Как замедлиться после напряженной работы: план без сложных решений

23.12.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Нашли вариант отдыха для тех, кому четвертый квартал дался непросто. CINEMA HOLIDAYS в Falcon Club Бутик Кино: ламповая атмосфера, вкусная еда и хороший фильм рядом с тем, с кем хочется быть и делиться впечатлениями.

С 16 декабря в Бутик Кино доступно для бронирования специальное предложение, куда входят два фуд-сета (500 грамм на двоих), два бокала напитка (по 125 мл) и два билета в кино на любой сеанс из текущего репертуара.

Фуд-сет – это маленький гастрономический праздник. В каждом из них — три брускетты: с опаленным бри с мягкой, чуть тянущейся текстурой и тёплым сливочным вкусом, с жареными шампиньонами, которые добавляют уюта и глубины, и с лососем — свежим, идеально подходящим к игристому. Плюс салат с индейкой и мандарином: лёгкий, сочный, с зимней цитрусовой ноткой. Финальный штрих — две хрустящие трубочки со сгущенкой, как привет из детства.

Фильм можно выбрать любой из репертуара Бутик Кино. Тут вам и новогодняя комедия «Ёлки 12», и блокбастер «Аватар. Огонь и пепел», и фестивальная мелодрама «Вечность», и анимация «Три богатыря и свет клином». 

Стоимость CINEMA HOLIDAYS на двоих — 130 BYN. Купить его можно по 15 января 2026 года включительно — как в кассах кинокомплекса, так и онлайн через сайт.
 

 
 
О новых веяниях в санкционной политике ЕС
﻿
