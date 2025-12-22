|
Как создавать спрос и снижать стоимость привлечения клиента в новых условиях
Большинство маркетологов концентрируются на клиентах, готовых купить «здесь и сейчас». Но этот подход рано или поздно приводит к неизбежному «потолку»: существующий, сформированный спрос ограничен. Чтобы расти и масштабироваться, брендам необходимо работать с теми, кто только начинает путь — подогревать интерес еще до момента покупки. О том, как выйти за пределы текущего спроса, обеспечить стабильный рост и повысить общую рентабельность рекламных инвестиций, рассказала «Про бизнес» Лизавета Елиневич, Partnership Manager по продуктам Google в инновационном digital-хабе Wunder Digital.
Эволюция потребительского пути: почему старые подходы не работают
— Современный путь клиента далек от линейности. Потребители тратят гораздо больше времени на принятие решений, рассматривая больше брендов, чем когда-либо. По данным Google, 48% покупателей готовы сменить поставщика, если найдут более выгодное предложение. В этой среде критически важно постоянно находиться в поле зрения целевой аудитории, поскольку это увеличивает вероятность покупки в 3 раза. Традиционные перформанс-кампании (Поиск, PMax) работают исключительно с существующим, уже сформированным спросом (нижняя часть воронки). Demand Gen от Google решает другую стратегическую задачу: он воздействует на потенциальный спрос, взаимодействуя с аудиторией, которая находится на стадии активного исследования или знакомства с продуктом, но еще не готова совершить покупку.
Где и как работает Demand Gen
Demand Gen позволяет создавать спрос там, где его еще нет, и плавно переводить пользователя к покупке. Расширение аудитории происходит за счет AI и поведенческих сигналов, а подогревать интерес помогают персональные визуальные креативы и фиды. По итогу бренд получает рост продаж не за счет бюджета, а благодаря более «подготовленному» пользователю. Кампании Demand Gen позволяют размещать объявления во всем многообразии форматов: YouTube (в форматах in-stream, Shorts и in-feed), в ленте Discover, Gmail и Google Display Network.
Ключевую роль играет YouTube: по данным внутренних исследований платформы, пользователи в 2 раза чаще открывают для себя новые бренды и продукты именно здесь, чем на других площадках. Кроме того, согласно исследованиям Ipsos для Google, зрители считают рекламу на YouTube на 16% более достоверной и надежной, чем на других видео- и социальных платформах.
Стратегия и лучшие практики для запуска
Чтобы получить максимальную отдачу от Demand Gen, важно следовать структурированному подходу:
1. Обучение кампании и PowerPack
Demand Gen обучается на данных о конверсиях. Для эффективного старта используйте PowerPack: объедините Demand Gen с Performance Max или Поиском. Так кампания быстрее «научится» находить релевантную аудиторию.
Фаза обучения: ~2 недель.
2. Консолидация для масштаба
AI обучается на уровне группы объявлений, поэтому консолидация улучшает эффективность. Объединяйте все релевантные интересы аудитории в одну группу объявлений (например, «бейсбол» и «футбол» объедините как «спорт»). Для достижения наилучших результатов убедитесь, что группа объявлений позволит получить минимум 50 конверсий в первые 30 дней.
3. Креатив как основной драйвер
Demand Gen — это визуальный инструмент, где креативы являются ключевым фактором успеха:
Измерение эффективности
Поскольку Demand Gen работает в средней части воронки, его влияние нельзя оценивать только по прямым конверсиям. Фокусируйтесь на этих метриках:
Demand Gen как топливо для перформанса
DemandGen способен усиливать существующие перформанс-кампании (Поиск, PMax):
Как это работает на практике
Один из крупнейших онлайн-магазинов музыкальных инструментов столкнулся с проблемой высокого ДРР (43,83%) и несистемными кампаниями.
Цель: вывести рекламу на уровень положительной рентабельности, удерживая ДРР в пределах ≤20%.
Решение: включение Demand Gen в сплит инструментов, наряду с PMax и Поиском. Также были применены стратегии с максимальной ценностью конверсий, работа с аудиторными сигналами и регулярная оптимизация.
Результат:
Канал PMax стал основным источником продаж, подпитываемый «теплой» аудиторией от Demand Gen, а реклама достигла положительной рентабельности.
