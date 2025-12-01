Sollers в Минске: «ПарадАвто» открыл продажи и сервис коммерческой техники

Источник материала: ProBusiness







Парк коммерческого транспорта требует планового обновления, рынок нуждается в доступных рабочих платформах, а бизнес все чаще ищет технику, адаптированную под реалии перевозок в СНГ. Для решения этих проблем бизнеса дилерский центр «ПарадАвто» официально открыл продажи и сервисное обслуживание всей линейки автомобилей Sollers .

Предложение закрывает важную нишу в сегменте техники, которая остается доступной по цене и, в то же время, отвечает требованиям корпоративных перевозчиков. Российский производитель делает ставку на утилитарность, простоту обслуживания и низкую стоимость владения транспортным средством.

Дилер подчеркивает, что предлагает полный цикл обслуживания: от продажи до сервисного сопровождения, включая гарантийный и послегарантийный ремонт. Наличие оперативного склада запчастей гарантирует быстрое обслуживание и снижение простоев, что важно для бизнеса.

Линейка моделей Sollers: четыре решения под разные задачи

В дилерском центре «ПарадАвто» представлены ключевые модели бренда Sollers , которые формируют основу его коммерческого портфеля. Линейка компактна, но ее логика в том, чтобы закрыть наиболее частые сценарии использования легких коммерческих грузовиков.

Для межрегиональных перевозок: Sollers Atlant

Платформа Sollers Atlant рассчитанная на городской и межрегиональный грузооборот. В тентованном исполнении эта модель подходит для универсальных перевозок: от паллетных грузов до торговой логистики. Изотермический вариант ориентирован на транспортировку продукции, требующей сохранения температуры хранения, а также при длительных циклах доставки.

Производитель делает акцент на адаптации шасси под эксплуатацию в СНГ: усиленная подвеска, выносливая рама и доступные расходники обеспечивают предсказуемость в работе.

Для городской логистики: Sollers Argo

Sollers Argo — более компактный представитель линейки. Он лучше подходит для городской курьерской логистики, небольших торговых сетей, служб доставки и компаний, которым важна маневренность. Тентованная версия расширяет сферу применения, а изотермическая — решение для перевозки скоропортящейся продукции. В сегменте легких коммерческих машин Argo конкурентоспособен благодаря экономичности и низкой стоимости владения, что особенно важно для малых и средних предприятий.





Решение для корпоративных и маршрутных перевозок

В модельной линейке бренда пассажирский автобус Sollers занимает особое место. Формат 15+1 делает его гибким инструментом, подходящим как для формата корпоративного транспорта, так и для туристических трансферов или небольших коммерческих маршрутов. Конструктивная схема ориентирована на практичность — ровный салон, доступ к сиденьям без лишних перепадов, упрощенная сервисная архитектура.

Автомобили Sollers адаптированы под климат и дорожные условия Беларуси. В итоге покупатель получает предсказуемые затраты на эксплуатацию и отсутствие сложной электроники, которая увеличивает стоимость владения.





От ритейла до мобильных мастерских — фургон Sollers

Цельнометаллический фургон Sollers — классическое решение для тех, кому нужен защищенный грузовой объем и минимальная зависимость от внешних факторов. Этот тип кузова востребован у курьерских служб, интернет-ритейла, сервисных компаний и служб доставки оборудования.

Закрытый кузов позволяет использовать платформу как под стандартные маршруты, так и под мобильные мастерские. Простая геометрия грузового отсека, апдаптируемость под любые цели и нужды, возможность установки стеллажей, креплений и спецоборудования. Одно из главных преимуществ — жесткость конструкции и низкие теплопотери в холодное время года.





Почему Sollers? Простая конструкция и низкая стоимость владения

Ключевой аргумент при выборе коммерческих автомобилей Sollers — низкая стоимость владения. Для транспортной логистики это один из определяющих факторов, от которого во многом зависит прибыльность бизнеса.

Инженерная концепция Sollers опирается на два элемента: доступные комплектующие и простая конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.

Дилер бренда компания «ПарадАвто» усиливает это предложение собственными возможностями:

автомобили в наличии;

гарантийный и постгарантийный сервис;

склад запчастей для оперативного обслуживания;

возможность изучить технику на площадке в Минске (ул. Стебенева, 20В) или протестировать автомобиль во время тест-драйва.

Для корпоративного клиента такой подход позволяет спрогнозировать расходы на эксплуатацию и сократить время простоя транспорта на период проведения регламентного техобслуживания и ремонта.

В условиях увеличения спроса на легкую коммерческую технику Sollers предлагает понятные платформы, ориентированные на прикладные задачи, а дилер «ПарадАвто» — гарантию надежности автомобилей и экономически выгодное обслуживание, предлагая бизнесу эффективную альтернативу традиционным европейским моделям, стоимость которых в последнее время существенно выросла.