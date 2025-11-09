Новости бизнеса за 03—09 ноября 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Как выбрать выгодный кредит для бизнеса, избежать потери активов и почему аудит дешевле ошибок — в свежем дайджесте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рентабельность бизнеса в Беларуси по секторам экономики: кто тянет маржу, а кто буксует

Актуальное исследование , показывающее, в каких отраслях бизнес чувствует себя наиболее уверенно. Лидеры по рентабельности — IT, финансовая деятельность и отдельные нишевые производства. В то же время торговля и некоторые сегменты обрабатывающей промышленности демонстрируют снижение маржи. Статья поможет предпринимателям сравнить свои показатели со средними по отрасли и оценить перспективы.

Снижение ставки — не всегда выгодно: как выбрать и оформить кредит для бизнеса и не потерять активы

Подробный гид по кредитованию для малого и среднего бизнеса. Эксперты разбирают подводные камни, которые не всегда очевидны на первый взгляд: скрытые комиссии, требования дополнительного обеспечения (залога) и жесткие ковенанты, ограничивающие операционную деятельность. Эксперты дают практические советы, на что обращать внимание при выборе кредита.

Запрет на опт для ИП: кого затронут новые правила и как избежать проблем

С 2026 г. запрещена деятельность, при которой ИП продает товары, которые не производит сам, напрямую маркетплейсу. В этом случае площадка выступает не как посредник, а как покупатель для последующей перепродажи.

Если ИП через маркетплейс продает товары конечному потребителю — физическому лицу, это считается розничной торговлей. Этот вид деятельности остается в перечне разрешенных.

Если ИП продает маркетплейсу товары, которые произвел самостоятельно, такая деятельность вообще не считается торговлей. Она относится к производству, а значит, также разрешена.



Полезное для бизнеса

Цена ошибки: почему аудит в Беларуси обходится дешевле, чем его отсутствие

Отказ от регулярного аудита приводил к миллионным убыткам. Речь не только о налоговых рисках, но и о внутренних хищениях, неэффективных затратах и упущенной выгоде. Статья доказывает, что аудит — это не дополнительная статья расходов, а инвестиция в финансовую безопасность и устойчивость компании.

«Я думаю, добродетель измеряет то, что мы создали, воплотили в жизнь и кого согрели». Фильмы, которые мотивируют не сдаваться

Собрали 10 фильмов, герои которых доказывают: стоит просто продолжать идти — и невозможное станет возможным. Это истории личного успеха, а также спортивные драмы, потому что в бизнесе, как и в спорте, важна настойчивость, целеустремленность и способность восстанавливаться после поражений.Эти истории заставят вас поверить в свои силы, найти верные стратегии и отказаться от тупиковых путей.

Истории бизнеса

«Я не погружаюсь в проблемы клиентов моего ломбарда»: серийный предприниматель о миллионных оборотах своих бизнесов

Откровенный разговор с владельцем нескольких разноформатных бизнесов — от ломбарда до продажи юридических услуг. Его философия: эмоциональная дистанция от операционных проблем позволяет принимать более взвешенные и прибыльные решения. Он делится принципами построения системного бизнеса, который работает без его постоянного вмешательства, и объясняет, как это помогло ему выйти на миллионные обороты.