Свежая статистика по коммерческой недвижимости, истории успеха без вложений в маркетинг и тренинги по выживанию для топ-менеджеров: новости бизнеса за 01 — 07 сентября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости? Свежая статистика и рекомендации от эксперта-аналитика, который предоставляет актуальные данные по рынку. В материале разбираем текущие тренды: динамика ставок аренды, объемы новых сделок, а также даем практические рекомендации для арендаторов и инвесторов — на что обращать внимание в новых договорах и в какие сегменты есть смысл вкладывать средства в текущей экономической ситуации.

Эксперты сходятся во мнении, что компаниям не обязательно создавать собственные фундаментальные модели, как ChatGPT. Ключевая задача — научиться эффективно использовать и адаптировать уже существующие решения под конкретные нужды бизнеса: для автоматизации поддержки клиентов, анализа документов и генерации контента.

Истории бизнеса



Яркий пример успеха без традиционной рекламы. Автор проекта создал «ПАШПАРТ ВАНДРОЎНІКА ПА БЕЛАРУСІ» — паспорт путешественника по Беларуси с печатями за посещение достопримечательностей. За два месяца было продано 4000 экземпляров, хотя команда не вложила в продвижение ни рубля. Успех был достигнут за счет вирального эффекта в социальных сетях и работы с комьюнити увлеченных людей.



Управляющая IT-компании заказала для своих топ-менеджеров необычный тимбилдинг — с максимальной жесткостью, экстремальными условиями и лишением комфорта. Это не просто испытание на прочность, а часть философии бизнеса, который работает благодаря сарафанному радио. Владимир Кишкар рассказал «Про бизнес» об обучающих курсах и тренингах по выживанию в опасных ситуациях, а также о своем пути, главных вызовах, чеках и планах на дальнейшее развитие.