Источник материала: ProBusiness

Зимний апгрейд на игровой платформе с возможностью открыть большой праздничный подарок после выполнения заданий, а еще громкие офлайн-ивенты и проекты — компания Betera подошла к зиме традиционно эффектно!

Для Betera важно запускать обновления и праздничные активности, которые цепляют, собирают многомиллионное внимание и откликаются клиентам. Изучайте гайд c активностями, которые подготовил бренд, и выбирайте то, что подходит именно вам.

Зимний режим в игровом мире Betera Pass!

С 15 декабря в игровом мире Betera Pass стартует новогоднее обновление. Пользователей порадуют новыми захватывающими заданиями, внутриигровой валютой и большим новогодним подарком. Коснется праздничный апгрейд и интерфейса платформы.

Кроме того, клиентов ждут новогодние квизы с вопросами и “Адвент-календарь”, который будет доступен на платформе до 14 января — открывайте “окошки” и забирайте сюрпризы ежедневно.

За участие во всех активностях клиенты зарабатывают новогоднюю валюту — айсы. Есть возможность также получать специальные новогодние достижения.

Все это в будущем понадобится для того, чтобы открыть праздничный “Большой подарок”, внутри которого игроков ждут награды и бонусы. А что именно получит каждый из пользователей — зависит от активности игроков и их удачи!

Что Betera подготовила для любителей активного отдыха?

Для тех, кто хочет почувствовать праздник не только в формате онлайн-приключения, но и в реальной жизни, Betera подготовила много захватывающих активностей в Минске и за его пределами.

С 18 по 28 декабря будет работать “Песочница” — главная стритфуд-площадка Минска. В этом сезоне компания Betera выступит генеральным партнером локации. Бренд обещает сказочные декорации и интерактивные-зоны, в частности установит для гостей эффектный планетарий с трансляцией уникального фильма.

Зимнее путешествие с BETERATRUCK по Беларуси

Этой зимой Betera превращает Беларусь в настоящую новогоднюю карту чудес. По стране ездит BETERATRUCK — брендированный Tesla Cybertruck Cyberbeast — с огромным подарком в кузове и мешком сюрпризов для жителей.

Футуристичный автомобиль путешествует по стране, появляясь на улицах внезапно и ярко. Когда увидите его — делайте фото, публикуйте в Instagram, отмечайте @betera_by и получайте приятные предпраздничные подарки.

24 декабря BETERATRUCK появится в Витебске, 25-го — в Могилеве, 26-го — в Гомеле, 27-го — в Солигорске. Все подробности — в Instagram-профиле Betera.

Матч звезд Betera-Экстралиги

Еще одним ярким декабрьским событием станет Матч звезд Betera-Экстралиги, организатором которого выступит Betera совместно с федерацией хоккея. Партнеры превратят матч в настоящий спортивный праздник.

Гостей ждет большая локация с интерактивами, фотозонами и активностями на льду и на трибунах.

Лучшие игроки лиги выйдут на лед с целью показать не только красивое шоу, но и победить. Betera гарантировала специальный призовой фонд в 100 000 рублей — это та сумма, за которую будут бороться четыре команды. Она достанется победителю.

Матч звезд состоится 27 декабря в Солигорске — билеты еще доступны в продаже .

Новогодний стрим со звездами спорта и подарками

Эффектно завершить предпраздничный сезон и вместе вспомнить лучшие события уходящего года Betera предлагает в прямом эфире 29 декабря — в уютной, праздничной атмосфере!

Зрителей ждут включения из разных локаций с гостями, имена которых компания пока держит в секрете, а также яркие моменты, неожиданные сюрпризы и возможность выиграть подарки.

Призы разыграют приятные — кто-то получит iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5 или MacBook Pro M4. Организаторы обещают, что выбор победителя точно запомнится.