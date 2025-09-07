ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости бизнеса за 01—07 сентября 2025 года

07.09.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Свежая статистика по коммерческой недвижимости, истории успеха без вложений в маркетинг и тренинги по выживанию для топ-менеджеров: новости бизнеса за 01 — 07 сентября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости? Свежая статистика и рекомендации от эксперта-аналитика, который предоставляет актуальные данные по рынку. В материале разбираем текущие тренды: динамика ставок аренды, объемы новых сделок, а также даем практические рекомендации для арендаторов и инвесторов — на что обращать внимание в новых договорах и в какие сегменты есть смысл вкладывать средства в текущей экономической ситуации.

Полезное для бизнеса


 Эксперты сходятся во мнении, что компаниям не обязательно создавать собственные фундаментальные модели, как ChatGPT. Ключевая задача — научиться эффективно использовать и адаптировать уже существующие решения под конкретные нужды бизнеса: для автоматизации поддержки клиентов, анализа документов и генерации контента.

Истории бизнеса


Яркий пример успеха без традиционной рекламы. Автор проекта создал «ПАШПАРТ ВАНДРОЎНІКА ПА БЕЛАРУСІ» — паспорт путешественника по Беларуси с печатями за посещение достопримечательностей. За два месяца было продано 4000 экземпляров, хотя команда не вложила в продвижение ни рубля. Успех был достигнут за счет вирального эффекта в социальных сетях и работы с комьюнити увлеченных людей. 


Управляющая IT-компании заказала для своих топ-менеджеров необычный тимбилдинг — с максимальной жесткостью, экстремальными условиями и лишением комфорта. Это не просто испытание на прочность, а часть философии бизнеса, который работает благодаря сарафанному радио. Владимир Кишкар рассказал «Про бизнес» об обучающих курсах и тренингах по выживанию в опасных ситуациях, а также о своем пути, главных вызовах, чеках и планах на дальнейшее развитие.

Максим Валецкий начинал свой профессиональный путь как младший научный сотрудник в Академии наук, получая зарплату в размере ~$ 160. Сейчас его компания Mr.Doors производит мебель на ₽ 7 млрд. ₽ в год и является одним из лидеров мебельной индустрии в России. Максим в интервью «Про бизнес» рассказал, о том, как из ученого стал предпринимателем и поделился секретами менеджмента.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежая статистика по коммерческой недвижимости, истории успеха без вложений в маркетинг и тренинги по выживанию для топ-менеджеров: новости бизнеса за 01 - 07...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто из знаменитостей прогорел в бизнесе
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика