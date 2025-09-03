ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Она одевает «звезд» и героев рекламных роликов. Встреча с автором ТГ-канала «Кинокостюм для чайников» в Минске!

03.09.2025 08:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


18 сентября  в Falcon Club Бутик Кино пройдет авторская встреча проекта «Кинопробы: Кинокостюм» с Анной Баштовой,  автором книг, практикующим художником по костюмам и ведущей популярного ТГ-канала «Кинокостюм для чайников». 

Спикер международного уровня,  колумнист проектов The Blueprint, КиноПоиск и  Arzamas, Анна Баштовая раскроет, как кино влияет на модную повестку прямо сейчас, создавая импульс для дизайнеров, внедряя то, что мы будем носить завтра,  провоцируя спрос на легендарные очки, джинсы или платье в горошек. И наоборот, как модные тренды отражаются в кинокостюме. 

Выступление Анны будет интересно всем, кто интересуется культурными и модными трендами, креативными практиками, поиском новых идей или просто хочет услышать большого международного профессионала и узнать больше о симбиозе моды и кино. 

На первой встрече, которая пройдет 18 сентября в Falcon Club Бутик Кино, Анна разберет знаковые образы из фильмов XXI века, оказавшие заметное влияние на моду: «Дюна», «Мария Антуанетта», «Великий Гэтсби», «Джентльмены», «Бедные-несчастные» и другие киноленты.

После встречи гостей ждет возможность пообщаться с Анной напрямую, задать вопросы по теме моды и кино и выиграть одну из ее книг с подписью автора. 

Стоимость билета: 155 BYN. В стоимость входит бокал напитка и фуд-сет от шеф-повара Бутик Кино. По премиальным картам Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard билеты можно приобрести с привилегией 10%.  
Купить билет можно здесь.

Проект разработан Falcon Club Бутик Кино совместно с платежной системой Mastercard.

Mastercard уже много лет поддерживает значимые события в сфере кино по всему миру — от Каннского до Венецианского фестивалей. В этом совместном проекте Mastercard и Falcon Club Бутик Кино зрители прочувствуют ту самую атмосферу большого кино, но в камерном формате, и смогут прикоснуться к мировым тенденциям, обсудить их в уютной обстановке.

Кто такая Анна Баштовая

Как практикующий художник по костюмам, Анна “одевала” Светлану Ходченкову, Юрия Колокольникова в новогодней комедии “Яга на всю голову”, Филиппа Янковского, Татьяну Догилеву, Гошу Куценко - в сериале “Волшебный участок”.

Работает с независимым кино - короткометражка «Отпуск» с участием Анны Баштовой, как художника по костюмам, взяла приз на кинофестивале в Локарно

В качестве художника по костюму принимала участие в создании рекламных роликов для брендов Яндекс, Adidas, МТС, Snickers, Касперский, Wella, KIA и т.д.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 сентября в Falcon Club Бутик Кино пройдет авторская встреча проекта «Кинопробы: Кинокостюм» с Анной Баштовой, автором книг, практикующим художником по костюмам и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Быть или не быть мультимиллионером: интервью с «бизнес-проводником» и экспертом по стратегиям роста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика