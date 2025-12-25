Провальные рождественские рекламные кампании мировых брендов

Источник материала: ProBusiness

Рождественская реклама — это не только уют, глинтвейн и семейные ценности. Иногда это громкие скандалы, обвинения в расизме и тонны негатива в соцсетях. Конечно же, реклама и официальная критика удалены из общего доступа. «Про бизнес» разобрал кейсы, где праздничная кампания обернулась негативом для брендов, а также, какой урок можно извлечь иэ этого опыта.

Учет культурного контекста и разнообразия — не тренд, а необходимость

В 2018 г. шведский ритейлер H&M выпустил рождественскую рекламу, в которой темнокожий мальчик был изображен в толстовке с принтом «Самая крутая обезьянка в джунглях». Это вызвало мгновенную волну возмущения и обвинений в расизме. Компании пришлось срочно удалять рекламу и извиняться.



Перед запуском рекламной кампании, особенно глобальной, важно проводить проверку на возможные культурные, исторические и социальные оскорбления в разных регионах. Одна ошибка может перечеркнуть годы построения репутации.

Мрачное рождество от ИИ

К Рождеству 2024 г. McDonald’s в Нидерландах выпустил рекламный ролик, призванный быть ироничным и близким к зрителю. Видео показывало хаос и стресс домашней предпраздничной подготовки: ссоры в семье, падающие из машины подарки, слишком большую елку и утомительных родственников. Смысл был в том, что вместо таких мучений лучше отдых и еда в McDonald’s. Ключевой особенностью стал тот факт, что весь ролик, включая людей, сцены и аудио, был полностью сгенерирован искусственным интеллектом.



Когда бренд говорит с потребителями о простых человеческих радостях, сам инструмент коммуникации не должен этому противоречить. Искусственный интеллект может создать идеальную картинку, но не может создать искреннюю эмоцию и социальное доверие. До запуска рекламы нужно тестировать не только качество «картинки», но и общее восприятие кампании: не кажется ли она бездушной, не усугубляет ли она негативные настроения (например, стресс перед праздником) вместо того, чтобы их снимать.

Горькая правда в рождественском календаре

Голландский бренд шоколада Tony's Chocolonely, выступающий против рабского труда в индустрии, вложил свой принцип в рождественский адвент-календарь — 2021. В некоторых календарях за одним из окошек вместо шоколада детей ждала пустая ячейка, как напоминание о неравенстве. Хотя идея была продуманной, на практике она привела к слезам и разочарованию детей, особенно чувствительных или нейроразнообразных. Компании пришлось извиняться перед родителями, и признать, что бренд не учел подобную реакцию.



Благие намерения требуют продуманной реализации. Социальный месседж в праздничном продукте — мощный инструмент, но его форма должна соответствовать ожиданиям аудитории. Нельзя жертвовать непосредственным опытом и радостью клиента (особенно если это ребенок) ради донесения идеи. Тестирование концепции на фокус-группах могло бы предотвратить проблему.

«Подарок», от которого не по себе

В 2012 г. на сайте компании Virgin Mobile USA появилась рождественская реклама с крайне двусмысленным посылом. На изображении мужчина сзади закрывал глаза улыбающейся женщине, держа в другой руке маленькую коробочку. Рекламный слоган звучал так: «Ожерелье? Или хлороформ?» Игра слов отсылала к насильственным действиям, что потребители немедленно оценили, как намек на криминал. Даже основатель бренда Ричард Брэнсон публично осудил креатив и потребовал его убрать. Компания заявила, что это был «несанкционированный пост внешнего агентства».



Юмор имеет границы: попытка быть эпатажным и запоминающимся не должна пересекать черту хорошего вкуса и безопасности. «Темный» юмор в рекламе — территория крайнего риска, которая требует проверки на возможные оскорбительные трактовки. Важен полный контроль над контентом, даже от сторонних подрядчиков.

Бездушное Рождество от ИИ

В 2025 г. Coca-Cola, чьи классические рождественские рекламы с грузовиком и Сантой являются эталоном праздничного настроения, решила продолжить эксперименты с использованием ИИ в создании рекламы. Бренд выпустил рождественский ролик, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. На первый взгляд, в нем есть все, что нужно: снежные пейзажи, грузовик и, конечно, бутылка Coca-Cola. Однако зрители почувствовали подвох. В видео нет людей (только животные) и оно выглядит визуально «слишком идеальным». Движения и эмоции животных неестественны. Вместо теплой ностальгии и искренности, которые бренд культивировал десятилетиями, аудитория получила безупречную, но бездушную картинку. Критика была единодушной: ИИ не смог уловить ту самую «магию» и человеческую теплоту, за которую так любят праздничную рекламу Coca-Cola.



Технология — инструмент, а не автор. Кейс Coca-Cola стал наглядным уроком для всех брендов: искусственный интеллект может генерировать изображения, но без подлинных человеческих эмоций и общего культурного контекста теряется ценность рекламного послания. Погоня за инновациями и снижением затрат не должна идти в ущерб душе бренда, особенно в такие эмоционально заряженные периоды, как Рождество. Потребители тонко чувствуют фальшь. Креатив должен оставаться человеческим, а ИИ — лишь помогать в его реализации, а не заменять его полностью.