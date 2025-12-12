Как Betera создает возможности для роста и профессионального развития студентов и сотрудников

Источник материала: ProBusiness





В Betera сегодня работает более 600 специалистов, которые создают качественный продукт на рынке Беларуси и формируют тренды в индустрии.

Интерес к сфере iGaming стремительно растет, и компания открывает доступ к этой динамичной области талантливым ребятам, а также помогает своим сотрудникам развивать новые компетенции.

Betera создает пространство возможностей, инициируя проекты, которые позволяют выходить за рамки привычных задач, развивать навыки менторства, наставничества, публичных выступлений и делиться экспертизой.

Участники таких инициатив получают шанс прикоснуться к современной индустрии, почувствовать себя частью команды Betera, проверить свои знания на реальных кейсах и, возможно, в будущем стать частью компании или увидеть, как их идеи воплощаются на рынке.

Три программы — Betera Meet Up, Betera IT Camp и Bet on Content — вызвали большой интерес и стали востребованными благодаря практико-ориентированному подходу и реальной пользе для участников.

— Наша компания — про лидерство и современные подходы. Мы создаем инициативы, которые помогают расти, развиваться и становиться сильнее. Практико-ориентированные проекты позволяют раскрывать потенциал и таланты, как наших сотрудников, так и участников. Betera поддерживает инициативу, ценит стремление к результату и открывает возможности тем, кто готов становиться профессионалом вместе с нами, — отметила Валентина Коляда, HR & Executive Leadership Partner.

Betera Meet Up: учимся у лучших и строим сообщество

Одной из первых в уютном офисе компании прошла встреча Betera Meet Up, где с участниками делились инсайтами SEO-продвижения в сложных нишах.

Мероприятие стало точкой притяжения для экспертов, обмена опытом и обсуждения реальных кейсов.





— Понравился сам формат: не просто "скучные лекции", а возможность выполнить мини-задания, поработать в команде и понять, что мы на одной волне в общем понимании и оценке современных SEO-трендов, несмотря на то, что работаем в разных компаниях и тематике. Время действительно пролетело незаметно и это было динамично, весело и интересно. Спасибо всем организаторам, — поделился мнением один из участников проекта.





Все, кто присоединился к инициативе, отметили встречу как пространство единомышленников, а также подчеркнули пользу, информативность и практические инсайты проекта, что подтверждает ценность формата.

Betera IT Camp: практический опыт в реальных проектах

Следующий шаг — Betera IT Camp — интенсив для студентов, который позволил пройти полный цикл разработки цифрового проекта. Участники работали над реальным продуктом, учились взаимодействовать с командой и менторами, соблюдать дедлайны и презентовать свои решения, а также получили коммерческий опыт и смогли добавить новый кейс в портфолио.





— Хороший опыт участия в реальном проекте. Благодаря интенсивной работе удалось прокачать технические навыки. Огромная благодарность менторам за их помощь и наставничество, — отметил студент.

Группы работали в гибридном формате (онлайн + офлайн), а каждый участник получил сертификат, welcome-пак и опыт работы на реальном проекте. По итогам кэмпа двое студентов уже стали частью команды Betera, а еще несколько рассматриваются для найма.





— Спасибо за возможность набраться опыта! Для новичков, которым не дают шанс даже пройти собеседование, это просто палочка-выручалочка, — рассказал один из участников.

Betera IT Camp — это пример того, как компания создает образовательную среду с практикой, которая превращает студентов в профессионалов.

Bet on Content: свежие идеи от молодых талантов

Третий проект — Bet on Content — объединил студентов разных специальностей для генерации идей и разработки контент-стратегий для соцсетей Betera Team. Участники анализировали аккаунты компании и конкурентов, создавали стратегии и презентовали их экспертному жюри.

Результат проекта впечатляет: 5 готовых контент-стратегий для внедрения, новые контакты для будущих стажеров и сотрудников, а команда-победитель получила грант на обучение.





Bet on Content — яркий пример того, как Betera вовлекает студентов, помогает им сделать первые шаги в профессии.