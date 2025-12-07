Как работает фабрика самых известных елочных игрушек Беларуси: «ГРАЙ»

Источник материала: ProBusiness

Можно ли привлечь инвестиции в новый бизнес на выгодных условиях, почему речь — это деньги, и как устроена работа фабрики ёлочных игрушек, покорившей сердца всей страны. Кратко перессказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Налог на сверхдоходы 30%: что ждет зарплаты, дивиденды и аренду с 2026 года

Детальный разбор грядущей налоговой реформы, которая затронет всех, чьи доходы превышают установленный порог. Эксперт объясняет, какие именно выплаты (высокие зарплаты, дивиденды, доходы от аренды) попадут под повышенную ставку, как это скажется на схемах оптимизации и что предпринять бизнесу уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям.

Полезное для бизнеса

Конкурентное преимущество, которое не скопировать: как превращать слова в деньги. Рекомендации от Седы Каспаровой

Практическое интервью с экспертом по коммуникациям. Седа Каспарова объясняет, как грамотная и уверенная речь влияет на доверие клиентов, партнеров и инвесторов. Дает конкретные упражнения для постановки дыхания, дикции и интонации, которые помогут предпринимателям лучше презентовать себя и свой бизнес.

Стратегия финансирования: как гибко привлечь инвестиции в новый бизнес

Вы хотите начать новый бизнес, у вас есть классная идея, но нет денег. У вас есть деньги и вы хотели бы их вложить в перспективное дело, чтобы деньги не лежали без дела. Как оформить отношения между автором идеи для бизнеса и инвестором, чтобы сотрудничество не закончилось конфликтом — рекомендации эксперта.

Добрая история о том, как интернет заземлил Игоря. Диваном

Разбор нестандартной маркетинговой кампании мебельного магазина, которая взорвала соцсети. История о диване для Игоря стала народным мемом. Почему грамотная реакция бренда на героя из Threads произвела вирусный эффект, что предприниматели могут перенять из этого кейса — один из самых нетипичных и удачных PR-кейсов на рынке Беларуси.

Веселые бизнес-аккаунты: как бренды Беларуси повышают лояльность через юмор в соцсетях

Обзор успешных кейсов белорусских компаний, которые используют ироничный и разговорный тон для коммуникации с аудиторией. Юмор помогает сделать образ компании человечным, увеличить вовлеченность и превратить подписчиков в адвокатов бренда. Есть неожиданные герои, но очень креативные. В общем, все молодцы ,у которых можно поучиться.

Истории бизнеса

Упрямство против законов бизнеса: как основатель фабрики «ГРАЙ» превратил хобби в национальный бренд

Погружение в уникальное производство , которое сохраняет ручной труд и эксклюзивные техники росписи. Предприниматель рассказывает о том, как выжить в нише, где доминирует массовый китайский импорт, и построить бренд, который ассоциируется с качеством, традициями и праздником — хит не одного сезона.

«Проблем больше, чем денег»: как построить бизнес в педагогике, где выгорание — норма, а прибыль уходит на игры и обучение

Откровенный рассказ специалиста, создавшего успешный центр коррекции речи. Она делится, как совмещает высокую профессиональную требовательность с эмпатией, как иногда трудно выстраивать доверительные отношения с родителями детей с особыми потребностями и почему в ее сфере нельзя работать «на поток».