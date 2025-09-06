Кто из знаменитостей прогорел в бизнесе

Источник материала: ProBusiness

Успех на сцене или на экране не всегда гарантирует победу в мире бизнеса. Несмотря на наличие стартового капитала, узнаваемости и армии поклонников, многие знаменитости терпели оглушительные провалы в своих предпринимательских авантюрах. Именно поэтому не стоит отчаиваться, если у вас все пошло не по плану. Рассказываем о громких бизнес-провалах звезд, чтобы вы не были слишком строги к себе.

50 Cent и вода с витаминами

На самом деле это история оглушительного успеха, который обернулся громким провалом. В 2004 г. 50 Cent (Кёртис Джексон) инвестировал в компанию Glacéau, производителя витаминизированной воды VitaminWater, и стал лицом бренда. Когда в 2007 г. Coca-Cola купила компанию за $ 4,1 млрд, рэпер получил около $ 100 млн. Однако уже в 2015 г. он подал заявление о банкротстве. Причина — серия проигранных судебных исков. Самый крупный — ему пришлось выплатить $ 5 млн. за размещение в соцсетях фото с конкурентным продуктом. Его история — яркий пример того, как неверные финансовые решения могут пустить насмарку даже грандиозный успех.



Eminem.pro

Ким Бейсингер и выкупленный город

В 1989 г. оскароносная актриса купила почти весь городок Браселтон в Джорджии за $ 20 млн. Она планировала превратить его в фешенебельный курорт и культурный центр. Однако проект совпал с экономическим кризисом в США. Инвестиции не окупались, а содержание городка требовало гигантских расходов. Через несколько лет Бейсингер была вынуждена продать свою долю с огромным убытком. Судебные иски от партнеров и банкротство проекта стоили ей более $ 10 млн. и стали одной из самых темных глав в ее жизни.



Getty Images

Дональд Трамп и казино в Атлантик-Сити, еще и авиакомпания

Нынешний президент США не понаслышке знает о банкротстве. В 1989 г. он запустил авиакомпанию Trump Shuttle, которая должна была составить конкуренцию гигантам на восточном побережье США. Уже через три года компания обанкротилась из-за высоких затрат и долгов. Не менее печальная участь постигла его игорный бизнес в Атлантик-Сити. Казино Taj Mahal, открытое в 1990 г., стало крупнейшим в мире, но почти сразу погрузилось в долги. Корпорации Трампа подавали заявления о банкротстве шесть раз, хотя сам бизнесмен всегда умудрялся сохранить личный капитал.



Shutterstock.com

Джессика Альба и товары для дома

В отличие от других в списке, компания Альбы (The Honest Company) не обанкротилась, но пережила очень тяжелые времена. Основанный в 2011 г. бренд экологически чистых товаров для детей и дома быстро взлетел до оценки в $ 1,7 млрд. Однако затем последовала череда судебных исков. Покупатели обвиняли компанию в ложной рекламе: в составе средств обнаруживались вредные химические вещества, хотя бренд позиционировал себя как «честный» и натуральный. Это привело к падению продаж и резкому снижению стоимости компании. История Honest Company — это урок о том, как важно соответствовать заявленным стандартам.



Instagram: @jessicaalba

Стивен Сигал и энергетические напитки

В 2005 г. мастер восточных единоборств решил покорить рынок энергетических напитков. Его напиток Lightning Bolt был представлен с большим пафосом, но почти сразу провалился. Причины были просты: перенасыщенный рынок, ничем не примечательный вкус и слишком высокая цена ($ 4 за банку). Проект быстро закрылся, став примером того, что простое использование имени знаменитости без уникального торгового предложения и грамотной стратегии обречено на провал.



ТАСС

Канье Уэст и высокая мода

Рэпер Много лет мечтал создать модный бренд и в конце 2000 гг. собрал команду для работы над своим брендом одежды. Коллекция, вдохновленная работами известных дизайнеров и винтажными находками, так и не была выпущена. Грандиозный дебют, запланированный на 2009 г., сорвался из-за скандала с Тейлор Свифт на MTV, после которого Уэст ушел в тень. Офис бренда закрылся, а проект свернули, оставив после себя лишь образцы и критические отзывы.



Global Look Press

Стивен Спилберг и ресторан в виде подводной лодки

Стивен Спилберг и Джефф Катценберг в середине 1990 гг. открыли два тематических ресторана Dive!, оформленных как подводная лодка, которая погружалась в воду каждые полчаса. Несмотря на оригинальную концепцию с погружением в атмосферу и специальное меню, проект оказался финансово неудачным. Оба ресторана ушли на дно в 1999 г.



Robyn Beck

Слава и деньги — это лишь возможность, но не гарантия успеха. Без тщательного бизнес-плана, понимания рынка, грамотной команды и, что немаловажно, честности перед потребителем, даже самый громкий старт может закончиться громким провалом.