Бизнес-мемы 2025

2025 год еще больше стер границу между офисной и интернет-культурой. Если раньше мемы были просто смешными картинками, то теперь они стали полноценным языком бизнес-коммуникации — кодом, на котором говорят о дедлайнах, клиентах и абсурде, который иногда присутствует в рабочих буднях. Давайте вспомним фразы и образы, которые заставляли нас смеяться и кивать в знак солидарности, пока мы сводили квартальные отчеты. Да, 2025 год мы проводили мемами.

«А ниче тот факт, что…» — солидарность в безнадежной ситуации

Мем придумали белорусские блогеры в начале 2025 г. Хотя мем используется в видео с «высокоинтеллектуальными» диалогами подростков, эта фраза стала универсальным оружием в корпоративных чатах.



Почему стал бизнес-мемом: когда нужно мягко, но убедительно парировать нелепое предложение, указать на очевидный просчет в стратегии или просто с юмором завершить бессмысленную дискуссию, нет ничего лучше этого шаблона. Он превратил агрессивный спор в игру, позволив сохранить лицо всем сторонам.

«Сидим с бобром за столом» — абсурд как рабочая рутина

Один из первых мемов 2025 г. появился благодаря песне «Бобр» с простым мотивом и абсурдным нарративом. На текст песни сделали множество анимаций и мемов.



Почему стал бизнес-мемом: монотонная, зацикленная мелодия и бессмысленный сюжет невероятно точно легли на ощущение многих рабочих процессов. «Сидим с бобром» — это про бесконечные планерки с одними и теми же вопросами, про созвоны ради созвонов и про чувство, когда ты механически выполняешь задачи, давно потерявшие смысл. В рабочих чатах мем стал гимном корпоративной рутины.

Образ «Бати» — универсальная формула любого события в компании

Мемным стало фото российского актера Юры Борисова на ужине, который организовал в Лондоне в феврале 2025 г. журнал GO. Пользователи интернета заметили, что атмосфера на фото напоминает традиционное застолье, а образ Юры — родственника на этом празднике, «бати». На фото актер в недоумении смотрит в камеру. Фото стало основой для тысяч шаблонов мемов, в том числе в бизнесе.



Почему стал бизнес-мемом: этот образ оказался идеальным «пустым холстом» для бизнеса. На него «надевали» любой контекст: от «собрания отделов, которые ненавидят друг друга» до «корпоратива в честь 5-летнего юбилея компании». Лицо «бати» выражает ту самую смесь вежливости, скуки и легкого недоумения, которую испытывает каждый сотрудник на обязательном корпоративном мероприятии.

«42, братуха» — пароль «своих» в мире абсурдных KPI

Российский стример и музыкант ассоциировал число 42 со своими фанатами и создал в 2025 г. в TikTok движение «братух 42». Цифра 42 — это культовый ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального» из саги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». А приставка «братуха» с отсылкой к телефонному коду Кемеровской области добавила фразе локального колорита и иронии.



Почему стал бизнес-мемом: фраза, которая родилась на стриме, перекочевала в бизнес-среду как цифровой знак принадлежности к гик-культуре и понимания абсурда. Ее используют как реакцию на невыполнимые KPI («нужно на 42% увеличить конверсию, братуха»), как приветствие коллеге-единомышленнику или как комментарий к любой бессмысленной, но обязательной к исполнению директиве. Это быстрый способ сказать: «Я тебя понимаю, мы в одной лодке».

«Итальянский брейнрот» — закипающий от информации разум

Слово «брейнрот» (от англ. brain rot — «разложение мозга») — это уже существовавший интернет-сленг. Оно описывает состояние, когда мозг «загнивает» или «закипает» от потребления слишком большого количества низкокачественного, абсурдного или чрезмерно интенсивного контента. На 2025 г. год пришелся период популярности в коротких видео, сгенерированных ИИ, с озвучкой с тяжелым итальянским акцентом. Видео представляют собой слайд-шоу из странных персонажей с рифмованными итальянскими именами. Ключевой элемент — механический, неестественный голос, с пафосом зачитывающий список имен. Например, Бомбардиро Крокодило, Текила Шакала, Тралалело Тралала, Балерина Капучино.



Почему стал бизнес-мемом: cостояние «брейнрота» стало метафорой для информационной перегрузки на работе (десятки чатов, бесконечные правки, противоречивые задачи). Когда мозг «закипает» от количества правок в документе, бессвязных требований клиента или одновременного ведения десятка чатов, лучшего описания, чем «у меня в голове полный брейнрот», не найти. Это крик души уставшего от цифрового шума профессионала.