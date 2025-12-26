Алгоритм взыскания дебиторской задолженности

Источник материала: ProBusiness

Контрагент задерживает оплату, а телефонные переговоры зашли в тупик? Возврат дебиторской задолженности — четкий алгоритм, где каждая ошибка на старте может стоить вам денег. Это руководство разложит по полочкам, с чего начать проверку должника, как выбрать самый быстрый способ взыскания и что делать, если активов у компании-должника уже не осталось. Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» Александра Серикова представила «Про бизнес» четкий план действий, который поможет вернуть деньги или минимизировать потери.



Александра Серикова

Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»

Партнер перестал платить: с чего начать?

Первое правило для успешного взыскания долга — не ждать. Практический алгоритм начинается не с момента обращения в суд, а значительно раньше — с подготовительного этапа сбора и анализа информации о контрагенте.

Подготовительная стадия

Как только вы видите, что деньги не пришли в срок и перспектив оплаты нет:

проверьте текущий статус должника (действующий, в процедуре ликвидации или ликвидирован) на сайте ЕГР .

. Узнайте, не возбуждено ли дело о банкротстве .

Eсли должник находится в стадии ликвидации или банкротства, то взыскание задолженности возможно только посредством предъявления требования кредитора ликвидационной комиссии или антикризисному управляющему соответственно.

Если должник является действующим, то следующим шагом станет проверка его финансового состояния:

проверьте реестр задолженностей по исполнительным производствам.

задолженностей по исполнительным производствам. На сайте portal.nalog.gov.by можно проверить наличие задолженности перед бюджетом на налогам и сборам. Такая задолженность погашается в первую очередь, поэтому, если она существует, обязательства перед контрагентами будут исполняться только после уплаты налогов.

О тяжелом финансовом состоянии должника могут свидетельствовать значительное количество исполнительных производств (особенно следует обращать внимание на их длительность) и (или) наличие истории задолженности перед бюджетом. Оценка финансового состояния должна быть комплексной: крупное предприятие с активной хозяйственной деятельностью может участвовать во множестве судебных процессов и иметь целый ряд исполнительных производств, что само по себе не является однозначным индикатором неплатежеспособности.

Результат подготовительного этапа влияет как на выбор способа взыскания, так и на переговорную позицию. Если должник находится в затруднительном финансовом состоянии, то стоит задуматься о том, чтобы соглашаться на длительную отсрочку, поскольку другие кредиторы за время отсрочки могут получить доступ к имуществу должника, что сделает дальнейшее взыскание еще более сложным.





Досудебная стадия

В большинстве случаев по спорам между субъектами хозяйствования обязательной стадией, предшествующей обращению в суд, является досудебная претензия.

Несколько важных моментов, о которых на практике забывают чаще всего: в претензии важно отразить все требования к должнику , в том числе требования о неустойке или процентах за пользование чужими денежными средствами. В ином случае в последующем суд может отказать во взыскании штрафных санкций, так как досудебный порядок в соответствующей части не будет считаться соблюденным.

, в том числе требования о неустойке или процентах за пользование чужими денежными средствами. В ином случае в последующем суд может отказать во взыскании штрафных санкций, так как досудебный порядок в соответствующей части не будет считаться соблюденным. К претензии прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя, а также, документы, подтверждающие требования, отсутствующие у должника.

Если все документы, обосновывающие заявленные требования, находятся в распоряжении должника, в претензии можно ограничиться фразой «Все документы, необходимые для рассмотрения настоящей претензии, имеются в вашем распоряжении и не подлежат предоставлению совместно с настоящей претензией».

Претензию нужно направить по юридическому адресу (месту нахождения) организации.

Отправлять претензию следует заказным письмом с уведомлением о вручении, чек (квитанцию) об отправке претензии необходимо сохранить для целей дальнейшего предоставления в суд.

Несмотря на то, что для некоторых ситуаций соблюдение претензионного порядка не требуется, мы всегда рекомендуем претензию все-таки направлять. Зачастую официальной претензии достаточно, чтобы побудить контрагента рассчитаться.

Допустимо направление претензии и по электронной почте, если такой способ предусмотрен договором и позволяет достоверно подтвердить факт отправки и получения. В случае наличия сомнений целесообразно продублировать претензию по почте.

Стадия принудительного взыскания: какой способ выбрать?

Возможно несколько вариантов принудительного взыскания дебиторской задолженности: с помощью исполнительной надписи нотариуса, приказного производства или искового производства в суде.

Вариант 1. Исполнительная надпись нотариуса: самый оперативный способ

Если дебиторская задолженность возникла из договора купли-продажи, поставки, подряда (субподряда), перевозки, возмездного оказания услуг, хранения и некоторых других (конкретный перечень установлен Приложением к Закону Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности»), то взыскать ее можно посредством обращения к нотариусу за получением специального документа — исполнительной надписи.

На основании исполнительной надписи кредитор вправе взыскать задолженность без обращения в суд и без участия второй стороны, в так называемом бесспорном порядке. Исполнительная надпись позволяет обратиться в органы принудительного исполнения напрямую, минуя стадию судебного разбирательства.

Обращаться к нотариусу можно, когда одновременно соблюдены следующие условия:

1. Должник письменно признал долг. Доказательством признания долга может являться:

двусторонний акт сверки расчетов, подписанный сторонами;

ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств;

акцептованное (согласие, гарантия плательщика на оплату — прим.) платежное требование и другие официальные документы.

Акт сверки или иной документ о признании долга должен быть подписан уполномоченным представителем стороны (руководителем или лицом, уполномоченным надлежащей доверенностью). Если акт сверки подписан, к примеру, бухгалтером, то нотариус такой документ в качестве подтверждения признания долга не примет.





2. Взыскатель направил должнику предупреждение о необходимости погасить задолженность и намерении обратиться за исполнительной надписью.

Предупреждение должно быть письменным. Его можно изложить в претензии или направить отдельным документом. За исполнительной надписью можно обратиться уже на следующий день, после того как должник получит извещение. В исковом и приказном производстве не рассматриваются требования, по которым может быть совершена исполнительная надпись нотариуса.

Вариант 2. Приказное производство: дешевле и быстрее искового, но высокий риск отказа

Приказное производство — это упрощенная процедура взыскания долга через суд. Рассмотрение заявления происходит без вызова сторон в течение 20 рабочих дней, а размер государственной пошлины является фиксированным и сравнительно невысоким. Заявление о возбуждении приказного производства подается, когда должник требования признает или не оспаривает. Это случаи, например, когда:

Установленный для ответа на претензию срок истек, ответ от должника не получен. Должник письменно признает долг, но проставление исполнительной надписи нотариуса невозможно (нотариус отказал в совершении исполнительной надписи или обязательства не относятся тем, по которым возможно совершение исполнительной надписи и т.д.).

Минус данной процедуры в том, что если должник напишет в суд отзыв, и суд усмотрит между сторонами спор о праве, то взыскателю откажут в удовлетворении такого заявления. Тогда ему придется снова уплачивать государственную пошлину и подавать иск в общем порядке.





Вариант 3. Исковое производство

Исковое производство используют в ситуациях оспаривания должником суммы или факта задолженности. Это наиболее универсальный вид взыскания, но и самый длительный и дорогостоящий.

Способы взыскания долга: сравнительная таблица

Исполнительная надпись нотариуса Приказное производство Исковое производство Позиция должника Признание долга Долг признан или не оспаривается Долг оспаривается Сроки До 3 рабочих дней 20 рабочих дней От 2 месяцев до нескольких лет Стоимость 5% от взыскиваемой суммы, но не менее 10% БВ и не более 1000% БВ От 2 до 7 БВ 5% от суммы требований, но не менее 25 БВ Претензионный порядок Не требуется (но необходимо предупреждение) Не требуется (но необходимы доказательства неоспаривания долга -(в том числе претензия без ответа) Требуется

Как выбрать способ принудительного взыскания? Если долг признан и есть документы, а вид договора подпадает под установленный перечень — исполнительная надпись быстрее всего.

быстрее всего. Если долг признан, но нотариус отказал либо если долг не признается, но и не оспаривается — приказное производство .

. Если должник оспаривает долг — исковое производство.

Решение о взыскании получено: что дальше?

После получения исполнительного документа о взыскании долга (надписи нотариуса, судебного приказа, исполнительного листа) нужно предъявить этот документ в органы принудительного исполнения (ОПИ) по месту нахождения должника, после чего начинается процедура принудительного исполнения.

Какую информацию нужно собрать перед походом в ОПИ:

оригинал исполнительного документа,

заявление о возбуждении исполнительного производства (бланк можно взять в ОПИ или найти онлайн),

реквизиты для перевода денег,

известную информацию о должнике: счета, имущество, автомобили, недвижимость.

В первые 10 дней исполнительного производства ожидать активных действий не стоит: ОПИ обязан в течение 3 дней возбудить производство. Далее судебный исполнитель дает должнику 7 дней на добровольную уплату долга.

Только если должник не удовлетворяет требования добровольно, судебный исполнитель начинает совершать действия по взысканию долга в принудительном порядке.

Самый простой и быстрый вариант: когда у должника есть деньги на счетах, исполнитель просто спишет их и переведет на счет взыскателя. Если же денежных средств недостаточно, то исполнитель будет обращать взыскание на иное имущество (движимое и недвижимое, дебиторскую задолженность и пр.).





Как ускорить процесс взыскания

Самостоятельно предоставьте информацию о счетах должника (если знаете). Подайте ходатайство о наложении ареста на имущество. Контролируйте исполнение — проверяйте статус своего исполнительного производства у судебных исполнителей. При наличии опасений о том, что руководители должника могут скрыться — инициируйте ограничение выезда за границу для директора/участников. Обращайтесь в правоохранительные органы при признаках преднамеренного отчуждения, повреждения или уничтожения имущества с целью сорвать или уменьшить расчет с кредитором (кредиторами).

Ваш главный инструмент в ОПИ — заявления и ходатайства. Подавайте их письменно, требуйте отметки о принятии и рассмотрения. Зачастую активное участие взыскателя в исполнительном производстве — залог успеха.