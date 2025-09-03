Она одевает «звезд» и героев рекламных роликов. Встреча с автором ТГ-канала «Кинокостюм для чайников» в Минске!

Источник материала: ProBusiness

18 сентября в Falcon Club Бутик Кино пройдет авторская встреча проекта «Кинопробы: Кинокостюм» с Анной Баштовой, автором книг, практикующим художником по костюмам и ведущей популярного ТГ-канала «Кинокостюм для чайников».

Спикер международного уровня, колумнист проектов The Blueprint, КиноПоиск и Arzamas, Анна Баштовая раскроет, как кино влияет на модную повестку прямо сейчас, создавая импульс для дизайнеров, внедряя то, что мы будем носить завтра, провоцируя спрос на легендарные очки, джинсы или платье в горошек. И наоборот, как модные тренды отражаются в кинокостюме.

Выступление Анны будет интересно всем, кто интересуется культурными и модными трендами, креативными практиками, поиском новых идей или просто хочет услышать большого международного профессионала и узнать больше о симбиозе моды и кино.

На первой встрече, которая пройдет 18 сентября в Falcon Club Бутик Кино, Анна разберет знаковые образы из фильмов XXI века, оказавшие заметное влияние на моду: «Дюна», «Мария Антуанетта», «Великий Гэтсби», «Джентльмены», «Бедные-несчастные» и другие киноленты.

После встречи гостей ждет возможность пообщаться с Анной напрямую, задать вопросы по теме моды и кино и выиграть одну из ее книг с подписью автора.

Стоимость билета: 155 BYN. В стоимость входит бокал напитка и фуд-сет от шеф-повара Бутик Кино. По премиальным картам Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard билеты можно приобрести с привилегией 10%.

Проект разработан Falcon Club Бутик Кино совместно с платежной системой Mastercard.

Mastercard уже много лет поддерживает значимые события в сфере кино по всему миру — от Каннского до Венецианского фестивалей. В этом совместном проекте Mastercard и Falcon Club Бутик Кино зрители прочувствуют ту самую атмосферу большого кино, но в камерном формате, и смогут прикоснуться к мировым тенденциям, обсудить их в уютной обстановке.