Бизнес-история частного белорусского театра

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Как выглядит бизнес-план частного театра? Для Евгения Кулицкого, учредителя и директора Частного учреждения культуры «Новый художественный театр», он начинался не с расчетов окупаемости, а с безвозмездно предоставленного помещения в торговом центре. За несколько лет проект прошел путь от этой «резиденции» до государственной регистрации и работы на профессиональных площадках. И это не история случайного успеха, а осознанный проект человека с многолетним опытом ведения бизнеса во внешнеэкономической деятельности. В интервью «Про бизнес» Евгений делится своим опытом: как управлять коллективом артистов, строить финансовую модель и создавать бизнес, миссия которого — нести в мир ценности, а не только зарабатывать деньги, как бизнес-логика помогает в творческих процессах и в чем секрет устойчивости культурного проекта в современных реалиях.

Не хотелось, чтобы «бизнесмен убил во мне театрала»

— Официальный день рождения нашего театра — 18 января 2022 г. Но история нашего театра началась значительно раньше. И началась она с культурного арт-пространства в Торговом центре «Мебельный квартал». Директор этого центра, Константин Терещенко, будучи сам большим любителем театрального искусства, безвозмездно предоставил помещение небольшой группе талантливых людей, объединенных желанием играть на сцене. В конце 2021 г. к этой компании присоединился и я.

Тогда же возникла идея упорядочить деятельность арт-пространства, поместить его в правовые рамки, создав соответствующее юридическое лицо. Мною, как учредителем, сознательно была выбрана организационно-правовая форма будущего театра — частное учреждение культуры. Почему не ООО, или ЧУП? Потому, что учреждение — это некоммерческая организация, прибыль от деятельности которой можно направить только реализацию уставных целей и задач. Как видите, я сразу и сознательно убрал возможность распределения прибыли в качестве дивидендов — не хотелось, чтобы «бизнесмен убил во мне театрала».

Таким образом, в основе создания «Нового художественного театра» лежало простое желание группы самодеятельных актеров играть в театре и делиться своим искусством со зрителем.

Теперь, по прошествии четырех лет, невольно удивляешься собственной безрассудности. Без четкого бизнес-плана, исключительно, как сказано у классика, «из любви к искусству», из желания сохранить прекрасный коллектив, решение о создании театра кажется авантюрой.

Что было в активе, кроме желания? Знание актерских систем, истории театра и его традиций, понимание специфики театральных процессов и некоторой коммерческой составляющей. Маловато для начала.

К счастью, мне не пришлось уделять повышенного внимания творческим процессам. Этим успешно занимались и занимаются главный режиссер Николай Соснин и художественный руководитель Ульяна Михальцова. Их деятельность, а также целеустремленность и самодисциплина наших актеров позволили мне как директору сосредоточиться на главных направлениях — стратегическое руководство, финансы, репертуар и маркетинг, управление внутренними процессами, продвижение спектаклей, обеспечение качества постановок и создание узнаваемого бренда, взаимодействие с органами управления культурой.

«Для оптимизации расходов пьесы пишут наши актеры»



Зал в нашем театре небольшой, и его особая интимность, близость к сцене, усиливает эмоциональную связь зрителя с актерами, позволяет увидеть мимику, жесты, чувствовать энергию. Тут не сфальшивишь. Но самая главная ценность — наши актеры, их любовь и преданность театру, их способность учиться и совершенствоваться. Все это, вместе с четким подбором репертуара, интересной режиссурой с синтезом форматов и жанров создают особую атмосферу, привлекающую зрителя.



Фото из личного архива

Подбор репертуара, надо сказать, тоже имеет свои особенности. Поскольку мы стараемся оптимизировать наши расходы, репертуар пополняется пьесами авторов, являющимися членами нашего творческого коллектива, а также тех, чьи произведения стали общественным достоянием. Исключением является спектакль «Жизнь продолжается» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», который мы поставили с личного разрешения автора. Этот спектакль, а также спектакли по пьесам нашего художественного руководителя Ульяны Михальцовой, в ее постановке и в постановке Николя Соснина, пользуются огромной популярностью у зрителя.

«Чтобы быть в плюсе, нельзя сидеть и мечтать о небесных кренделях»

Театр, хотя и главное, но не единственное направление нашей деятельности. В составе нашего творческого коллектива есть представители самых разных жанров: ведущие, диджеи, аниматоры, музыкальные коллективы и индивидуальные исполнители, стендап-комики, артисты оригинального жанра — всего более 150 человек. Это позволяет нам иметь дополнительный доход от сотрудничества с ресторанами и кафе. Мы помогаем им с подготовкой к организации и проведению культурных программ и корпоративных мероприятий — предоставляем наших артистов и музыкантов, подбираем репертуар, составляем сценарий и программу мероприятия. Деньги небольшие, примерно 30% в структуре доходов, но, вместе с выручкой от продажи билетов, позволяют обеспечивать наше текущее содержание. Есть также опыт организации массовых дискотек, рок-концертов, выпускных, корпоративов и тому подобных мероприятий. Думаю, имеет смысл и дальше двигаться в этом направлении.



Фото из личного архива

Цена на билеты у нас пока ниже, чем в других гомельских театрах — билет стоит 20 BYN. Этот принцип общей стратегии развития театра был актуален, когда мы только завоевывали свое место среди других учреждений культуры города. Сейчас, возможно, настало время его пересмотреть, мы планируем повысить стоимость билетов.

Зал, как я уже сказал, у нас небольшой. Наряду с положительными моментами, в этом есть и отрицательная сторона. Мало мест — меньше выручка, а затраты те же. В общем, чтобы быть в плюсе, нельзя сидеть и мечтать о небесных кренделях.

«В планировании нужно учитывать совмещение репетиций с основной работой и другие осбенности «безвозмездных» актеров

Все члены нашего коллектива — актеры, ведущие, музыканты, вокалисты, танцовщики, артисты оригинального жанра, за исключением меня, главного бухгалтера и художественного руководителя, участвуют в творческой деятельности учреждения на безвозмездной основе. Потребность в самовыражении, общении, творчестве, любовь к искусству — вот что обычно движет этими людьми. Плюс божий дар, самодисциплина, готовность тратить личное время на репетиции, освоение материала — все это значительно упрощает взаимодействие с командой.

Главная проблема, пожалуй, в том, что очень трудно найти талантливых людей, желающих играть на сцене и умеющих работать в команде.

То же относится к членам худсовета, художественному руководству, главному администратору и звукорежиссеру. Они люди талантливые, преданные искусству, их не надо «толкать в плечи» и раздавать руководящие указания — они самодостаточны и хорошо знают свое дело, поэтому сложностей в работе с коллективом как таковых нет, но есть обстоятельства, которые необходимо учитывать.

Это такие факторы, как средний возраст труппы, совмещение репетиций с основной работой и семейными обязанностями, проблемы с формированием дублирующего состава — все это влияет на репертуарную политику, перспективы гастрольной деятельности, возрастной состав зрителей и другие аспекты нашей деятельности. Влияет, но не тормозит. И я как человек, призванный обеспечивать финансовую устойчивость и художественное развитие Нового художественного театра, должен это учитывать.

«Я бы похвастался самой успешной маркетинговой кампанией, если бы наш зал вмещал хотя бы 500 зрителей»

Что касается основных источников привлечения зрителей, то они следующие. Афиши размещаем в торговом центре «Мандарин». Ежемесячно публикуем их на новостном портале «Гомельская правда», откуда на наш сайт приходит около половины всех посетителей.

Важный источник привлечения зрителей — Instagram (свыше 10 тысяч подписчиков), Facebook, и, в меньшей степени, Яндекс Директ и Google Ads.

Другие каналы, например, размещение афиш на остановках общественного транспорта использовать нецелесообразно: у нас всего 80 посадочных мест, не окупим затрат. На данный момент этого достаточно.

Я бы с гордостью похвастался самой успешной или необычной маркетинговой кампанией, если бы наш зал вмещал хотя бы 500 зрителей. В полумиллионном городе 80 мест заполнить значительно проще. Зрителя не обманешь. Вернее, один раз обмануть можно: заманить креативной рекламой, провокационной афишей, скандалом, наконец. Но, столкнувших с халтурой, он почувствует себя обманутым и больше никогда не придет, и других отговорит. На нас работает «сарафанное радио» — мой самый любимый, правильный и честный путь привлечения зрителей.

«Думаю, что можно обратиться за поддержкой к городу, но мы взаимодействуем творчески»

Не могу сказать, что наш театр сталкивается с какими-то особыми барьерами. Единственная административная процедура, за которой мы регулярно обращаемся, — это получение гастрольных удостоверений. Я уверен, государственным театрам свою деятельность осуществлять не проще и не легче. И спрос с них больше, и требования серьезней.



Фото из личного архива

Существуют ли какие-либо формы поддержки со стороны города? Честно говоря, не знаю. Наверняка есть, или могут возникнуть, если за такой поддержкой обратиться. А творческое взаимодействие с гомельскими учреждениями у нас налажено. Члены нашего коллектива принимают участие в городских мероприятиях. Проводим бесплатные показы наших спектаклей в других учреждениях культуры, организовываем, совместно с местными органами власти, благотворительные мероприятия для особых категорий населения, постоянно взаимодействуем с Гомельским районным центром культуры по вопросам организации культурно-зрелищных мероприятий. Нередко помогаем предприятием города в подготовке к участию их творческих команд в смотрах и конкурсах.

«Мы не конкурируем с государственными театрами, имеем коллаборации с бизнесом и открыты для сотрудничества»

О конкуренции с государственными театрами не может быть и речи — мы в разных весовых категориях. Особые воспитательные и образовательные задачи, которые они призваны решать, государственные субсидии, ресурсная база, возможность работать над сложными проектами — это то, что есть у них, и нет у нас. Но кое-что общее у нас есть. Сегодня, к примеру, получил сообщение от страницы Гомельского областного драматического театра: «У вас реклама в некорректном формате крутится». И тут же совет, как это исправить. Прекрасный пример взаимного уважения и корпоративной солидарности. Не бессмысленная конкуренция с государственными учреждениями культуры, а органичное сосуществование и возможность реализации собственных проектов в расчете на наши собственные силы.

Наш самый главный меценат — это ТЦ «Мебельный квартал», в котором расположен наш театр, вернее его директор Константин Иванович Терещенко. Благодаря его поддержке нам не приходится тратить средства на аренду и коммунальные расходы. Кроме того, им же сооружена сама сцена, приобретены ее одежда и покрытие, кондиционеры, световое и звуковое оборудование, осуществляется текущий ремонт помещений. Правда, и мы не остаемся в долгу: ежемесячно наши посты в инстаграме с упоминанием «Мебельного квартала» видит около трехсот тысяч человек.

Недавно провели предварительные переговоры с заместителем председателя правления Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира». Возможно, с его помощью приступим к реализации значимого проекта. Вообще, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто готов его предложить.

«Самый главный вызов в бизнесе — сам факт существования театра»

Вообще, сам факт существования частного театра — это самый главный и большой вызов. Необходимо быть в тонусе, ежедневно доказывать самому себе и зрителям наше право на существование, соблюдать баланс между творческими целями и коммерческой выживаемостью, быть нужным, живым и актуальным.

Успех включает в себя многие составляющие: количество новых постановок в год, процент возвращающихся зрителей, рост чека, география гастролей. Репертуар необходимо регулярно обновлять, это аксиома.

Гастролировать мы пока не можем, а средний чек у нас всегда одинаков, мы все же не ресторан. В основе успеха, как я сказал ранее: особая привлекательность небольшого зрительного зала, грамотный подбор репертуара, современная режиссура и исполнительское мастерство. Как следствие — сарафанное радио, аншлаг, и зритель, который возвращается снова и снова.

«Мечтать мы умеем, нам многое нужно для счастья»

Необычные творческие форматы мы уже используем: это и уникальные световые анимационные шоу световых картин «Маленький принц» и «Снежная королева», это атмосферный спектакль «Вересковый мед», где нет разделения на зал и сцену, а зрители испытывают на себе то, что происходит с героями, это спектакли со смешением стилей и направлений искусства. Все это есть и будет.



Фото из личного архива

И мечтать мы умеем. Ведь нам для полного счастья надо еще много всего. Очень хочется иметь финансовую возможность шить роскошные костюмы, приобретать реквизит, расширить возможности сценического освещения. Но лавное, чтобы театр жил, развивался и радовал зрителя и нас.