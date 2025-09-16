Рекламные возможности Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

О компании

«Про бизнес» — крупнейшая в Беларуси -онлайн и -офлайн площадка о бизнесе и предпринимательстве. Наша аудитория — представители частного и государственного бизнеса Беларуси, а также России, Казахстане и других странах СНГ.

Мы на рынке 11+лет, и за это время сформировали экосистему, которая эффективно решает задачи клиентов в B2B и B2C сегментах. Наши ключевые проекты:

PROBUSINESS.IO . Онлайн-портал о бизнесе, предпринимательстве PROBUSINESS.IO, социальные сети, каналы на YouTube и в Telegram



Ежемесячно на портал читают 450.000 — 500.000 уникальный пользователей, которые работают в сфере частного и государственного бизнеса: руководители среднего звена, заместители директоров, топ-менеджеры и собственники, эксперты и основатели компаний.

У нас размещено 12 000+ материалов: новости бизнеса, интервью, кейсы, истории, аналитика, которые набирают 1+ млн просмотра каждый месяц.

Ядро аудитории — 450+ руководителей, топ-менеджеров и собственников и мы продолжаем расти. Более широкая аудитория — это около 1500 представителей бизнеса, которые приходят в наш Клуб ежегодно.

Бизнес-конференции. «Про бизнес» ежемесячно выступает организатором значимых событий: форумов, тематических конференций, воркшопов и интенсивов (от 150 до 1000 участнкиов), на актуальные темы работы бизнеса (стратегия, менеджмент, HR, налоги и проверки, маркетинг, инструменты цифровизации и ИИ и др.)

За годы работы мы провели 600+ бизнес-ивентов, на которых выступали мировые звезды бизнеса, нобелевские лауреаты, множество основателей и руководителей белорусских государственных и частных компаний

Клуб Про Бизнес в 2024 и 2025, по результатом самой престижной в Беларуси премии «Номер один», одержал победу в номинации «Бизнес-клуб № 1». А площадка PROBUSINESS.IO признана в этом году лучшим порталом о бизнесе.





