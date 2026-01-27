Betera получила высшие награды на премии «Выбор года» и укрепила лидерство на рынке

Источник материала: ProBusiness

Уже несколько лет подряд компания Betera получает главные награды на престижной премии «Выбор года» — и бренд уверенно продолжает удерживать лидерские позиции.

В этот раз флагман iGaming-индустрии пополнил коллекцию достижений двумя золотыми медалями, став лучшим в категориях «Букмекер» и «Онлайн-казино».

«Выбор года» — международный конкурс брендов с 24-летней историей. Он занимается комплексным и профессиональным анализом рынка. Ежегодно проект выбирает лидеров Беларуси в различных сферах бизнеса.

— Для нас получение награды «Выбор года» — подтверждение того, что стратегия компании и качество услуг, которым мы уделяем много внимания, ценятся экспертами и нашими клиентами. Мы гордимся тем, что Betera продолжает удерживать лидерство на iGaming-рынке Беларуси. Планируем и дальше активно запускать новые форматы и масштабировать текущие, параллельно поддерживая национальный спорт, развивая городскую инфраструктуру и реализуя социальные инициативы, — отметил Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.

Кроме премии «Выбор года», в 2025 году бренд был удостоен и других высоких наград. На конкурсе «Народная марка» Betera оказалась лучшей в категориях «Букмекерская компания» и «Мобильное приложение для ставок на спорт», что стало знаком высокого доверия и признания среди белорусов. Также компания стала победителем в номинациях «Лучшая букмекерская активация» и «Лучший бренд-амбассадор» на первой национальной премии по спортивному маркетингу «PRO спорт».