще несколько лет назад были нужны только для топовых позиций, становятся обязательными практически для всех, кто занимается подбором персонала.
Рекомендации для HR и собственников бизнеса
