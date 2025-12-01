|
Sollers в Минске: «ПарадАвто» открыл продажи и сервис коммерческой техники
01.12.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Парк коммерческого транспорта требует планового обновления, рынок нуждается в доступных рабочих платформах, а бизнес все чаще ищет технику, адаптированную под реалии перевозок в СНГ. Для решения этих проблем бизнеса дилерский центр «ПарадАвто» официально открыл продажи и сервисное обслуживание всей линейки автомобилей
Предложение закрывает важную нишу в сегменте техники, которая остается доступной по цене и, в то же время, отвечает требованиям корпоративных перевозчиков. Российский производитель делает ставку на утилитарность, простоту обслуживания и низкую стоимость владения транспортным средством.
Дилер подчеркивает, что предлагает полный цикл обслуживания: от продажи до сервисного сопровождения, включая гарантийный и послегарантийный ремонт. Наличие оперативного склада запчастей гарантирует быстрое обслуживание и снижение простоев, что важно для бизнеса.
Линейка моделей Sollers: четыре решения под разные задачи
В дилерском центре «ПарадАвто» представлены ключевые модели бренда
Для межрегиональных перевозок: Sollers Atlant
Платформа Sollers Atlant рассчитанная на городской и межрегиональный грузооборот. В тентованном исполнении эта модель подходит для универсальных перевозок: от паллетных грузов до торговой логистики. Изотермический вариант ориентирован на транспортировку продукции, требующей сохранения температуры хранения, а также при длительных циклах доставки.
Производитель делает акцент на адаптации шасси под эксплуатацию в СНГ: усиленная подвеска, выносливая рама и доступные расходники обеспечивают предсказуемость в работе.
Для городской логистики: Sollers Argo
Sollers Argo — более компактный представитель линейки. Он лучше подходит для городской курьерской логистики, небольших торговых сетей, служб доставки и компаний, которым важна маневренность. Тентованная версия расширяет сферу применения, а изотермическая — решение для перевозки скоропортящейся продукции. В сегменте легких коммерческих машин Argo конкурентоспособен благодаря экономичности и низкой стоимости владения, что особенно важно для малых и средних предприятий.
Решение для корпоративных и маршрутных перевозок
В модельной линейке бренда пассажирский автобус Sollers занимает особое место. Формат 15+1 делает его гибким инструментом, подходящим как для формата корпоративного транспорта, так и для туристических трансферов или небольших коммерческих маршрутов. Конструктивная схема ориентирована на практичность — ровный салон, доступ к сиденьям без лишних перепадов, упрощенная сервисная архитектура.
Автомобили
От ритейла до мобильных мастерских — фургон Sollers
Цельнометаллический фургон Sollers — классическое решение для тех, кому нужен защищенный грузовой объем и минимальная зависимость от внешних факторов. Этот тип кузова востребован у курьерских служб, интернет-ритейла, сервисных компаний и служб доставки оборудования.
Закрытый кузов позволяет использовать платформу как под стандартные маршруты, так и под мобильные мастерские. Простая геометрия грузового отсека, апдаптируемость под любые цели и нужды, возможность установки стеллажей, креплений и спецоборудования. Одно из главных преимуществ — жесткость конструкции и низкие теплопотери в холодное время года.
Почему Sollers? Простая конструкция и низкая стоимость владения
Ключевой аргумент при выборе коммерческих автомобилей
Инженерная концепция
Дилер бренда компания «ПарадАвто» усиливает это предложение собственными возможностями:
Для корпоративного клиента такой подход позволяет спрогнозировать расходы на эксплуатацию и сократить время простоя транспорта на период проведения регламентного техобслуживания и ремонта.
В условиях увеличения спроса на легкую коммерческую технику
|
