Как Гродненское РУП «Фармация» перешло на ЭДО и подготовилось к обязательной маркировке
21.10.2025 09:52
Источник материала: ProBusiness
С 2021 года в Беларуси стало обязательным
От бумажного хаоса к цифровому порядку
Гродненское РУП «Фармация» — государственная аптечная сеть региона, включающая 254 розничные аптеки и собственный оптовый склад. Последний является основным поставщиком для сети: поставки в аптеки осуществляются каждые 3 дня, что формирует колоссальный поток документов. При бумажном документообороте процесс был привычным, но крайне ресурсоёмким и медленным.«Внедрение ЭДО — это про скорость, контроль и результат», — подчёркивают в ОДО «Экономика-софт»
Этапы внедрения и ключевые задачи
На первом этапе автоматизация была реализована для внутреннего документооборота. Поскольку в данном случае грузоотправителем и грузополучателем выступает одна и та же организация, возник ряд специфических задач:
«По мере роста объёмов электронных документов мы неоднократно совершенствовали функционал ЭДО, делая интерфейс максимально удобным для пользователей», — отмечает Татьяна Киселёва, начальник отдела медфармпроектов ОДО «Экономика-софт».
Пользовательский интерфейс как фактор эффективности
Адаптированный интерфейс стал важным элементом успеха проекта. Он обеспечил:
Например, в форму списка документов были добавлены колонки со статусами накладных и кнопки для подписания и отправки, что значительно ускорило работу.
Какие результаты были достигнуты?
1. Операционная эффективность
2. Рост производительности
3. Стратегическая готовность
Ключевой результат проекта — существенное упрощение рабочих процессов и повышение эффективности всей аптечной сети. Достичь этого удалось благодаря выстроенному взаимодействию всех участников: Заказчика, 1С:Франчайзи и EDI‑провайдера. Слаженная работа сторон, объединённых общей целью, обеспечила успешное внедрение электронного документооборота и достижение запланированных результатов.
Данный кейс наглядно демонстрирует, что цифровизация — это не только инструмент соблюдения нормативных требований, но и стратегический фактор повышения конкурентоспособности бизнеса. Грамотно реализованный проект трансформирует операционные процессы, укрепляет управляемость и формирует основу для дальнейшего развития компании в условиях цифровой экономики.
От бумажной реальности к цифровой перспективе
Сергей Ефимович, ведущий системный администратор Гродненского РУП «Фармация»
- Основным драйвером перехода Гродненского РУП «Фармация» к ЭДО стало законодательство, расширяющее перечень товаров, для которых разрешены электронные накладные, а также подготовка к маркировке и перспектива плавного ухода от бумаги.
Мы рассматривали электронные накладные исключительно с точки зрения интеграции в наши основные программы. Вариант работы через личный кабинет был для нас неприемлем: это неудобно и сильно увеличивало бы время обработки документов с сотнями позиций.
Ключевым фактором выбора ОДО «Экономика-Софт» в качестве исполнителя стала их компетенция как разработчика базовых систем и понимание отраслевой специфики. Процесс внедрения занял около двух лет и был разбит на 8 этапов, чтобы минимизировать нагрузку на сотрудников.
На первом этапе компания ОДО «Экономика-Софт» внедрила стандартный модуль от оператора ЭДО «Эдин», интегрированный в 1С. Однако анализ показал, что он потребует от пользователей (включая провизоров и фармацевтов в сельских аптеках) ручной обработки служебных сообщений, что могло вызвать неудобство.
Вместе с заказчиком разработчики нашли оптимальное решение — создали и внедрили второй, автоматизированный вариант интеграции. Теперь вся обработка служебных сообщений стала происходить автоматически, пользователь участвует только в подписании самой накладной. Этот подход решил 80% проблем внедрения.
Особое внимание уделили обучению. Его проводили лично для каждого сотрудника в формате «из аптеки в аптеку», на реальных примерах. Такой персональный подход помог преодолеть настороженность и страх перед новым.
Результаты: прозрачность, скорость и «виртуальный склад»
Главные количественные преимущества — экономия на бумаге и почтовых расходах. Но качественные изменения оказались значительнее.
1. Повышение оперативности и прозрачности. Буквально через минуту после оформления накладной на складе аптека видит, какой товар и в каком количестве к ней едет. Это позволяет планировать работу и ресурсы.
2. Реализация «виртуального склада». Это ключевое ноу-хау, ставшее возможным только благодаря ЭДО. Система автоматически анализирует неликвидные остатки товаров во всех аптеках сети. Когда аптека формирует заказ, система в приоритете предлагает ей товар из этого виртуального запаса, а не со склада. Товар автоматически резервируется в аптеке-доноре, и формируется электронная накладная на перемещение.
В бумажных накладных реализовать это было бы практически невозможно. Теперь неликвид в одном регионе быстро находит покупателя в другом.
3. Рост исполнительной дисциплины. Появление электронно-цифровой подписи у заведующих аптек повысило их ответственность и осознанность при работе с документами.
Перспективы и рекомендации
Успешный опыт внутреннего ЭДО открыл новую цель — наладить электронный документооборот с внешними поставщиками и покупателями. Мы уверены, что с помощью «Экономика-Софт» найдет эффективное решение и для этой задачи.
Еще один результат внедрения — перспектива для будущих усовершенствований работы. То, что мы автоматизировали поступление и реализацию товаров в аптеках, предоставило нам хороший фундамент для развития других направлений деятельности.
Главный совет, который мы даем коллегам, — выбирать перспективные решения с обязательным развитием и сопровождением. И подходить к внедрению поэтапно, с максимальным вниманием к конечному пользователю.
Внедрение ЭДО силами «Экономика-Софт» показало, что даже в консервативных отраслях можно успешно проводить цифровую трансформацию, если она основана на глубокой интеграции, продуманном подходе к автоматизации и комплексной поддержке пользователей.
Партнерство, которое решает сложные задачи
Ключевым фактором успеха стало тесное партнерство между 1С Франчайзи ОДО «Экономика — софт» («Экономика-софт») и EDI-провайдером («ЭДиН»).
Фармацевтическая отрасль демонстрирует высокий уровень активности в переходе на электронный документооборот. На мой взгляд, это обусловлено несколькими ключевыми факторами:
Дополнительно отмечу, что количество компаний, которые выбирают для своего бизнеса цифровое решение, постоянно растет. По статистике Министерства по налогам и сборам, в 2024 году ЭДО в своей работе использовали более 34.000 компаний. Если посмотреть на показатель «количество электронных накладных», то за 2022 год оно составляло 6,38 млн, а за 2024 год — уже 18,42 млн, то есть в 3 раза больше!
Этому способствуют и государственные программы, и движение страны в сторону цифровизации и понимание бизнеса, что электронный документооборот сокращает издержки и помогает экономить. В нашей практике огромное количество компаний, которые начав работать с ЭДО, не останавливаются, а вслед за электронными накладными внедряют электронные акты сверки, акты выполненных работ, счета и т.д.
Внедрение ЭДО в фармацевтике и не только дает следующие осязаемые результаты для бизнеса:
Современный электронный документооборот активно развивается в направлении интеллектуализации, безопасности и интеграции с другими бизнес-системами, что делает его ключевым инструментом цифровой трансформации бизнеса.
Кадровый электронный документооборот, внутренний электронный документооборот, цифровая бухгалтерия, трансграничный электронный документооборот — все это движение в рамках нашей концепции ЭДиН: Бизнес без бумаг, когда безбумажные офисы — это не мечта, а реальность. Вместе в цифровое будущее!
С 2021 года в Беларуси стало обязательным
