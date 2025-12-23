|
Как замедлиться после напряженной работы: план без сложных решений
23.12.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Нашли вариант отдыха для тех, кому четвертый квартал дался непросто. CINEMA HOLIDAYS в Falcon Club Бутик Кино: ламповая атмосфера, вкусная еда и хороший фильм рядом с тем, с кем хочется быть и делиться впечатлениями.
С 16 декабря в Бутик Кино доступно для бронирования
Фуд-сет – это маленький гастрономический праздник. В каждом из них — три брускетты: с опаленным бри с мягкой, чуть тянущейся текстурой и тёплым сливочным вкусом, с жареными шампиньонами, которые добавляют уюта и глубины, и с лососем — свежим, идеально подходящим к игристому. Плюс салат с индейкой и мандарином: лёгкий, сочный, с зимней цитрусовой ноткой. Финальный штрих — две хрустящие трубочки со сгущенкой, как привет из детства.
Фильм можно выбрать любой из репертуара Бутик Кино. Тут вам и новогодняя комедия «Ёлки 12», и блокбастер «Аватар. Огонь и пепел», и фестивальная мелодрама «Вечность», и анимация «Три богатыря и свет клином».
|
