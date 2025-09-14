Новости бизнеса за неделю

Источник материала: ProBusiness





Как известная сыроварня вернулась к производству и восстановила свою репутацию, почему владелец сети «Три цены» иногда позволяет «на себе» заработать другим и как не попасть под проверку, экономя на кадровых решениях: новости бизнеса за 08 — 14 сентября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Налоговые органы активно борются со схемами ухода от налогов через привлечение самозанятых и ИП. В статье подробно разбирается , какие признаки в работе с подрядчиками могут показаться контролирующим органам подозрительными и привести к внеплановой проверке. Эксперт собрал чек-лист для самопроверки: если ваш бизнес попадает под несколько пунктов, стоит озаботиться документальным подтверждением всех расходов и экономической обоснованности сделок.

Внедрение ИИ — это не только возможности, но и новые риски . Эксперты предупреждают: слепое доверие нейросетям может привести к принятию неверных решений, основанных на усиленных алгоритмом стереотипах. Также поднимаются вопросы кибербезопасности (утечка корпоративных данных в публичные модели) и негативного влияния на сотрудников, чьи навыки критического мышления могут атрофироваться из-за полного перекладывания задач на ИИ.

Полезное для бизнеса

Материал отвечает на главный вопрос: с чего начать и какие задачи отдать ИИ в первую очередь? Примеры: автоматизация технической документации, анализ обращений в поддержку. Акцент сделан на то, что не нужно создавать свои модели — можно и нужно использовать уже существующие, адаптируя их под конкретные процессы ваших компаний, что экономит время и деньги.

Открытый разговор с владельцем сети «Три цены» о цифрах, которые управляют бизнесом. Основатель делится метриками, которые отслеживает его команда. Эти данные помогают масштабироваться с минимальными рисками и выйти на новый уровень по финансовым показателям.

Истории бизнеса

История успеха локального бренда , который построил лояльность на неизменном качестве и традициях. Владелец сети пиццерий рассказывает, почему за почти 30 лет работы он ни разу не изменил рецептуру главного продукта, как выстроил эффективную систему управления и почему люди приходят в пиццерию семьями на протяжении долгого времени.