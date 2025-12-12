Что будет с экономикой Беларуси: сейчас отрицательное сальдо внешней торговли бьет рекорды

Источник материала: ProBusiness

По итогам десяти месяцев 2025 г. внешняя торговля Беларуси товарами продемонстрировала дальнейшее ухудшение баланса: отрицательное сальдо выросло с $ 3,6 млрд. годом ранее до $ 5,3 млрд. Причем ухудшение наблюдается как в торговле со странами СНГ, так и с государствами вне объединения. Однако наиболее заметный разрыв формируется на направлениях за пределами СНГ, где импорт продолжает расти, тогда как экспорт, напротив, чаще сокращается. Это означает, что экономика все сильнее зависит от внешних поставок, при этом испытывая растущие трудности с удержанием позиций на зарубежных рынках.

Экономика продолжает активнее потреблять зарубежную продукцию, чем продавать собственную на внешних рынках

— За январь–октябрь 2025 года внешнеторговый оборот Беларуси составил $ 72 млрд., что практически совпадает с уровнем прошлого года ($ 71,6 млрд.). Однако при общей стабильности объемов структура торговли смещается в сторону более глубокого дисбаланса. Экспорт товаров сократился до $ 33,4 млрд. против $ 34 млрд. годом ранее, тогда как импорт, напротив, увеличился с $ 37,6 до 38,7 млрд. Это означает, что экономика продолжает активнее потреблять зарубежную продукцию, чем продавать собственную на внешних рынках, и разрыв между экспортом и импортом в 2025 г. только углубляется.





В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами за десять месяцев выросло до $ 5,28 млрд., что на $ 1,6 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличивающийся внешнеторговый дефицит отражает все большую ограниченность экспортных возможностей в условиях сужающихся рынков сбыта и растущую зависимость от импортного ассортимента, особенно в сегменте промежуточных и потребительских товаров. Дисбаланс в торговле усиливает потенциальное давление на валютный рынок, повышает потребность экономики в поддержании устойчивого уровня золотовалютных резервов и делает внешнеэкономическую позицию страны более уязвимой перед всевозможными внешними шоками.

Итоги января–октября показывают, что ситуация особенно ухудшилась еще в сентябре. Если по итогам восьми месяцев отрицательное сальдо составляло –3,81 млрд долларов, то за девять месяцев оно увеличилось до –4,55 млрд. Это означает, что в сентябре дисбаланс внешней торговли углубился примерно еще на $ 0,7 млрд. Экспорт в сентябре рос медленнее, чем импорт, и не смог компенсировать накопленное отставание предыдущих месяцев.

В октябре, несмотря на рост экспорта, отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось еще на $ 0,7 млрд. Причина все та же — опережающий рост импорта.

Помесячная динамика экспорта демонстрирует, что в 2025 г. Беларусь так и не смогла устойчиво выйти на показатели прошлого года. В большинстве месяцев объемы экспортных поставок оказывались ниже уровня 2024 г. Весной и летом ситуация выровнялась: апрель и июль показали показатели, сопоставимые или даже немного выше прошлогодних. Октябрь в этом году тоже был удачнее предыдущего. Однако в августе и сентябре экспорт снизился относительно 2024 г. В итоге, даже отдельные месяцы улучшения не смогли компенсировать общее замедление: за десять месяцев экспорт остался ниже прошлогоднего уровня.





Импорт, напротив, в 2025 г. сохранял устойчиво более высокие значения по сравнению с 2024 г. Особенно заметный рост пришелся на март, апрель и июнь, когда внутренний спрос и закупки товаров увеличились на фоне стабилизации экономической активности внутри страны. В результате отрицательное сальдо внешней торговли в 2025 г. почти каждый месяц было глубже прошлогоднего: если в октябре 2024 г. дефицит составлял более $ 544 млн, то в октябре 2025 г. он достиг $ 718 млн. Таким образом, помесячная структура торговли подтверждает закрепление тенденции: внутренний спрос поддерживает импорт, тогда как экспорт испытывает структурные ограничения и не формирует компенсирующего притока валюты.

Динамика по рынкам

В 2025 г. доля экспорта Беларуси, направляемого на рынки стран СНГ, продолжила устойчивый рост, усилившийся в середине года. Если в 2024 г. доля экспорта в СНГ колебалась в диапазоне 65–72%, то в 2025 г. она почти весь период удерживалась выше 70%, достигая пиковых 76,8% в июне. Это отражает прогрессирующее смещение внешнеэкономических приоритетов в сторону интеграционного пространства, где сохраняются относительно упрощенная логистика, стабильность платежей и торгово-правовая совместимость. Однако такая концентрация означает и возрастание зависимости: устойчивость экспорта во все большей степени опирается на динамику спроса в странах СНГ, прежде всего в России. А российский рынок сейчас очевидно сам испытывает давление большого числа неблагоприятных факторов. И на будущий год его состояние тоже оценивается как сложное.





Доля экспорта в страны вне СНГ, напротив, сокращалась в течение большей части 2025 г. После уровней около 28–34% в 2024 г. показатель в 2025 г. стабильно опустился в диапазон 23–27%, и лишь в июле наблюдался кратковременный откат вверх. Наиболее глубокое снижение пришлось на весну и начало лета: в июне доля экспорта в дальнее зарубежье упала до 23,2%, что является минимальным уровнем за весь период наблюдений. Это снижение объясняется как ограничениями доступа на западные рынки и санкционной средой, так и усилением конкуренции со стороны альтернативных поставщиков на рынках Африки, Ближнего Востока и Азии. Таким образом, экспорт становится географически менее диверсифицированным, а риски внешней торговли возрастают вслед за сужением «дальнего» рыночного поля.

В структуре импорта в 2025 г. доля поставок из стран СНГ в целом остается высокой, но до сентября показывала тенденцию к постепенному снижению относительно прошлогодних уровней. В 2024 г. доля импорта из СНГ в большинстве месяцев находилась в диапазоне 58–63%, однако в 2025 г. она чаще фиксировалась в области 56–59%, за исключением сентября и октября, когда произошел всплеск до 60%. Это снижение означает, что часть импортных потребностей экономика закрывала за счет поставщиков вне СНГ — как по товарам инвестиционного назначения, так и по широкому спектру потребительских товаров. Тем не менее, даже при некотором сокращении доли СНГ остается ключевым источником импорта, что отражает роль России и прочих стран Содружества как основных поставщиков энергоресурсов, сырья и полуфабрикатов для производства.





Доля импорта из стран вне СНГ в 2025 г., наоборот, демонстрировала до сентября увеличение. Если в 2024 г. она чаще находилась в пределах 37–45%, то в 2025 г. во многих месяцах она закрепилась выше 41–43%, поднимаясь до максимальных значений в мае, июле и августе. В сентябре и октябре показатель снизился до 40%. Это может указывать на рост закупок более дорогих товаров с «дальнего» направления — от комплектующих и электроники до готовых непродовольственных товаров широкой номенклатуры. При этом важно, что расширение доли импорта из стран вне СНГ происходит не столько за счет роста общей потребности, сколько за счет замещения поставок с рынков СНГ. Таким образом, в географии импорта формируется обратная картина по отношению к экспорту: если экспорт концентрируется на СНГ, то импорт часто становится более диверсифицированным и дорогим, что усиливает нагрузку на платежный баланс и валютный рынок.

В торговле со странами СНГ в 2025 г. сохраняется положительное сальдо, однако его динамика стала заметно более волатильной и менее устойчивой по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 г. профицит по большинству месяцев был стабильным и часто превышал $ 200–250 млн, то в 2025 г. значения колебались в более широких пределах: от минимальных $ 37,6 млн в феврале до пиковых $ 452 млн в августе. Особенно резким выглядит провал в сентябре, когда положительное сальдо снизилось до $ 52 млн против $ 453 млн годом ранее. Это означает, что хотя рынки СНГ остаются ключевым источником валютной выручки и поддержки баланса, экспортные позиции на них уже не столь устойчивы, а конкурентная и ценовая среда в регионе становится менее благоприятной, в том числе из-за роста предложения со стороны российских производителей.





Совершенно противоположная картина наблюдается в торговле со странами вне СНГ, где дефицит в 2025 г. остается глубоким и системным. Почти каждый месяц дефицит превышал показатели прошлого года: в январе он увеличился с –248 млн до –569 млн долларов, в марте — с –608 млн до –706 млн, а в октябре достиг –915 млн долларов, что стало одним из максимальных значений за весь период наблюдений. И даже несмотря на некоторое сокращение дефицита во второй половине лета, он вновь нарастает осенью. Это свидетельствует о том, что именно торговля с «дальним зарубежьем» формирует основную часть отрицательного сальдо: импорт с этого направления растет быстрее, чем экспорт, а попытки переориентации экспорта на альтернативные рынки пока не дают необходимых результатов.

Инвестиции, потребтовары и сырье

Данные по товарной структуре внешней торговли доступны с задержкой, поэтому наиболее детальная разбивка отражает ситуацию за январь–сентябрь 2025 г. За этот период особенно заметным стало ухудшение баланса по инвестиционным товарам. Экспорт продукции машиностроения, оборудования и комплектующих сократился с $ 3,7 млрд. до $ 3,0 млрд., тогда как импорт, напротив, вырос с $ 3,3 до 3,7 млрд. В результате положительное сальдо, зафиксированное годом ранее (+392 млн долларов), сменилось уверенным отрицательным (–624 млн). Это означает, что Беларусь за девять месяцев 2025 г. больше закупала инвестиционных товаров, чем продавала, что может интерпретироваться двояко: с одной стороны — как сигнал о продолжающейся модернизации производственных цепочек, а с другой — как свидетельство продолжающегося сужения внешнего спроса на белорусское машиностроение и оборудование.





Сходная картина наблюдается и по другим товарным категориям. По промежуточным (сырьевым и полуфабрикатным) товарам отрицательное сальдо увеличилось с –3,6 до –4,1 млрд долларов: экспорт по этой группе снизился заметно сильнее, чем импорт. Это отражает падение внешнего спроса на сырьевые и полуфабрикатные компоненты белорусского производственного комплекса. По потребительским товарам ситуация еще более контрастна: экспорт за январь-сентябрь текущего года к предыдущему по этой позиции вырос (с $ 9,6 до 10,3 млрд.), но импорт увеличился значительно быстрее (с $ 10,1 до 11,5 млрд.), что привело к росту дефицита в два раза — с –492 млн до –1,2 млрд долларов. Иными словами, внутренний спрос активно поддерживает импорт готовой продукции, в то время как отечественное производство не успевает заместить потребительский сегмент и остается зависимым от поставок извне.

Внутри потребительского сегмента наиболее устойчиво себя чувствует экспорт продовольственных товаров. За январь–сентябрь 2025 г. поставки продовольствия выросли с $ 5,1 до 5,8 млрд., что отражает главным образом стабильный спрос на белорусскую сельскохозяйственную продукцию и продукцию переработки. Импорт в этой категории также увеличился — с $ 2,4 до 3,1 млрд., здесь темпы его роста оказались даже выше, чем у экспорта. Тем не менее положительное сальдо по продовольственным товарам не только сохранилось, но и укрепилось — с $ 2,6 до 2,7 млрд. Это одна из немногих товарных групп, где Беларусь продолжает уверенно генерировать чистый приток валютной выручки, что подтверждает сохранение конкурентоспособности аграрного и пищевого сектора в региональной торговле, прежде всего в рамках СНГ.





Совершенно противоположная ситуация наблюдается в сегменте непродовольственных потребительских товаров. Экспорт по этой позиции вырос незначительно — с $ 4,48 до 4,52 млрд., оставаясь практически на уровне прошлого года. Однако импорт увеличился существенно — с $ 7,6 до 8,4 млрд. В результате отрицательное сальдо в этой группе углубилось почти на $ 800 млн, достигнув –3,9 млрд. Такой разрыв свидетельствует о структурной зависимости внутреннего рынка от импортируемой готовой продукции — от одежды и бытовой техники до фармацевтики и товаров повседневного спроса. Внутреннее производство в этом сегменте пока не способно заместить растущий потребительский спрос, что усиливает давление на валютный рынок и поддерживает устойчивый дисбаланс в торговле.

Таким образом, осенью 2025 г. внешняя торговля Беларуси характеризуется усилением структурного перекоса: экспорт в целом сокращается, тогда как импорт растет и становится все более диверсифицированным и «дорогим» по географии поставок. Положительное сальдо сохраняется лишь в отдельных группах — прежде всего в продовольственном сегменте и торговле со странами СНГ, — однако этого уже недостаточно для компенсации растущих разрывов в торговле с рынками вне СНГ и в сфере готовой непродовольственной продукции. В результате общий дефицит внешней торговли углубляется, что усиливает нагрузку на валютный рынок, усложняет поддержание платежного баланса и формирует дополнительные риски для макроэкономической устойчивости.